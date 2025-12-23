Антон Паймышев, управляющий партнер digital-агентства «Адикт»:

– Если говорить начистоту, 2025-й стал годом неоправданных надежд. Входили в него с планами на существенный рост: готовили команду, усиливали продажи, приводили процессы в порядок. Масштабного скачка не случилось. Мы остались примерно на тех же позициях. Но, оглядываясь назад, понимаю: удержать позиции в таких условиях – уже победа. В нынешней экономической реальности ноль часто выглядит как новый плюс.

Если бы писал мемуары, главу про 2025-й назвал бы «Идеальный шторм». Сошлось все и сразу.

Во-первых, экономика. Высокая ключевая ставка и общее сжимание рынков заставили бизнес включить режим тотальной экономии. Клиенты стали считать каждый рубль, а маркетинг – проверять на измеримый результат, а не на «ощущение активности».

Во-вторых, регуляторика. С 2025 года мы стали плательщиками НДС (5%), параллельно добавились обязательные отчисления 3% с доходов от интернет-рекламы, маркировка, отчеты, новые требования и уточнения. Бюрократическая нагрузка выросла кратно, и это стало не «про бухгалтерию», а про ежедневные процессы агентства.

В-третьих, технологии. Искусственный интеллект перестал быть игрушкой и начал по-настоящему поджимать отрасль, меняя ожидания клиентов и сам подход к digital: скорость, цена, качество, формат контента, поиск – все поплыло. От агентств теперь ждут не креатива ради креатива, а умения быстро производить, быстро тестировать и доказывать эффект.

На этом фоне главной задачей для «Адикта» стала перестройка. Полностью переупаковали услуги и привязали их к понятным показателям бизнеса. Сегодня никто не готов платить за абстрактное «светлое будущее». Маркетинг должен работать здесь и сейчас.

Год закалил нас и сделал злее – в хорошем, спортивном смысле. Мы не свернулись и не ушли в оборону, а наоборот: укрепляем офис в Санкт-Петербурге, усиливаем продакшн и аналитику, выстраиваем более “взрослую” модель управления проектами. Мы не просто «сосуществуем» с ИИ: встроили его в процессы, ускорили производство и научились учитывать новую реальность, где часть внимания уходит в нейросетевые ответы и генеративный поиск.

Иллюзий на 2026 не строю: легче не будет. Гайки продолжат закручиваться, конкуренция за бюджеты станет жестче, а сами бюджеты – скромнее. Тревожит общая неопределенность и инертность части рынка: многие будут тянуть до последнего и действовать только «когда прижмет».

Надежду внушает форма, в которой мы подходим к этому рубежу. Школу выживания 2025-го прошли: адаптировались к налогам и отчетности, встроили ИИ, закалили команду и пересобрали продукт. Поэтому готовимся не «перетерпеть» 2026-й, а расти. Вопреки всему.