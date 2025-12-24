«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»

«Сегодня как никогда важно умение «заглянуть за горизонт», – убеждена генеральный директор компании «Грандстрой» Екатерина Прядко. – Да, мы не можем предугадать, какие «черные лебеди» прилетят, но учитывать влияние глобальных трендов, строить разные сценарии, адекватно оценивать ситуацию и своевременно на нее реагировать – обязаны». О том, как чувствует себя рынок жилой недвижимости, почему покупатели и девелоперы больше не ждут чудес и чему научила всех «новая нормальность», – в нашем материале.

«Пора отказаться от слова кризис»

В 2025 году российский рынок жилья вступил в «новую нормальность»: дорогие деньги, снижение доходов населения, непредсказуемость... Текущую ситуацию Екатерина Прядко оценивает не как очередной кризис, а как процесс оздоровления экономики.

– Я давно говорю: пора отказаться от слова «кризис». Действительно, деньги стали дорогими, многие проекты замораживаются, ввод жилья сокращается. По прогнозам экспертов, в 2026 году в стране будет введено всего 41 млн кв. м многоквартирных домов, это самые низкие цифры за последнее десятилетие.

С другой стороны, происходит оздоровление отрасли. На рынок приходит покупатель – понимающий, что он хочет и что может себе позволить. Для нашей компании 2025 год стал лучше по продажам, чем предыдущий, – во многом потому, что люди адаптировались, ушли ожидания из серии: «Вот ставка упадет – и я пойду за квартирой».

То же происходит и среди застройщиков. Наша компания чудес не ждала, мы сразу приняли «новую нормальность» и, исходя из этого, строили свою стратегию. Такой подход помог нам более подготовленными подойти к 2026 году.

«Вклады под 22-24% закончились – люди пошли за квартирами»

Минувшей осенью на рынке недвижимости случилась настоящая «оттепель». Екатерина Прядко подтверждает: активность покупателей была высокой.

– Поток клиентов в октябре, ноябре, декабре, действительно, увеличился. Во-первых, связано с сезонностью. Во-вторых, влияют грядущие изменения по семейной ипотеке. Покупатели хотят зафиксировать ставки, условия.

Еще один фактор – депозиты. Год назад, когда были пиковые ставки – 22-24%, многие люди разместили свои сбережения на вкладах, отложили решение о приобретении недвижимости. Сейчас таких доходностей уже нет – вкладчики забирают деньги и покупают квартиры.

Процесс перетока средств продолжится и в 2026 году. Недвижимость – по-прежнему один из самых стабильных и надежных вариантов сохранения средств.

«Нужны альтернативы ипотеке»

Когда ипотека становится все менее доступной, потребители готовы рассматривать другие инструменты для покупки недвижимости. Задача девелоперов, убеждена Екатерина, – продумать и предложить эти альтернативы.

Покупатели уже готовы к другим инструментам, говорят: «Дайте нам рассрочку», «Предложите скидку», «Есть ли у вас субсидирование ставок?» Мы сейчас очень активно развиваем разные финансовые инструменты, предлагаем гибкие условия.

Покупатели смотрят уже не на ставку, а на возможности семейного бюджета обслуживать покупку. Специалисты отдела продаж сегодня – не просто звено, обрабатывающее сделку, а финансовые консультанты.

«Фишкахантинг не работает»

«Грандстрой» всегда позиционировал себя как компания, задающая тренды. Девелопер одним из первых открыл продуктовый отдел и начал использовать сценарный подход при создании жилых комплексов. В 2025 году компания вошла в состав основателей клуба «Наследие», объединившего ведущих застройщиков России для совместной работы над стандартами качества в жилищном строительстве.

– Трендсеттерский процесс не остановить: если ты задаешь тренды, значит, компания уже находится на этапе зрелости – чуть дальше, нежели твои конкуренты. Именно поэтому мы не боимся показывать свой продукт и рады, когда к нам приходят на экскурсию в том числе и конкуренты. Так называемый «фишкахантинг» не работает. Можно позаимствовать технологию, идею, но, не понимая, какие бизнес-процессы стоят за каждым решением, ты сделаешь просто «копипаст», который покупатель все равно увидит.

У нашей компании сейчас новая задача. Раньше мы говорили: «Мы строим лучшие дома в Иркутске по потребительским качествам», сегодня – «Мы строим лучшую компанию, которая строит лучшие дома по потребительским качествам». Это абсолютно разное видение. И другой уровень конкурентоспособности.

«Ставки 12% уже не ждем»

Сегодня, по словам Екатерины, от лидера требуется умение «заглянуть за горизонт», сделать долгосрочные, среднесрочные и тактические прогнозы. С точки зрения длинных горизонтов, у компании «Грандстрой» все стабильно: земельного банка хватит на 10 лет вперед.

– Главная задача на среднесрочную перспективу – работа с компанией: изменение бизнес-процессов, набор / увольнение сотрудников. Что касается прогнозов на следующий год, то тут важно учитывать всё, что влияет на покупательскую способность. Будет рост реальных доходов населения или нет? Какой будет ключевая ставка? Мы уже не ждем 12%, если к концу 2026 года «ключ» снизится до 14-15% – уже хорошо.

Цены на недвижимость в этом году выросли на 7-8%. В следующем году стоит ждать примерно такой же динамики. И на то есть объективные причины. В первую очередь – налоговые изменения. Мы уже сегодня ведем серьезную подготовительную работу – садимся с подрядчиками и пересматриваем стратегию, перезаключаем договора. Плотно работаем над себестоимостью и эффективностью, над продуктом и стандартами.

«Бизнес точно не умрет»

Несмотря на все вызовы грядущего года, Екатерина Прядко уверена: региональный бизнес справится. А возможности рынка недвижимости, по ее словам, и вовсе безграничны.

– Бизнес точно не умрет. А кто справится в «новой нормальности», с 2028-2029 начнется рост. Что касается девелопмента, то у нашего рынка – огромный потенциал. По оценке экспертов, в недвижимости не хватает 55 триллионов рублей, рынок просто бесконечен.