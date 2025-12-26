Руслан Болотов: «Мы продолжаем благоустраивать Иркутск»

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– 2025 год был насыщенным для Иркутска. Мы строили социальные объекты, реализовывали ряд крупных инженерных проектов, традиционно ремонтировали дороги и благоустраивали столицу Прибайкалья. И всё это – в объективно непростых экономических условиях. Несмотря на то что сегодня много сил и ресурсов уходит на поддержку специальной военной операции, мы продолжаем развивать город и выполнять свои социальные обязательства перед людьми.

Всегда подчеркиваю, что строительная отрасль является главным драйвером экономики. Именно поэтому мы уделяем этой сфере самое пристальное внимание. В областном центре появились сразу два уникальных учреждения образования: первый в Иркутске трёхэтажный детский сад «Росинка» и самая крупная школа региона. Новый корпус детсада № 20, рассчитанный на 150 мест, заработал в апреле. Строительство вели с опережением графика. Для жителей Нижней Лисихи и ближайших районов это был по-настоящему долгожданный объект.

Школа на Ярославского на 1550 мест – за последние десятилетия в нашем городе это первый опыт возведения соцобъекта на незастроенной территории. Еще два года назад на ее месте было поле. Здесь с нуля проложили инженерные сети. Рядом возводим многоквартирные дома, в которых, в том числе, будут жить граждане, переселяемые из аварийного фонда. По сути, сформирован новый микрорайон. В планах развития этой территории – строительство детского сада, а также Центра самбо и бокса.

В 2025-м сдан новый учебный блок школы № 75, продолжается возведение школы в микрорайоне Союз. На территории бывшего военного городка ИВАТУ строим детский сад. При наличии финансирования готовы сдать объект до конца следующего года. На Мелентьева уже готовят площадку для нового здания лицея ИГУ. Помимо этого, получили положительное заключение экспертиз по садику в Союзе; к весне следующего года планируем пройти такую же процедуру для проекта строительства школы на 1275 мест на улице Костычева; приступили к проектированию школы в микрорайоне Нижняя Лисиха.

Мы ведём планомерную и последовательную работу по укреплению инженерного каркаса Иркутска. И 2025-й год стал по-настоящему прорывным в этом направлении. Тепловой луч, масштабная реконструкция трубопроводов, модернизация КОС – все эти проекты направлены на перспективное развитие столицы Прибайкалья, дают импульс для строительства в городе новых соцобъектов и современного жилья.

Наше муниципальное предприятие «Водоканал» создаёт в Иркутске единую канализационную сеть, которая проходит сразу через несколько крупных районов. Её строительство позволит разгрузить центральную часть города и повысить пропускную способность коммуникаций. Мы проложили самотечный канализационный и два напорных трубопровода, а также построили КНС. Созданная инфраструктура даёт технологическую возможность для подключения новых объектов к централизованной системе водоотведения, а значит, для существенного повышения качества коммунальных услуг.

Как вы знаете, мы завершили комплексную модернизацию канализационно-очистных сооружений правого берега Ангары. Наш высокотехнологичный комплекс получил высокую оценку Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации: там отметили, что Иркутск является одним из лидеров в стране по модернизации подобных сооружений. На очереди – реконструкция КОС левого берега. Проектно-сметная документация прошла все необходимые согласования, одобрена заявка на участие в федеральном проекте «Вода России». В 2026 году планируем приступить к работам на объекте. Мы стараемся не только для Иркутска. Подобная работа – это вклад и в будущее областного центра, и в благополучие людей, которые живут ниже по Ангаре, а это – десятки населенных пунктов. Такие проекты улучшают жизнь людей и экологическую безопасность всей Байкальской природной территории.

В прошлом году Иркутск участвовал в четырёх национальных проектах России. Благодаря этому мы получили финансирование для реализации множества важных и нужных областному центру программ. Безусловно, поддержка федерального центра и правительства региона очень важна. Но не менее важным считаю, когда наши социально ответственные компании включаются в городские процессы: помогают благоустраивать столицу Прибайкалья, создают условия для занятий спортом в открытом доступе, проводят различные акции, чтобы помочь людям, улучшить и разнообразить их жизнь. Иркутск всегда славился своими меценатами. И сегодня мы видим немало примеров, когда неравнодушные предприниматели многое вкладывают в развитие города. От имени иркутян хочу сказать им спасибо за вклад в наше общее дело и пожелать дальнейших успехов, реализации интересных идей и проектов на благо любимого Иркутска.