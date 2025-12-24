«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»

«Иркутский рынок загородной недвижимости меняется: на нем появляется все больше действительно интересных, качественных предложений. Не хаотичная застройка СНТ, не единичные домики без инфраструктуры от небольших застройщиков, а новый формат поселков, который подразумевает весь комфорт городской жизни, но в собственном доме», – отмечает Ольга Иванова, руководитель «Олива Девелопмент» и автор проекта реновации поселка «Камертон». О том, на какие запросы покупателей сейчас отвечают девелоперы «загородки», с какими рисками им приходится работать и зачем реновировать уже готовый к продаже поселок, она рассказала нашему изданию.

«Новый формат помогает реализовать мечту»

– Недавно увидела статистику: более 60% иркутян хотели бы жить за городом. Но многих останавливают традиционные страхи перед жизнью в своем доме, навеянные опытом стихийной застройки СНТ: необходимость самому обеспечивать элементарные удобства – от скважины до выгребной ямы, самому убирать снег, отсутствие нормальных дорог, освещения, не всегда удачное соседство – с одной стороны разводят коз, с другой ремонтируют «КамАЗы» (а хочется тишины и свежего воздуха), – отмечает Ольга.

Однако рынок меняется: появляются застройщики, которые снимают эти риски, предлагая проекты поселков с единой концепцией, хорошим благоустройством, с детскими площадками, прогулочными зонами, озеленением, закрытой территорией, охраной 24/7, управляющей компанией.

– Это новый формат загородного жилья: все преимущества городской жизни, но в своем доме. И это действительно позволяет реализовать свою мечту многим семьям,– считает эксперт.

«Покупают не просто дом – а дом в поселке»

По ее словам, на рынке начинает выстраиваться, пусть и неофициальная, но все же классификация: посёлки эконом-класса, комфорт, бизнес и даже премиум-класса. Поэтому, возможность выбрать себе дом за городом сегодня есть практически на любой кошелек.

Понятно, что загородный дом в организованных посёлках не самый экономичный объект для приобретения: цены на качественную недвижимость начинаются примерно от 17 млн рублей. Однако, как замечает эксперт, это сопоставимо с ценой на квартиру в городском ЖК комфорт-класса.

– В отношении девелоперских поселков порой можно услышать: за те же деньги я куплю такой же дом в соседнем садоводстве, уже с ремонтом и с бОльшим земельным участком. Но ведь никто не сравнивает, скажем, ЖК бизнес-класса «Сибиряков» с соседней девятиэтажкой, которая была построена 15-20 лет назад, хотя в ней квартиры явно дешевле. Сравнивать будут с новостройками аналогичного уровня – со «Скайлайном», «Аквамарином», «СОЮЗ Priority». Потому что рассматривают не только квартиру как таковую, но квартиру в жилом комплексе со всеми его преимуществами. Аналогично и в загородной недвижимости: сегодня покупают не просто дом, покупают дом в поселке, – считает Ольга Иванова.

«Дорабатываем проект, начиная с благоустройства»

Этот тренд заставляет застройщиков более внимательно относиться к концепции проектов, которые они выводят на рынок. Именно поэтому появилась идея редевелопмента поселка «Камертон», реализовать которую пригласили «Оливу девелопмент».

– «Камертон» – это поселок на 42 дома. Все они уже построены. То есть и земля, и дома будут передаваться покупателю сразу по договору купли-продажи. В этом – огромное преимущество проекта: не нужно представлять, как будет выглядеть в реальности то, что пока нарисовано на бумаге – можно пройтись по дому, оценить его масштаб, удобство. А учитывая, что на рынке ИЖС все больше случаев, когда подрядчик берет деньги, но дом не достраивает, такое предложение исключает колоссальный риск для покупателя, – отмечает Ольга Иванова.

