Газета Дело

«Самолёт взлетает против ветра»

Елена Герасимова, главный редактор СИА, Евгений Перов, директор СИА:

– Грядущий год станет для нас юбилейным: Сибирскому информационному агентству исполнится 35 лет. За прошедшее время нашей командой был пройден, как вы понимаете, не один кризис, многократно менялся и наш продукт, и даже бизнес-модель. Не менялось главное – как издание о бизнесе и для бизнеса все эти годы (и 2025-й не исключение) мы провели бок о бок с нашими партнерами и друзьями, проживая вместе с компаниями, о которых мы писали, каждый новый вызов, каждый поворот. И сегодня мы вместе смотрим вперед. И, как и прежде, надежды и тревоги у нас общие.

Бизнес-климат, очевидно, в очередной раз меняется. Краски становятся гуще, а вся картина – резче, контрастнее. Но чем сложнее внешние условия, тем ярче выделяются те, кому удается не только пройти проверку на прочность, но и найти новые возможности для роста, для реализации своих идей, невзирая на обстоятельства. И такие истории всегда очень вдохновляют – и наших читателей, и нас самих. Они вызывают не только чувство уважения или гордости за то, какой бизнес рождается в Сибири, они подпитывают тот самый здоровый оптимизм, свойственный нашему предпринимательству, уверенность, что при любых обстоятельствах путь будет найден. Именно таких историй, заряжающих и вдохновляющих, мы желаем нам с вами в будущем году!

А глядя на обложку этого, итогового в 2025 году, выпуска Газеты Дело, мы вспоминаем фразу, которую приписывают Генри Форду: «Когда кажется, что все идет против вас, помните, что самолёт взлетает против ветра». Надежной опоры вашему крылу в любых обстоятельствах! И большой веры в себя! С наступающим Новым годом вас!


/ Газета Дело /
