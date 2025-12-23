«Промышленный сектор Иркутской области укрепился новыми производствами»

Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области:

– В этом году у нас две «красивые» цифры – 100 профинансированных Фондом развития промышленности проектов и 100 предприятий-участников в федеральном проекте «Производительность труда» от Иркутской области.

Но не менее важно и другое: только в четвертом квартале уходящего года было запущено 20 производств из числа профинансированных. Всего их уже более 80: это предприятия, которые прошли весь путь – от получения льготного займа и закупки оборудования до его пусконаладки и выхода на производственную мощность. Вот это настоящий показатель эффективности работы нашего Фонда, а по ряду проектов – совместной работы с федеральным ФРП.

Поэтому я провожаю год с приятным чувством: несмотря на определённые сложности в экономике, он получился продуктивным, а промышленный сектор Иркутской области укрепился новыми реальными производствами!