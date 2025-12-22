Федеральный центр понимает глубину инфраструктурных проблем в стране – и это радует

Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+):

– Вот уже третий год подряд «Байкальская энергетическая компания» работает с повышенными нагрузками – потребности наших потребителей в теплоэнергии и электроэнергии растут, мы обязаны обеспечить спрос. Прошедший год был напряженным, но мы справились. По выработке электроэнергии сумели сделать больше запланированного. На выработку тепла повлияла сравнительно теплая зима, однако и здесь мы остались на необходимом уровне.

Конечно, событием года – и для нас, и для Иркутска – стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию «Теплового луча». Новая магистраль позволит обеспечить надежным централизованным теплом не только предместье Рабочее, но и будущий новый район Иркутска, который появится здесь в ближайшее время. Хочется поскорее увидеть своими глазами как эта часть города преобразится, станет комфортной, современной, удобной.

В 2026 году мы надеемся найти консенсус с властями относительно тарифов, чтобы появилась возможность модернизировать оборудование и теплосети, зачастую работающие свыше нормативных сроков. Сегодня БЭК работает в единых условиях с остальными компаниями Сибири, но имеет изначально в полтора раза меньше тарифных возможностей инвестиций в модернизацию оборудования – тариф БЭК не является экономически обоснованным.

Поскольку мы энергетики, настроение у нас всегда энергичное. Задачи, которые перед нами возникают, проблемы, которые приходится преодолевать, получать ценный опыт, применять на практике смелые и нестандартные решения, – часть нашей повседневной профессиональной работы.

Внушает надежду то, что федеральный центр понимает глубину накопленных проблем в регионах и предлагает программы долгосрочных мероприятий по обновлению инфраструктуры, в том числе энергетической. Надеемся, что совместными усилиями мы приступим к долгосрочной и комплексной реновации инфраструктуры.

Энергосистема должна быть надежной. Для этого необходимы и новые энергоисточники, и полноценное обновление имеющегося оборудования. Нам всем предстоит приложить для этого максимум усилий.