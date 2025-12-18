«Простых лет у российского бизнеса не было никогда»

Сергей Макшанов.

Фото: Олег Сердечников

Сергей Макшанов, бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»:

– Российский бизнес очень молод на глобальном уровне: его история началась с конца 1980-х - начала 1990-х годов. И при этом для российского бизнеса простых лет не было никогда. Самое серьезное испытание было и остается прежним: спонтанные и не всегда продуманные изменения правил игры регулятором на разных уровнях. Исключением стали только 2008-2009 годы, когда вмешался глобальный экономический кризис.

Точка опоры также стабильна – ключевой персонал и выверенная стратегия. Если ваша стратегия принята и понята сотрудниками, разделяется ключевыми людьми, тогда всем понятно направление движения и ничто не может сбить с него. Путь и способы достижения цели могут меняться, но стратегическая цель остается приоритетом. У стратегических партнеров АРБ Про (их больше 1000) ситуация следующая: большинство в росте, более 40% продолжают инвестировать в развитие, остальные идут приемлемо в плюсе.

Одной из базовых идей стратегического управления является идея контраста. Если совсем коротко, то все, что вы делаете, должно выделяться на общем конкурентном фоне.

В 2026 году обратите особое внимание на ваш продукт или услугу (чтобы только у вас можно было такое найти), на коммерческую стратегию (как вы продвигаете свое предложение, какой комплект каналов сбыта при этом используете и как работаете с целевыми клиентскими группами), на брендинг и на стратегию персонала (контраст в поиске и найме, адаптации персонала, обучении и даже увольнении). Люди хотят контраста, и они сами будут тянуться к тому, что не похоже на других.

Ну и конечно, в канун праздника могу пожелать оптимизма, железной воли, новых растущих клиентов и побольше талантливой совестливой молодежи среди сотрудников.