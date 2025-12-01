«Настрой бизнеса: да, тяжело, но справимся, все получится»

Виктор Захаров, основатель холдинга «Сервико»:

– Грузоперевозки – это лакмусовая бумажка того, что происходит в экономике. В минувшем году это направление заметно просело. Мы видим консолидацию рынка - многие транспортные компании были закредитованы и не выдержали высоких процентных ставок, падения грузоперевозок и других сложностей. Когда в автомобильном парке транспортной компании 80% находится в лизинге, выжить на сегодняшний день невозможно. Многие предприятия уже в той стадии, когда физически не зарабатывают деньги. Если говорить про транспортную отрасль, то я знаю множество таких – они уже не гасят кредиты, не платят налоги, не оплачивают «Платон». Они пытаются выйти из ситуации, начинают продавать машины. Рынок автомобилей сейчас такой, что тягачи дешевле себестоимости продаются.

Поэтому, основных вызовов на рынке я бы выделил два: падение потребления и недоступность дешевого финансирования.

Мы свои тягачи не продавали. Но и не покупали новые. Если в предыдущие годы мы постоянно расширяли парк, то в течение 2025-го не купили ни одной новой машины. Но у нас все-таки холдинг, мы диверсифицировали бизнес. И, если транспортное направление просело по оборотам, то коммерческая недвижимость, например, работает стабильно, а в дистрибьюции мы вообще растем, появляются новые большие контракты. С 1 января выходим на новый регион – Новосибирскую область.

Важным направлением в 2025 году для нас стало проектирование нового распределительного комплекса на 35 тысяч кв. м в Ленинском округе Иркутска. Сейчас проект проходит экологическую экспертизу. Техусловия на электроэнергию, канализацию уже получили. Тепло будем получать от собственной котельной на пеллетах, ее будем строить вместе с комплексом. Думаю, что весной выйдем на этот объект, а сдадим, если не будет ухудшения в экономике, к 2028 году. Это будет современный складской объект класса «А+». Объем инвестиций составит порядка 2-2,5 млрд рублей.

В будущее мы смотрим с надеждой, что светлый день все же настанет. А пока движемся поступательно: во всем должен быть баланс. В консолидации рынка тоже есть свои плюсы: не стало проблем с кадрами, из-за того, что с рынка ушло немало компаний-конкуренты в последние месяцы стали расти объемы заказов и тарифы.

В целом мне нравится настрой бизнеса. Большинство предпринимателей говорят: «Ничего, выгребем, сможем, всё получится». Я тоже в это верю.