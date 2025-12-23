«Главное, сохранять позитив и двигаться к цели»

Александр Новолодский, генеральный директор ГК «Медстандарт»:

– Мы, как и все наши коллеги-медики, отмечаем, что пациенты становятся более требовательными. Сказывается и общий фон непредсказуемости, и тот факт, что им приходится прилагать больше усилий, чтобы получить результат, все чаще выбирать: съездить в отпуск или сделать операцию, а может, вообще отложить эти деньги. Это означает, что нам следует быть более внимательными, чтобы создать еще более комфортные, безопасные условия для пациента-клиента, предлагать действительно необходимые услуги.

В этом году мы двигались в нескольких направлениях. Открыли новый детский глазной центр – в два раза больше, чем прежний, с хорошими зонами ожидания, с комфортабельными помещениями для сотрудников. Вдвое расширили отделение дневного стационара. Мы двинулись во внедрение цифровых платформ с AI-трансформацией в перспективе. Мы продолжаем совершенствовать процессы управления в компании.

Вызовы у нас, наверное, похожи на те, что стоят перед экономикой в целом – это дорогие деньги и сложности с поставками техники. Чтобы обновить оборудование, нам приходится затратить заметно больше усилий, больше финансов, чтобы просто его привезти. И временной интервал увеличился: если раньше поставка занимала месяц, то сегодня – полгода и даже больше.

Но поскольку я человек позитивный, то в будущее смотрю тоже с позитивом. Наши планы на следующий год – не просто устоять, но и удержать лидерскую позицию на рынке. Однозначно мы смотрим в сторону расширения компании – как географического, так и структурного, возможно в нашем холдинге появятся новые направления.

И я желаю всем, во-первых, войти в 2026 год с позитивным настроем. От внутреннего состояния зависит и праздник вокруг нас. Во-вторых, сфокусироваться на своей семье. Она – опора в любой сложной ситуации. Люди с такой надежной опорой за спиной пройдут любые испытания. И в-третьих, помнить, что всё проходит, и это пройдёт. Главное не упускать из виду цель и двигаться к ней.