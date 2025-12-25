Газета Дело

Алексей Егоров, председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

– Каким был 2025 год для бизнеса? Сложно сказать за всех. Для кого-то рост в 50% – это неудачный год, а для кого-то падение на 20% будет большой удачей – хорошо, что не хуже. Но можно руководствоваться некоторой аналитикой. Ежемесячно мы в «ОПОРЕ РОССИИ» совместно с ПСБ банком и аналитическим центром НАФИ измеряем индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (RSBI) и ожидания бизнеса по четырем показателям. И видим, что предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм.

Основные бизнес-вызовы сегодня – это знакомые всем факторы: постоянные налоговые новации, стабильно сложная внешнеполитическая ситуация, финансовая нестабильность, выраженная в колебаниях ставок, курсов валют и росте цен.

Отдельно добавлю про маркетплейсы. Уже сегодня масса примеров, когда бизнес на онлайн-платформах становится нерентабельным. Юридические тонкости договоров с маркетплейсами; условия, которые часто меняются (и не в сторону упрощения), задержки по платежам, недобросовестная конкуренция, заметная экспансия азиатского производителя – вот вызовы, с которыми столкнулись предприниматели. Рано или поздно существенный перекос в сторону e-commerce может деформировать традиционные рынки, а затем произойдет неминуемый рост цен и услуг. За этим будем серьезно наблюдать и стараться превентивно реагировать.

Главное событие года в сфере экономики, конечно, – налоговые изменения, которые были стремительно внесены и приняты, и которые отразятся на всех. Мы действительно не ожидали такого, ведь после введения новых правил в прошлом году звучали обещания, что 3 года мы будем жить по ним. Введены они не секторально, а массово, что требует от бизнеса корректировки бизнес-модели. При этом рынок сохраняет признаки конкурентности. И менее кредитозависимые виды экономики получают шансы не только на удержание своих позиций, но и на развитие и рост в среде менее конкурентоспособных партнеров по отрасли.

Главным политическим событием считаю выборы, где власть подтвердила свою легитимность и заручилась поддержкой населения.

В 2026 году, как я ожидаю, количество предпринимателей уменьшится. Инвестиционная активность на фоне налоговой реформы снизится или даже будет поставлена на паузу. Производительность труда – те же инвестиции. Чтобы ее увеличивать требуются вложения: информационные системы это или оборудование. Предпосылок к тому, что ситуация качнется  в лучшую сторону, я пока не вижу. По крайней мере не для всех.

Тем не менее, я считаю, что кризисы, нестабильность, реформы – это благоприятная почва для предпринимательства. Бизнес быстрее других реагирует, приспосабливается и ищет возможности оптимизации, диверсификации, перенаправляет финансовые потоки и переводит активы в более ликвидные секторы. И это, пожалуй, главный тезис.


