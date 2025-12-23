«Интерес к искусству люди не теряют даже в непростые времена»

Ольга Бронштейн, директор галереи

современного искусства Виктора Бронштейна:

– 2025 год стал для нас периодом переосмысления процессов и поиска новых устойчивых подходов в работе. Сегодня арт-сфера тесно связана с бизнесом, и мы видим, как компании пересматривают и оптимизируют расходы. При этом запрос на взаимодействие с искусством не исчез, но изменился масштаб: бюджеты стали скромнее, и нам приходится перестраиваться под разные возможности.

Мы также готовились к росту турпотока: усиливали команду, развивали инфраструктуру и продукты внутри галереи. Но туристов оказалось меньше, чем мы планировали. Это стало очевидным сломом тренда последних лет и потребовало пересмотра планов.

Десятилетие галереи, которое мы отмечали этим летом, я считаю событием года. Мы открыли большой выставочный проект с работами из нашей коллекции – он оказался точкой важного внутреннего и стратегического поворота. За прошедшие десять лет мы работали с разными форматами, авторами и стратегиями продвижения. В какой-то момент стало очевидно, что требуется четкий ответ на вопрос: для кого и ради чего мы работаем как институция. И только в этом году мы подобрались к ответу – нам нужен осознанный фокус на системной работе с местным искусством.

В следующем году мы запланировали несколько крупных выставочных проектов – постараемся показать известных сибирских авторов по-новому. Отдельной строкой – создание постоянной экспозиции живописи иркутских художников. Проект серьезный, с очередным большим ремонтом и фронтом реставрационных работ. Сейчас это один из ключевых приоритетов на год – не просто запуститься, но сделать это на должном уровне. Мобилизует нас ответственность перед всеми, с кем мы работаем: художниками, партнерами, зрителями. А надежду дает то, что интерес к сибирскому искусству и, в целом, к местной культуре люди не теряют даже в непростые времена.