Поселок изначально обладал характеристиками бизнес-класса: близость к Иркутску (15 километр Байкальского тракта) и к воде – рядом залив Ангары, камерность, закрытая территория, высокое качество исполнения домов, отличные асфальтированные дороги, четкая планировка и единый архитектурный стиль.

Сейчас девелопер «дорабатывает» его с точки зрения сервиса и благоустройства среды: реновирует зону отдыха для детей и взрослых, тротуарно-дорожную сеть, планирует благоустроить набережную залива Ангары, совершенствует фасады и архитектурные решения.

– Это будет очень уютная локация, с большим количеством зелени – в планах высадка более 200 многолетних растений, в том числе взрослых деревьев. Здесь появятся брусчатка, перголы, амфитеатр – все те элементы авторского ландшафтного дизайна, которые привыкли видеть жители городских новостроек уровня «бизнес». Дополнительно будет заведена управляющая компания, которая возьмет на себя бытовые вопросы, – поясняет Ольга.

«Три поколения» – это история про семейные традиции»

Еще один тренд на рынке «загородки» – растущий спрос на более компактные дома. Огромные хоромы уже не строят: покупатели пришли к выводу, что избыточные квадратные метры – это лишние расходы не только при покупке, но и при эксплуатации. Тем более, что застройщики сегодня предлагают интересные планировки, которые дают возможность разместить всё необходимое в пределах 100-120 м2.

– В поселке «Камертон» площадь домов варьируется от 135 до 272 м2 – это хороший ассортимент по цене, планировкам, видовым характеристикам, функционалу, – отмечает Ольга. – У каждого дома есть своя земля – от полутора до десяти соток. Кому-то нужно, чтобы места было побольше – клумбы разбить, гамак повесить, обустроить приватную зону отдыха. А кому-то участок, как таковой, не принципиален – ему достаточно того, что вокруг много зелени, много тропинок, большая детская площадка.

Кстати, предлагаемые девелопером планировочные решения дома могут решать и нетривиальные задачи: скажем, как сделать комфортной совместную жизнь большой, многопоколенной семьи.

– Мы создали планировку «Три поколения»: возможность организовать в одном доме две квартиры: одну для семьи с детьми, другую – для пожилых родственников.

Бабушки и дедушки со временем требуют присмотра, но жить всем вместе под одной крышей не очень комфортно – как известно две хозяйки на одной кухне не уживаются. Совсем другое дело, когда у старшего поколения есть собственная полноценная кухня, гостиная, спальня, даже отдельный вход – только их пространство со своими правилами, своим режимом. А у их взрослых детей – своя автономная часть дома.

– Но при этом они живут вместе, могут ходить друг другу в гости, видеться несколько раз в день. В таком формате совместное проживание трёх поколений может быть комфортным и действительно счастливым. Это наша находка, которой мы очень гордимся, – отмечает собеседница издания. – С одной стороны, это история про передачу традиций, С другой – социализация пожилых людей, которые в городе часто замыкаются в четырех стенах. В камерном, безопасном поселке им проще выйти, есть где прогуляться, проще познакомиться с соседями. С третьей – поселок будет жить днем, когда взрослые обычно разъезжаются на работу, а дети в школу. И мне очень хотелось бы, чтобы в «Камертоне» несколько домов получили именно такую реализацию.

В целом, отмечает Ольга, сегодня, для застройщиков, самое время закладывать новые проекты, если есть средства (и, разумеется, самое время покупать недвижимость). Потому что опыт предыдущих кризисов показывает: да, в острую фазу наблюдается падение спроса, и следом – уменьшается количество квадратных метров, возводимых в моменте.

– Но следом обязательно идет рост – и спроса, и цены. Поэтому выстрелят те проекты, которые к этому времени будут на рынке. Это касается и МКД, и «загородки». И это надо понимать, – резюмирует эксперт. – «Камертон» – это уже готовый к покупке, к ремонту и к переезду поселок. И это точно хорошее предложение – и в моменте, и на перспективу.