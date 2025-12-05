Утилизационный сбор: новые правила расчета с 1 декабря 2025 года

Правительство скорректировало расчет сбора. При определении его размера плательщикам нужно использовать новые коэффициенты по легковым автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, электромобилям и гибридам. Подробнее в обзоре.

Что изменили в порядке расчета сбора

Новшества затрагивают транспорт категории М1 - легковые автомобили.

Базовая ставка прежняя - 20 тыс. руб. А вот коэффициент зависит не только от объема двигателя и возраста, как сейчас, но и от мощности. Как основу для детализации ставок и для новых, и для бывших в эксплуатации автомобилей определили шаг мощности около 22,07 кВт. Это примерно 30 л. с. Верхний предел установили для транспорта мощностью свыше 367,76 кВт (примерно 500 л. с.).

Новые ставки применяют при расчете с 1 декабря 2025 года.

ФНС пояснила: с этой даты при заполнении расчета утилизационного сбора (до внесения изменений в форму) по строке 120 "Полная масса (тонн)" раздела 3 нужно указывать мощность транспорта в кВт.

Примеры расчета сбора по старым и новым правилам

Для примера возьмем 4 новых легковых автомобиля с двигателем внутреннего сгорания объемом:

- 1 395 куб. см (мощность 150 л. с. - 110,325 кВт) - автомобиль А;

- 1 600 куб. см (мощность 257 л. с. - 189,023 кВт) - автомобиль Б;

- 2 500 куб. см (мощность 260 л. с. - 191,23 кВт) - автомобиль В;

- 5 600 куб. см (мощность 320 л. с. - 235,36 кВт) - автомобиль Г.

Коэффициент расчета суммы сбора в 2025 году:

До 1 декабря 2025 года С 1 декабря 2025 года Автомобиль А 33,37 33,37 Автомобиль Б 33,37 47,6 Автомобиль В 93,77 105 Автомобиль Г 137,11 155,3

Расчет сбора:

Сумма сбора до 1 декабря 2025 года Сумма сбора с 1 декабря 2025 года Увеличение Автомобиль А 20 000 x 33,37 = 667 400 20 000 x 33,37 = 667 400 0 Автомобиль Б 20 000 x 33,37 = 667 400 20 000 x 47,6 = 952 000 + 42,64% Автомобиль В 20 000 x 93,77 = 1 875 400 20 000 x 105 = 2 100 000 + 11,98% Автомобиль Г 20 000 x 137,11 = 2 742 200 20 000 x 155,3 = 3 106 000 + 13,27%

Как видно из таблицы, для автомобиля с небольшим объемом двигателя и небольшой мощностью размер сбора не вырастет. Для транспорта с большим объемом двигателя и большой мощностью рост суммы сбора незначительный. Наибольший рост - для автомобиля с большой мощностью и небольшим объемом двигателя.

Наибольший рост сбора для новых электромобилей и гибридов затрагивает автомобили мощностью от 205,95 кВт. Для них ввели коэффициент 152. Сейчас коэффициент единый, без учета градации по мощности двигателя - 33,37. Таким образом, вместо 667 400 руб. сбор составит 3 040 000 руб.

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.11.2025 N 1713