«Запредельная ставка – барьер для создания новой туристической инфраструктуры»

Виктор Григоров, генеральный директор «Гранд Байкал Развитие»:

– Туристическая отрасль переживает непростые времена: в этом году поток на Байкал впервые за несколько лет не вырос, а напротив снизился. Туроператоры и отельеры по-разному отреагировали на этот вызов, но в целом постарались получить прибыль несмотря на меньшее количество гостей – это привело к росту цен. Что, в свою очередь, тоже не вызвало восторга у потенциальных гостей.

Что касается итогов года для нашей компании – в уходящем году мы взяли курс на развитие, на строительство новой инфраструктуры. Завершили строительство новой кресельной канатной дороги на горе Соболиной, ведется ряд других проектов. Хотя та ставка, по которой мы сегодня можем привлекать кредиты для реализации наших проектов, в том числе новых отелей, конечно, запредельная. Это колоссальный барьер, который, по сути, закрывает возможность строительства новых отелей, новых объектов, несмотря целый ряд федеральных инструментов поддержки. Отельный бизнес никогда не был высокомаржинальным. Однако не все это понимают, и это, пожалуй, главная проблема 2025 года, и, боюсь, 2026-го тоже.

Важной вехой развития нашей компании стало стратегическое решение руководителей туристического дивизиона разделить операционную деятельность и ту, которую мы называем инвестиционно-развивательной. С одной стороны, это очень правильно, потому что профессиональные знания, компетенции, необходимые для операционной деятельности отличаются от тех, что нужны для развития. С другой, необходима очень тесная взаимосвязь, синергия, чтобы развитие отвечало трендам туристического рынка и запросам клиентов. Возникнет ли эта синергия, покажет будущее.

А для всей отрасли одним из главных событий 2025 года стало решение глав государств о введении безвизового режима между Россией и Китаем. Почему мне кажется это важным? Это новый шанс для нас научиться управлять международным туризмом, международными потоками. Тогда мы сможем принимать китайских туристов с хорошим чеком, которые интересуются подлинной нашей историей, нашей культурой. Иначе вернёмся к тому, что опять китайские группы будут ехать через своих туроператоров, со своими гидами, не оставляя денег в регионе. И этот поток будет очень сложно регулировать.

Для наших соотечественников это решение тоже открывает колоссальную возможность посетить Китай: поехать на отдых, на шопинг, за образованием. Это возможность познакомиться с его культурой, попробовать понять живущих там людей. Однако серьезными препятствиями остается языковой барьер и трудности с денежными расчетами. Это задача и возможность для наших российских туроператоров - создавать такие туристические программы, чтобы снять эти барьеры, чтобы нашим туристам в Китае было комфортно.

В 2026 году мы смотрим с оптимизмом – так уж мы устроены. Будем завершать начатые проекты – мы любим наш регион, любим Байкал и хотим показать туристам лучшее, что есть у нас, в этом хрупком мире.

В наступающем году желаю всем хорошего настроения. Любите свой край, любите свою страну, развивайтесь, путешествуйте! Всего всем доброго!