«Мы стали генподрядчиками строительства нового склада OZON в Иркутске»

Сергей Меркурьев, генеральный директор «СтройПроектСервис»:

– 2025 год действительно оказался очень непростым для строителей – немало компаний закрылось, у многих упали обороты, выручка. Но «СтройПроектСервис» отработал этот год стабильно благодаря проектам наших крупных заказчиков.

Да, не обошлось без финансовых трудностей, но мы это предвидели и успешно преодолели. Диверсифицировали деятельность компании – постоянно открывали новые проекты в самых разных направлениях бизнеса. И эта активность стала одним из главных вызовов – тут многое получилось, но над многим еще предстоит поработать.

С гордостью могу сказать, что именно мы стали генподрядчиками на строительстве крупного складского комплекса OZON. С подобными объектами, насколько мне известно, еще никакой другой маркетплейс в Иркутскую область не заходил – так что мы с заказчиком открываем этот тренд. В регионе появится действительно современный логистический комплекс.

Мы с верой в себя смотрим в следующий год. Планируем расти, расширяться, получать контракты и исполнять обязательства в срок. Эта вера подкрепляется огромным опытом, который накопила наша компания за 18 лет. Мы начали работать в кризис 2008 года, мы прошли через кризис 2014-го, через пандемию, у нас за плечами – десятки километров построенных дорог, немало сложных промышленных объектов и мы будем двигаться вперед, несмотря на все сложности.