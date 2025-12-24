Газета Дело

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
«2026 год станет проверкой на прочность»
Все материалы сюжета
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»

«Иркутский рынок загородной недвижимости меняется: на нем появляется все больше действительно интересных, качественных предложений. Не хаотичная застройка СНТ, не единичные домики без инфраструктуры от небольших застройщиков, а новый формат поселков, который подразумевает весь комфорт городской жизни, но в собственном доме», – отмечает Ольга Иванова, руководитель «Олива Девелопмент» и автор проекта реновации поселка «Камертон». О том, на какие запросы покупателей сейчас отвечают девелоперы «загородки», с какими рисками им приходится работать и зачем реновировать уже готовый к продаже поселок, она рассказала нашему изданию.

«Новый формат помогает реализовать мечту»

– Недавно увидела статистику: более 60% иркутян хотели бы жить за городом. Но многих останавливают традиционные страхи перед жизнью в своем доме, навеянные опытом стихийной застройки СНТ: необходимость самому обеспечивать элементарные удобства – от скважины до выгребной ямы, самому убирать снег, отсутствие нормальных дорог, освещения, не всегда удачное соседство – с одной стороны разводят коз, с другой ремонтируют «КамАЗы» (а хочется тишины и свежего воздуха), – отмечает Ольга.

Однако рынок меняется: появляются застройщики, которые снимают эти риски, предлагая проекты поселков с единой концепцией, хорошим благоустройством, с детскими площадками, прогулочными зонами, озеленением, закрытой территорией, охраной 24/7, управляющей компанией.

–  Это новый формат загородного жилья: все преимущества городской жизни, но в своем доме. И это действительно позволяет реализовать свою мечту многим семьям,– считает эксперт.

«Покупают не просто дом – а дом в поселке»

По ее словам, на рынке начинает выстраиваться, пусть и неофициальная, но все же классификация: посёлки эконом-класса, комфорт, бизнес и даже премиум-класса. Поэтому, возможность выбрать себе дом за городом сегодня есть практически на любой кошелек.

Понятно, что загородный дом в организованных посёлках не самый экономичный объект для приобретения: цены на качественную недвижимость начинаются примерно от 17 млн рублей. Однако, как замечает эксперт, это сопоставимо с ценой на квартиру в городском ЖК комфорт-класса.

– В отношении девелоперских поселков порой можно услышать: за те же деньги я куплю такой же дом в соседнем садоводстве, уже с ремонтом и с бОльшим земельным участком. Но ведь никто не сравнивает, скажем, ЖК бизнес-класса «Сибиряков» с соседней девятиэтажкой, которая была построена 15-20 лет назад, хотя в ней квартиры явно дешевле. Сравнивать будут с новостройками аналогичного уровня – со «Скайлайном», «Аквамарином», «СОЮЗ Priority». Потому что рассматривают не только квартиру как таковую, но квартиру в жилом комплексе со всеми его преимуществами. Аналогично и в загородной недвижимости: сегодня покупают не просто дом, покупают дом в поселке, – считает Ольга Иванова.

«Дорабатываем проект, начиная с благоустройства»

Этот тренд заставляет застройщиков более внимательно относиться к концепции проектов, которые они выводят на рынок. Именно поэтому появилась идея редевелопмента поселка «Камертон», реализовать которую пригласили «Оливу девелопмент».

– «Камертон» – это поселок на 42 дома. Все они уже построены. То есть и земля, и дома будут передаваться покупателю сразу по договору купли-продажи. В этом – огромное преимущество проекта: не нужно представлять, как будет выглядеть в реальности то, что пока нарисовано на бумаге – можно пройтись по дому, оценить его масштаб, удобство. А учитывая, что на рынке ИЖС все больше случаев, когда подрядчик берет деньги, но дом не достраивает, такое предложение исключает колоссальный риск для покупателя, – отмечает Ольга Иванова.

Поселок изначально обладал характеристиками бизнес-класса: близость к Иркутску (15 километр Байкальского тракта) и к воде – рядом залив Ангары, камерность, закрытая территория, высокое качество исполнения домов, отличные асфальтированные дороги, четкая планировка и единый архитектурный стиль.

