«На крутом повороте скорость всегда сбрасывают, но потом набирают вновь»

Гомбо Зориктуев, бренд-технолог:

– На мой взгляд, каждый год непростой, каждый непохож на другие – и уходящий тоже был по-своему интересен, по-своему сложен, по-своему продуктивен. Было много интересной работы, интересных людей.

Культура бизнеса в том числе культура брендинга у нас очень выросла за последние 7-10 лет. Но именно в этом году стали приходить подготовленные заказчики, которые знают, чего они хотят, понимают, зачем им нужен бренд. Например, пришли молодые (по моим меркам) бизнесмены, два парня, которые поставляют экипировку для мотоциклистов. У них хорошо поставленное дело, и они уже не только страну охватили, но и вышли за рубеж. Приходили собственники известной ювелирной сети – немолодой уже, по российским меркам, бизнес. Сегодня он переживает второе рождение, они делают ребрендинг.

И таких примеров я могу привести еще и еще. В том, что происходит вокруг, эти люди увидели момент возможностей: не побоялись шагнуть в иное качество, расшириться, создать что-то новое. Это большой скачок осознанности, совсем другое понимание и бизнеса, и бренда, другая ответственность.

Еще я вижу, как меняются запросы: в брендинге появилось больше патриотизма, желания вернуться к истокам. Да, местами это превращается в хайп с кокошниками, но, на мой взгляд, это естественный ход событий. Некоторые сверх меры «надувают» эту историю, чтобы выделиться – а чувство такта, меры, уместности пока хромает. Но это все пройдет, мы придем к какому-то балансу.

Поэтому на следующий год у меня очень большие надежды. Да, сейчас многим кажется, что все плохо, но я считаю, что мы просто вошли в крутой поворот. Водитель на повороте скорость сбрасывает, иначе можно улететь с дороги – это физика. А когда машина выходит из поворота, она набирает скорость. В мире, в жизни многое круто изменилось, в том числе в нашем восприятии действительности: мы очистились от каких-то иллюзий, пересмотрели точку зрения на разные вещи. Вот, к примеру, еще несколько лет назад понятие «китайский автомобиль» вызывал недоумение. А сегодня китайцы задают тренды в мире авто. Мы – и не только мы – пересели на их машины, и вполне довольны. Я думаю, что в следующем году мы выйдем из поворота. Все эти сложности, борьба в целом приведут не к ослаблению бизнеса, а к усилению. И – конечно, не с 1 января, не с февраля, – но год, я жду, станет очень бодрым.