«Спрос на кейтеринг растет у частных лиц, а компании сокращают расходы»

Инга Мунина, основатель компании «Аврора кейтеринг»:

– Наши прогнозы на 2025 год оправдались лишь отчасти: мы ожидали сложностей, но их характер оказался достаточно точечным.

Основной вызов – постоянный рост закупочных цен на продукты. Мы ответили на это разработкой новых блюд, с более низкой себестоимостью, но при этом добивались чтобы их вкус и внешний вид по-прежнему отвечали высоким запросам наших клиентов. Где-то приходилось искать новых поставщиков, где-то делать акцент на визуальное оформление, где-то сокращать объем закуски, но тем не менее сохранять уникальность.

Следующий вызов – у многих из наших клиентов появилась необходимость сократить расходы, в том числе на проведение корпоративных мероприятий. Соответственно и бюджеты на организацию питания на таких мероприятиях сократились. В связи с этим мы быстро создавали новые креативные предложения: «моно-фуршеты», когда вместо стандартного фуршета, предлагается всего одна или две закуски, но с особенностью, с историей, какой-то уникальный рецепт от шеф-повара, или гастрономический мастер-класс. На некоторых мероприятиях вместо традиционного фуршета использовались для угощения только напитки, но в необычной подаче.

Мы полностью понимаем задачу по оптимизации бюджета. Но чтобы сохранить важный социальный элемент – угощение для команды, и не превратить его в формальную «галочку», мы предлагали сконцентрироваться не на количестве, а на создании одного яркого гастрономического впечатления. Это подчеркивает заботу компании о сотрудниках и сохраняет повод для неформального общения.

Нам также удалось сохранить оборот за счет премиальных частных событий. У частных лиц растет спрос на кейтеринг, так как многие владельцы, особенно загородной недвижимости, стали предпочитать проведение мероприятий у себя дома в приватной обстановке вместо похода в ресторан.