Сейчас девелопер «дорабатывает» его с точки зрения сервиса и благоустройства среды: реновирует зону отдыха для детей и взрослых, тротуарно-дорожную сеть, планирует благоустроить набережную залива Ангары, совершенствует фасады и архитектурные решения.

– Это будет очень уютная локация, с большим количеством зелени – в планах высадка более 200 многолетних растений, в том числе взрослых деревьев. Здесь появятся брусчатка, перголы, амфитеатр – все те элементы авторского ландшафтного дизайна, которые привыкли видеть жители городских новостроек уровня «бизнес». Дополнительно будет заведена управляющая компания, которая возьмет на себя бытовые вопросы, – поясняет Ольга.

«Три поколения» – это история про семейные традиции»

Еще один тренд на рынке «загородки» – растущий спрос на более компактные дома. Огромные хоромы уже не строят: покупатели пришли к выводу, что избыточные квадратные метры – это лишние расходы не только при покупке, но и при эксплуатации. Тем более, что застройщики сегодня предлагают интересные планировки, которые дают возможность разместить всё необходимое в пределах 100-120 м2.

–  В поселке «Камертон» площадь домов варьируется от 135 до 272 м2 – это хороший ассортимент по цене, планировкам, видовым характеристикам, функционалу, – отмечает Ольга. – У каждого дома есть своя земля – от полутора до десяти соток. Кому-то нужно, чтобы места было побольше – клумбы разбить, гамак повесить, обустроить приватную зону отдыха. А кому-то участок, как таковой, не принципиален – ему достаточно того, что вокруг много зелени, много тропинок, большая детская площадка.

Кстати, предлагаемые девелопером планировочные решения дома могут решать и нетривиальные задачи: скажем, как сделать комфортной совместную жизнь большой, многопоколенной семьи.

– Мы создали планировку «Три поколения»: возможность организовать в одном доме две квартиры: одну для семьи с детьми, другую – для пожилых родственников.

Бабушки и дедушки со временем требуют присмотра, но жить всем вместе под одной крышей не очень комфортно – как известно две хозяйки на одной кухне не уживаются. Совсем другое дело, когда у старшего поколения есть собственная полноценная кухня, гостиная, спальня, даже отдельный вход – только их пространство со своими правилами, своим режимом. А у их взрослых детей – своя автономная часть дома.

– Но при этом они живут вместе, могут ходить друг другу в гости, видеться несколько раз в день. В таком формате совместное проживание трёх поколений может быть комфортным и действительно счастливым. Это наша находка, которой мы очень гордимся, – отмечает собеседница издания. – С одной стороны, это история про передачу традиций, С другой – социализация пожилых людей, которые в городе часто замыкаются в четырех стенах. В камерном, безопасном поселке им проще выйти, есть где прогуляться, проще познакомиться с соседями. С третьей – поселок будет жить днем, когда взрослые обычно разъезжаются на работу, а дети в школу. И мне очень хотелось бы, чтобы в «Камертоне» несколько домов получили именно такую реализацию.

В целом, отмечает Ольга, сегодня, для застройщиков, самое время закладывать новые проекты, если есть средства (и, разумеется, самое время покупать недвижимость). Потому что опыт предыдущих кризисов показывает: да, в острую фазу наблюдается падение спроса, и следом – уменьшается количество квадратных метров, возводимых в моменте.

Читайте также:

«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
24 декабря 2025
«2026 год станет проверкой на прочность»
24 декабря 2025

– Но следом обязательно идет рост – и спроса, и цены. Поэтому выстрелят те проекты, которые к этому времени будут на рынке. Это касается и МКД, и «загородки». И это надо понимать, – резюмирует эксперт. – «Камертон» – это уже готовый к покупке, к ремонту и к переезду поселок. И это точно хорошее предложение – и в моменте, и на перспективу.

Телефон 98-88-98 kammerton.city @kamertonhome

 

 

Реклама. ООО "ОЛИВА ДЕВЕЛОПМЕНТ". ОЛИВА ДЕВЕЛОПМЕНТ erid:2VfnxxSRuff

/ Газета Дело /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Итоги 2025. Прогнозы 2026":
Все материалы сюжета (18)

Другие материалы рубрики «Иркутская область»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело