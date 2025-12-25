«Готовиться к вызовам 2026 года надо уже сейчас»

Бизнес еще не успел до конца привыкнуть к налоговым изменениям 2024 года, как к концу 2025-го снова получил «подарок» в виде очередной налоговой реформы, даже более суровой, чем прошлогодняя. «Это главный вызов, адаптироваться к которому нам предстоит и в 2026, в 2027 году», – считает Олег Кривозубов, управляющий партнер юридической компании «ВС Консалт», председатель комитета по налогам Иркутского отделения «Деловой России». Что волновало бизнес в 2025 году, какие риски видят со своей стороны юристы в году наступающем, он рассказал Газете Дело.

НДС – больше, чем кажется

– Несмотря на то, что, на первый взгляд, НДС 5% для малого бизнеса выглядит не так страшно, если посчитать в абсолютном выражении налоговая нагрузка для него с 1 января вырастет вдвое. К сожалению, не все предприниматели это понимают. Кто-то считает, что понижение лимита для уплаты НДС вступает в силу только с 2026 года. Но закон сформулирован таким образом, что пороговое значение выручки в 20 млн руб. берется именно по показателям 2025 года.

Бизнесу нужно успеть еще в декабре пересмотреть свою бизнес-модель, грамотно скорректировать ее с учетом новых требований. И мы со своей стороны стараемся помогать не только в юридической плоскости – мы совместно с нашими партнёрами: бухгалтерами, финансистами готовы оказывать комплексную юридическо-финансовую помощь. Чтобы клиент понимал, какая будет налоговая нагрузка, как можно построить бизнес, чтобы она была посильной и как оставаться при этом полностью в правовом поле.

Не тушить пожары, а стелить соломку

– Тут становится заметна разница поколений: если выходцы из 90-х предпочитают решать проблемы по мере поступления, то у новой волны предпринимателей, людей 30-40 лет совсем другой подход. Они готовы обращаться за помощью в построении бизнес-модели, в формировании структуры компании. Они хотят вести бизнес с минимум рисков – «стелить соломку», предотвращать проблемы, а не «тушить пожары», когда они уже возникнут. Они понимают: проблемы могут быть такого масштаба, что их не сможет решить даже самый высококвалифицированный юрист. И этот подход, эта осознанность, этот настрой на устойчивость бизнеса, безусловно, радует.

Реклама в соцсетях – новая реальность

– Не менее революционным для малого бизнеса в 2025 году стал запрет на рекламу в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), потому что у многих предпринимателей в этой сети есть аккаунты, многие эту площадку использовали для продвижения своих товаров, работ, услуг. Обращений к нам была масса, а вопрос один: что делать? Людям было тяжело привыкнуть, что размещать рекламу в этой соцсети уже нельзя. Вообще. Никакую. Мы проводили специальные семинары, даже разработали специальный продукт для предпринимателей – анализ их аккаунтов в сети на предмет соблюдения законодательства о рекламе.

От налоговых споров – к взысканию «дебиторки»

– Мы видим, что больше становится обращений в связи с налоговыми спорами – это обусловлено повышенным вниманием налоговых органов к бизнесу. Все чаще предприниматели приходят за консультациями в сфере корпоративного права: за структурированием корпоративных отношений, за фиксацией договорённостей между партнёрами по бизнесу. Растет запрос на сопровождение сделок по купле-продаже бизнеса, по реорганизационным процедурам: слияниям, выделению долей и тому подобному.

И еще характерный момент: к концу года стало больше обращений, связанных со взысканием денежных средств. Все стремятся закрыть дебиторскую задолженность.

Взаимное недоверие снимается правильным контрактом

– Тема внешнеэкономической деятельности всегда была актуальна для Иркутской области – близость к Китаю, к Монголии играет свою роль. Мы являемся партнёрами крупной китайской юридической фирмы, активно развиваем это направление и видим, что интерес со стороны бизнеса тоже растет.

В первую очередь предпринимателей интересует защита своих прав на интеллектуальную собственность – видимо сказывается растущая конкуренция со стороны китайских производителей, российские компании хотят зафикисировать свои права на бренд, на продукцию, на технические решения. Интересует отладка схемы исполнения контрактов, логистики. Очень болезненный вопрос: каким образом производить расчёты по контрактам, можно ли доверять платежным агентам. Наша задача – помочь предпринимателям правильно зафиксировать все условия, формализовать их в документах. Чтобы ни одна сторона не сомневалась в исполнении обязательств контрагентом. Чтобы то взаимное недоверие, которое часто возникает в начале работы с новым партнером, да еще и иностранным, сменялось доверительными, конструктивными отношениями.

Екатерина Дементьева

