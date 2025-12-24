Газета Дело

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
«2026 год станет проверкой на прочность»
«На пике ключевой ставки мы взяли кредит на новое оборудование»
Все материалы сюжета
Андрей Лабыгин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области:

– 2025 год продемонстрировал неоднозначную картину в деловой сфере. Несмотря на ряд устоявшихся трудностей и влияние ранее нерешенных вопросов, общий итог нельзя назвать исключительно негативным.

Малый и средний бизнес рос, доля средних компаний увеличивалась. Но при этом количество юридических лиц сократилось почти на 2%. Бизнес активно искал новые места для работы, например, переезжал в Бурятию. Количество сотрудников в малом и среднем бизнесе также уменьшилось.

В течение года предприниматели сталкивались с такими проблемами как рост налогов на имущество из-за завышенной кадастровой стоимости, маркировка товаров, весогабаритный контроль, невыплата по госконтрактам, поставившие многие компании на грань банкротства.

Отраслевые проблемы также не обошли стороной предпринимателей: лесная сфера боролась с двойной компенсацией ущерба природе и транспортным кризисом на востоке страны, а в Иркутске остаются проблемы в сфере нестационарной торговли. На все это наложились негативные макроэкономические факторы: высокая ключевая ставка, санкции, экономический спад и падение спроса.

Но особое волнение бизнес-сообщества вызвала подготовка к налоговой реформе, которая стартует с 2026 года. Это стало главной темой. Бизнес живет в ожидании грядущих перемен, эта перспектива стала определяющей для настроений и планов компаний.

2026 год станет проверкой на прочность. К сожалению, предприниматели не видят позитивных тенденций в ближайшем будущем и не доверяют текущей ситуации.

Однако ситуация сложная, но не безнадежная. Успех будет зависеть от того, насколько быстро власть решит системные проблемы, особенно в налоговой сфере и с госконтрактами, и перейдет от слов к делу. Бизнес ждет решительных действий и тесного сотрудничества с государством, а также готовности властей прислушиваться к мнению предпринимателей. Важно, чтобы государство продолжало идти им навстречу.


