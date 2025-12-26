Игорь Кобзев: 2025-й – год масштабных проектов

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– В 2025 году мы приступили к разработке предпроектной документации для строительства аэропорта «Иркутск-Новый». Напомню, поручение возвести новый аэропорт Иркутска за чертой города дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Строительство нового аэропорта станет самым масштабным проектом Иркутской области за последние 50 лет. Он будет расположен на площадке «Ключевая» между городами Шелехов и Ангарск.

Параллельно нужно решить ряд важных задач: строительство участков автодорог от объездной Ангарска и обхода Иркутска, нужна и альтернативная трасса, которая напрямую соединит Иркутск с новым аэропортом; оценка целесообразности прокладки железнодорожной линии; создание коммунальной инфраструктуры. Создана межведомственная рабочая группа по вопросу строительства аэропорта. Для более тщательной проработки технических вопросов утверждён состав профильных программ, определены 11 рабочих подгрупп по каждому из основных направлений.

В Бодайбинском районе началось строительство моста через реку Витим на автодороге Таксимо – Бодайбо. Это самый крупный дорожный объект нашей области, и, к тому же уникальный: один из его пролетов составит 147 метров! Длина самого моста составит 414 метров, а вместе с автомобильными подходами – около 6 километров. Он заменит паромную переправу, обеспечит круглогодичную и безопасную транспортную связь для жителей Бодайбо, бесперебойную доставку грузов, даст стимул экономическому развитию территории. Проект реализуется при поддержке компании «Полюс». Общая стоимость работ – 11,5 млрд рублей. В этом году финансирование составило более миллиарда рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

В Иркутске завершилась реализация одного из крупнейших за последние полвека инфраструктурных проекта – строительство тепловой магистрали. Работы начались в 2023 году за счёт инфраструктурного бюджетного кредита. Размер инвестиций составил 4,6 млрд рублей. В работах были задействованы более 150 специалистов подрядных организаций. Проект завершили почти в два раза быстрее нормативных сроков. Это огромный импульс для дальнейшего комплексного развития города – новая тепловая магистраль позволит обеспечить теплом свыше 250 тысяч квадратных метров жилья, а также социальные объекты.

На острие сейчас – тема бюджета нашего региона на ближайшие годы. Доходы на 2026 год запланированы в сумме 278,3 млрд рублей, расходы – 303,1 млрд рублей. По моему поручению создана антикризисная комиссия, которую возглавил первый зампредседателя правительства Андрей Соковиков. В рамках нее действуют 11 рабочих групп, которые закреплены за зампредами. Будем действовать в рамках антикризисного плана, который необходим для оперативного реагирования на ситуацию. В нем предусмотрено около 50 мероприятий и по оптимизации расходной, и по увеличению доходной части казны. Все социальные обязательства, в том числе и по зарплатам бюджетникам, будут выполнены. Главная задача – сохранить финансовую устойчивость региона, и над ней сейчас трудятся сообща все ведомства и уровни власти.