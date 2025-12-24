«Ключевым фактором успеха в бизнесе остается внутренний настрой лидера»

Эльмира Сатардинова, главный врач и генеральный директор ГК «САТЭЛЬ»:

– 2025 год стал для меня годом высокой динамики и осознанных решений. Он был непростым, но при этом чрезвычайно активным и продуктивным для наших компаний. Современная реальность диктует новые правила: сегодня бизнесу необходимо быть гибким, креативным и максимально профессиональным. В текущих рыночных условиях выигрывают те, кто умеет двигаться быстрее, работать качественнее и выстраивать процессы более эффективно.

Для нашей группы компаний 2025 год прошел под флагом усиления команды – как управленческой, так и производственной. Мы сделали серьезный акцент на обучении: провели ряд профессиональных тренингов и образовательных программ, инвестировали в развитие компетенций сотрудников. В клинике было приобретено новое современное оборудование, что позволило повысить качество услуг и расширить спектр возможностей для пациентов.

В дистрибьюторском направлении мы также запустили масштабные преобразования – от пересмотра бизнес-процессов до оптимизации управленческих решений. Эта работа будет продолжена и в следующем году. Несмотря на внешние вызовы, нам удалось увеличить показатель рентабельности чистой прибыли, что я считаю важным индикатором устойчивости и правильности выбранной стратегии.

Одним из самых ярких и значимых событий 2025 года стал наш юбилейный, десятый по счету образовательный проект «Сияние Байкала». В этом году он прошел в новом, масштабном формате – конгресса и чемпионата врачей-косметологов, объединившего ведущих экспертов отрасли, практикующих специалистов и партнеров со всей страны.

Этот проект позволил нам не только укрепить свои позиции как экспертов в сфере эстетической медицины, но и значительно расширить профессиональные и партнерские связи. Мы последовательно продвигаем идею о том, что Иркутск – это город компетенций в области эстетической медицины. Сегодня «Сияние Байкала» становится визитной карточкой делового туризма в медицинской сфере для нашего города и региона в целом. Конгресс собрал боле 500 врачей-косметологов из более чем 50 городов России. В том числе 43 топ-эксперта международного уровня. За три дня было сделано более 60 докладов. 99 специалистов приняли участие в чемпионате врачей-косметологов.

В 2026 год мы входим с четкими планами дальнейшего развития и пониманием приоритетов. Мы запланировали «Сияние Байкала» в малом, более практико-ориентированном формате – кейс-форума, где участники получат готовые решения по работе с различными запросами пациентов. А в 2027 году мы вновь вернемся к большому формату – конгрессу и профессиональному конкурсу, который традиционно проводится один раз в два года.

Говоря о планах на 2026 год, отмечу, что мы намерены продолжить внутренние преобразования, усилить эффективность работы сотрудников, уделить особое внимание сервису и дальнейшему укреплению системности бизнес-процессов. Для нас 2026 год – это год изменений, и мы подошли к нему подготовленными.

Я убеждена, что ключевым фактором успеха в бизнесе остается внутренний настрой лидера. Именно он формирует атмосферу в команде и задает вектор движения компании. Только с таким настроем возможно преодолевать сложности, находить нестандартные решения и открывать новые пути развития.

С таким взглядом и уверенностью я смотрю в будущее