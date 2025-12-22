«На пике ключевой ставки мы взяли кредит на новое оборудование»

Антон Гарбарчук, генеральный директор сети клиник и оптик «Центр зрения» и оптики Ocularia:

– Год выдался одним из самых непростых за постпандемийное время. В оптике, если уйдет тот или иной бренд, альтернативу найти легче, заменить одни очки, оправы, линзы для очков другими. А вот в медицине зависимость от импорта слишком высокая. От этого и риски высокие.

В 2025 год мы вошли с багажом конца 2024-го: важный и дорогостоящий и лицензионный прибор потребовал замены запчасти по регламенту. И мало того, что она стоила несколько миллионов рублей, так и привезти ее оказалось сверхзадачей – из-за санкций ждать доставки пришлось больше года. Благо партнеры смогли, пусть и спустя 9 месяцев, предоставить подменный прибор – это выручило.

Однако не зря говорят: нет худа без добра. В это же время мы получили информацию, что есть возможность приобрести новый прибор для коррекции близорукости и астигматизма от мирового гиганта, немецкой компании Carl Zeiss. Производство приборов идет другим путем, ситуация легче, чем с запчастями. Трудно было решиться на новый прибор, так как в работе уже были крупные проекты, финансы шли туда. Пришлось взять кредит на пике ключевой ставки.

Зато теперь мы – одна из первых клиник за Уралом, в СФО и ДФО, которая владеет, пожалуй, самой современной лицензионной методикой лазерной коррекции зрения SMILE pro третьего поколения.

Поэтому в следующий 2026 год, несмотря ни на что, смотрим с оптимизмом, готовы принимать не только иркутян и жителей области, но и россиян из других регионов, а также гостей из других стран на этот вид коррекции зрения.

Готовим также новые модели оправ нашего бренда «Окулария» – бренда очков с берегов Байкала.

И всем коллегам, всем предпринимателям, иркутянам и не только желаем прежде всего крепчайшего здоровья, а также оптимизма и веры в лучшее, как бы трудно ни было здесь и сейчас. Россия – великая страна с богатой историей и большим будущим. А люди с Байкала, сибиряки, как говорит наш знаменитый земляк Денис Мацуев, – «целая национальность». Мы со всем справимся!