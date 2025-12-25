«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»

Российские застройщики адаптируются к изменившимся условиям рынка и учатся эффективно действовать в новой – жесткой – реальности. «Будущее – за самыми упорными и целеустремленными», – уверена генеральный директор ГК «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова. В интервью Газете Дело она поделилась вдохновляющим взглядом на трудности и объяснила, почему тех, кто способен преодолеть любые преграды, в будущем ждут лучшие времена.

О рынке жилья: «Перестройка продолжается»

По словам Татьяны Красноштановой, отрасль продолжает перестраиваться.

– Никто больше не ждет возвращения льготной ипотеки или существенной господдержки, – объясняет эксперт. – Условия стали жесткими, и ближайшие два-три года не принесут кардинальных перемен.

Сложная обстановка заставила игроков рынка стать профессиональнее, строже подходить к управлению ресурсами и повышать производительность, отмечает девелопер.

– Мы в компании настроились, что нужно учиться жить в новых условиях. Да, времена сложные. Но эта ситуация научила нас быть эффективнее, чистить свои бизнес-процессы, оптимизироваться. Наша компания точно адаптировалась и научилась строить планы в новых обстоятельствах.

О спросе: «Поток клиентов увеличился, но до пиковых показателей далеко»

Говоря об оживлении рынка новостроек минувшей осенью, Татьяна Красноштанова отмечает: это связано с несколькими факторами. И привычная сезонность – а в осенне-зимний период на недвижимость всегда самый высокий спрос – лишь один из них.

– На рынок новостроек повлияла новость о том, что условия семейной ипотеки с 1 февраля начнут меняться. Особенно это стало заметно в декабре, когда поток клиентов в компанию увеличился.

Третий фактор – ставки по рыночной ипотеке. Они постепенно снижаются, что привлекает тех, кому недостаёт небольшой суммы для покупки квартиры.

– Люди берут ипотеку, рассчитывая, что потом смогут её рефинансировать по более низкой ставке или быстро погасить, – поясняет Татьяна.

– Однако я бы не назвала это грандиозным притоком покупателей. Для сравнения – в 2022 и 2023 годах мы продавали вдвое больше, – добавляет она.

О доступном жилье: «Маткапитал покрывает первый взнос»

«ДомCтрой» давно фокусируется на строительстве домов эконом- и комфорт-класса. Сегодня это позволяет компании быть в выигрышной позиции: спрос на элитное жилье падает, а интерес к бюджетному сектору сохраняется.

– Наша целевая аудитория – люди, для которых улучшение жилищных условий –жизненная необходимость. Примерно 90% наших покупателей пользуются ипотекой, и я уверена: господдержка по-прежнему будет направлена на помощь семьям через нацпроекты, субсидирование ставок по ипотеке, поддержку молодых семей, материнский капитал и другие льготы.

Татьяна подчеркивает, что в их компании первоначальный взнос можно полностью покрыть за счёт материнского капитала.

– Это сложно сделать в элитном или бизнес-классе, где стоимость недвижимости зашкаливает, а у нас такая возможность есть.

Кроме того, компания готова предложить клиентам и иные инструменты, например, беспроцентную рассрочку на период строительства объекта.

– Эта программа пользуется большой популярностью. Я знаю, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказывала намерение ограничить применение рассрочек, ввести строгий контроль. Тем не менее для застройщиков это эффективный рабочий инструмент.

О госконтрактах: «Дефицит бюджета – один из главных вызовов»

Компания «ДомСтрой» не только работает на рынке жилищного строительства, но и ведет строительство социальных объектов.

– Диверсификация есть, но сейчас она очень условная, – признает Татьяна. – В госконтрактах сегодня, во-первых, нет финансирования, во-вторых, нет прибыльности для бизнеса. Поскольку строительство социальных объектов занимает значительную долю нашего портфеля, мы регулярно мониторим объекты, выходящие на аукционы, тендеры, конкурсы.

И везде видны очевидные убытки, причем еще до начала работ на площадке.

– Дефицит регионального бюджета – одна из главных трудностей 2025 года. Я не рассчитываю, что ситуация улучшится в 2026 году. Поэтому мы пока планируем снизить активность на этом рынке.

О проектах: «Присматриваемся к туризму и ИЖС»

Несмотря на непростые времена, «ДомСтрой» активно ищет новые направления развития. Например, в перспективе пяти-шести лет планирует зайти в проекты в сфере туризма.

– Стратегия компании с самого начала была направлена на освоение масштабных объектов, туризм тоже входит в фокус нашего внимания, – поясняет Татьяна. – Кроме того, мы, как и многие девелоперы, рассматриваем сегмент индивидуального жилого строительства (ИЖС). Будем диверсифицироваться.

Руководитель компании «ДомСтрой» убеждена: через три-пять лет на рынке начнется новый рост, потому что экономические циклы никто не отменял.

– Однажды я прочла фразу: «На рынке побеждают самые упорные и целеустремленные». В 2026 году желаю всем сохранять оптимизм, продолжая много работать и верить в лучшее.

Иван Рудых