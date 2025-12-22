«Клиенты ждут не обещаний, а четкости и партнерства»

Эдуард Кузьмин, управляющий дополнительным офисом ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске:

– 2025-й я бы назвал годом устойчивой адаптации. Мы не делали резких рывков, а целенаправленно укрепляли свои позиции в меняющейся среде. Наша стратегия строилась на трех китах: прозрачность условий для клиентов, развитие цифровых сервисов, особенно в регионах, и глубокая внутренняя оптимизация процессов. Главной целью было оставаться конкурентоспособными, не поступаясь качеством обслуживания.

Для рынка в целом ключевыми стали несколько тенденций. Ставки постепенно стабилизировались после волатильности, регулятор усилил контроль за розничным кредитованием, что, на мой взгляд, правильно, а клиенты стали чаще интересоваться комбинированными продуктами – например, вкладами со страховкой.

Но самым ценным для нас лично стало глубинное понимание потребностей наших клиентов. Мы провели серию серьезных опросов и услышали главное: бизнесу часто важна не низкая ставка, а гибкость графика платежей и возможность быстро скорректировать условия. Частные клиенты все чаще думают не об отдельном продукте, а о целом финансовом плане – образовании детей, «подушке безопасности», пенсии. Эти инсайты заставили нас скорректировать линейку продуктов и пересмотреть подход к консультированию. Наши менеджеры теперь не просто продают, а помогают выстраивать стратегию. И в этом, пожалуй, главное достижение года: мы сделали шаг от роли банка к роли финансового партнера.

Даже осторожное снижение ключевой ставки подтвердило этот тренд. Клиенты стали более разборчивыми. Вкладчики теперь смотрят не только на проценты, но и на удобство: возможность пополнения, частичного снятия, управление через приложение. Заемщики, особенно в ипотеке, тщательно сравнивают условия, требуют полной прозрачности по комиссиям. А малый бизнес кредитуется крайне осторожно – только под конкретные, понятные проекты. Им уже недостаточно громких обещаний – они хотят четкости, гибкости и минимальных рисков.

В 2026 году вызовов хватает: волатильность ставок, растущие киберриски, дефицит квалифицированных кадров в регионах и ужесточение регуляторных требований. К этому добавляется сложная задача – угодить разным поколениям: молодежи, которая ждет полностью цифрового опыта, и старшим клиентам, ценящим личный контакт.

Но и поводы для оптимизма есть. Цифровизация открывает новые ниши – микроинвестиции, P2P-продукты. Локальные банки, как наш, могут выигрывать за счет доверия и глубокого понимания региональной специфики. Кроме того, растет финансовая грамотность людей, а партнерство с финтех-компаниями позволяет расширять продукты без гигантских вложений.

Я уверен, что грядущий год станет временем консолидации и специализации. Выиграют те, кто умеет быстро адаптироваться, строит долгосрочные отношения с клиентами и инвестирует в кадры и технологии. Для нас в Иркутске это означает двойной фокус: на глубоко персонализированный сервис и на уникальные потребности нашего региона. Именно в этом мы видим наш главный ресурс для роста.