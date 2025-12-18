Газета Дело

Энергоэффективность
Дом в «диком поле». Почему пригороды Иркутска заполонила некачественная застройка?
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
Все материалы сюжета
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

«Простых лет у российского бизнеса не было никогда»

<p>Сергей Макшанов.<br /> Фото: Олег Сердечников</p>

Сергей Макшанов.
Фото: Олег Сердечников

Сергей Макшанов, бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»:

– Российский бизнес очень молод на глобальном уровне: его история началась с конца 1980-х - начала 1990-х годов. И при этом для российского бизнеса простых лет не было никогда. Самое серьезное испытание было и остается прежним: спонтанные и не всегда продуманные изменения правил игры регулятором на разных уровнях. Исключением стали только 2008-2009 годы, когда вмешался глобальный экономический кризис.

Точка опоры также стабильна – ключевой персонал и выверенная стратегия. Если ваша стратегия принята и понята сотрудниками, разделяется ключевыми людьми, тогда всем понятно направление движения и ничто не может сбить с него. Путь и способы достижения цели могут меняться, но стратегическая цель остается приоритетом. У стратегических партнеров АРБ Про (их больше 1000) ситуация следующая: большинство в росте, более 40% продолжают инвестировать в развитие, остальные идут приемлемо в плюсе.

Читайте также:

«На крутом повороте скорость всегда сбрасывают, но потом набирают вновь»
18 декабря 2025

Одной из базовых идей стратегического управления является идея контраста. Если совсем коротко, то все, что вы делаете, должно выделяться на общем конкурентном фоне.

В 2026 году обратите особое внимание на ваш продукт или услугу (чтобы только у вас можно было такое найти), на коммерческую стратегию (как вы продвигаете свое предложение, какой комплект каналов сбыта при этом используете и как работаете с целевыми клиентскими группами), на брендинг и на стратегию персонала (контраст в поиске и найме, адаптации персонала, обучении и даже увольнении). Люди хотят контраста, и они сами будут тянуться к тому, что не похоже на других.

Ну и конечно, в канун праздника могу пожелать оптимизма, железной воли, новых растущих клиентов и побольше талантливой совестливой молодежи среди сотрудников.


/ Газета Дело /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

Другие материалы рубрики «Финансы»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело