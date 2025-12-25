Газета Дело

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Надежду дает результат»

Алексей Чудаков, соучредитель компании alfa Development:

– Отмена массовой льготной ипотеки стала ключевым вызовом для рынка новостроек. Однако мы рассматриваем такие ситуации как возможности для развития и создаем новые решения, которые уже завтра станут нашим конкурентным преимуществом.

Например, мы одними из первых запустили программу «alfa обмен» по полному выкупу вторичного жилья и разрабатываем сервис, позволяющий внести в счет первоначального взноса автомобиль. Такие программы – реальный инструмент, который помогает перейти на новый уровень жизни даже в условиях высокой ставки.

Сегодня успешный девелопер – это ещё и аналитик, урбанист, инвестор, который мыслит на перспективу и понимает, какими будут технологии, запросы горожан и рынок через 5–10 лет.

Каждый новый проект для нас – это событие. А сейчас их в разработке и реализации уже 17, в шести регионах страны.

Несмотря на трудности, за этот год мы вышли в несколько новых для себя субъектов РФ: начали реализовывать проект КРТ в Нижнем Новгороде и успешно запустили продажи в Комсомольске-на-Амуре – город давно ждал современного жилого комплекса с полноценной инфраструктурой. Также готовимся к старту продаж резиденции с отельным сервисом в жемчужине Крыма – Ялте.

В Иркутске за этот год запускаем уже третий проект – это значит, что полторы тысячи семей начинают новую главу своей жизни в наших домах.

Смотрим в будущее смело – иначе в нашем бизнесе просто нельзя. 17 лет опыта в промышленном и гражданском строительстве позволяют нам браться за проекты любого масштаба: от детских садов до целых кварталов. Мы называем себя «девелоперами счастья». Знаете, почему? Для каждого из нас дом – это место притяжения, куда хочется возвращаться. Эта идея и вдохновляет нас создавать пространства, где люди каждый день строят свою судьбу.

Надежду дает результат. Когда мы приезжаем на пустую площадку, а через год-два на её месте вырастает дом, в котором создаются семьи, растут дети и сбываются мечты, – вот тогда мы видим реальную ценность того, что делаем. Этот итог – не квадратные метры, а истории людей, которые в них начинаются, – и есть наша главная цель и самая сильная мотивация.


