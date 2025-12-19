Зодчий – это совершенно: Кирилл Поляковский о концептуальном архитектурном строительстве и новой волне спроса на фальцевую кровлю

В Европе это стандарт, в Москве – тренд, а в Сибири – пока ещё редкость. Фальцевая кровля, технология с вековой историей и гарантией, медленно, но верно завоёвывает российский рынок, смещая привычную мягкую черепицу и остальные металлические кровли. В Иркутске, где суровый климат «съедает» даже дорогие кровельные материалы, фальц особенно актуален. Компания «Зодчий» готова дать импульс технологии XIX века и уже запустила полный цикл производства под брендом Masterfalz. О преимуществах материала и «безальтернативном премиуме» Газете Дело рассказал основатель компании Кирилл Поляковский.

От Крайнего Севера – к премиум-бренду

Профессиональная деятельность Кирилла Поляковского началась в 2015 году с работы с клееным брусом. «Это было время, когда я учился чувствовать материал и бескомпромиссно относиться к каждой детали», – вспоминает он. В 2017-м Кирилл зарегистрировал собственную компанию – «Зодчий». Вскоре судьба сделала неожиданный поворот: его пригласили возглавить, а затем и стать совладельцем подрядной организации, которая строила промышленные объекты для нефтегазовых гигантов на Крайнем Севере.

– Работа на севере – дожимные компрессорные станции, газоперекачивающие модули, вахтовые посёлки, – стала жёсткой школой ответственности, работы в экстремальных условиях и умения доводить дело до конца вопреки любым сложностям.

Но к 2022 году прежняя бизнес-модель, завязанная на крупных внешних заказчиках, исчерпала себя.

– Я решил полностью сосредоточиться на развитии собственного бренда в жилищном строительстве премиум-сегмента, – объясняет Кирилл.

Волна популярности «современных» материалов уже проходит

Однако вскоре стало ясно, что для этого недостаточно одной лишь строительной экспертизы.

– Всё упиралось в кровлю, – поясняет Кирилл. – Наша компетенция в создании сложных объектов требовала идеального, долговечного материала для их завершения. Опыт работы на Севере и наблюдения за сибирским климатом, где за год происходит до ста разрушительных циклов заморозки-оттайки, показывали: даже самые дорогие современные кровли не выдерживают заявленных сроков эксплуатации. Нужен был материал, долговечность которого проверена не лабораторными тестами, а практикой.

И такой материал, оказывается, десятилетиями был у всех на виду. Помог осознать это необычный заказ: московские архитекторы в 2019 году категорично потребовали фальцевую кровлю для своего проекта в Иркутске.

– Моя команда им говорила: «Вы не понимаете, у нас в регионе никто такую не делает!» А они нам в ответ: «Это вы не понимаете», – с улыбкой вспоминает Кирилл. – Изучив тему, мы увидели парадокс: весь старый фонд Иркутска столетней давности был крыт простым фальцем – крыши надежно служат до сих пор, даже если выглядят непрезентабельно.

В то же время волна популярности «современных» материалов уже проходит – как раз к 10-летнему сроку эксплуатации накапливается критическая масса рекламаций.

– Для проверенной веком фальцевой кровли это исторический шанс вернуться на рынок. Тем более современные технологии позволяют производить материалы с полимерными покрытиями, сложными формами и гарантией в 50 лет. Стало ясно: иркутский рынок стоит на пороге новой волны спроса на фальцевую кровлю.

«Дома-кристаллы» на Байкале

Погружаясь в тему, Кирилл всё глубже изучал рынок. Именно тогда он познакомился с Юлией Татариновой – на тот момент она была ведущим специалистом по фальцевым кровлям в Иркутске с семилетним опытом работы в крупной профильной компании.

– Юлия рассказала, что влюбилась в фальц ещё в 2019 году и начала его подробно изучать, – рассказал Кирилл. – А в 2024-м мы встретились на проекте элитных закрытых домов. Позже к Юле обратились с проектом на Байкале, представляющего собой «дома-кристаллы». Для финишного покрытия требовалась найти решение, которое будет герметично, цельно и удовлетворит видение архитектора. Юлия взаимодействовала с собственником как поставщик, а меня она позвала как подрядчика для решения сложной задачи. Во время совместной поездки на международный форум по фальцу в Белоруссии мы нашли поставщика с технологией индивидуального окраса металла в рулонах, обсудили массу деталей проекта. Стало понятно, что мы с Юлией «на одной волне», и я предложил ей перейти работать ко мне.

Для Юлии, которой было «скучно просто продавать», выбор был очевиден. Она перешла в команду «Зодчего», чтобы заниматься живыми инженерными задачами, и усилила ее.

Masterfalz для сверхзадач

Именно это партнёрство и общая уверенность в перспективах фальца в Сибири привели к закономерному и амбициозному шагу: в 2025 году «Зодчий» запустил собственное производство и вывел на рынок бренд Masterfalz.

– Мы наладили прямые поставки высококачественного металлопроката с завода Северстали и запустили современные автоматизированные линии по производству двух типов продукции: классической фальцевой кровли и более доступного самозащёлкивающегося «клик-фальца». Мощности цеха позволяют выпускать до 60 тысяч квадратных метров картин (готовых металлических заготовок, из которых собирается кровля, – прим. ред.) в месяц, – рассказал Кирилл.

Запуск производства позволяет решить также системную проблему регионального рынка – катастрофическую нехватку высококвалифицированных монтажников. По словам Кирилла, на весь регион таких мастеров-ремесленников – единицы, их работа стоит очень дорого, а график расписан на месяцы вперёд.

– Masterfalz стал ответом на этот вызов, он концентрирует весь наш накопленный инженерный опыт и переносит самое сложное – точное изготовление элементов – в контролируемые заводские условия. Кроме того, мы обучили собственные бригады, внедрили чёткие инженерные стандарты работы. Все это кардинально упрощает и ускоряет монтаж, даёт нам полный контроль над «кожей» здания – его кровлей и фасадами, а также делает надёжную технологию экономически доступной для более широкого круга заказчиков.

Когда процесс сборки становится управляемым и предсказуемым, на первый план выходит главное преимущество технологии – способность создавать бесшовные, вентилируемые оболочки для объектов любой, самой сложной геометрии. Это и есть идеальный инструмент для воплощения философии «Зодчего»: превращать сложнейшие инженерные задачи в безупречный, долговечный результат.

Сделать идеально – вопрос чести

На вопрос, кто сегодня выбирает фальцевую кровлю, Кирилл отвечает:

– Во-первых, взыскательные частные заказчики и девелоперы премиум-сегмента, для которых дом или резиденция – это авторский проект, где важна каждая деталь. Такие проекты часто остаются конфиденциальными, а рекомендации передаются из рук в руки. Во-вторых, коммерческие проекты со спецзадачами – как тот самый курорт на Байкале, где архитектурная уникальность была невозможна без фальца. Нас ценят за умение находить нестандартные инженерные решения там, где другие видят тупик.

Есть и третья категория – проекты-вызовы. Таким, например, для «Зодчего» стал проект «Глобального утепления» от холдинга ЭН+.

– Мы утеплили и одели в фасады 12 домов в очень жесткие сроки. Всё надо было сделать до наступления холодов. И учесть, что у каждого дома была своя специфика и нюансы. Утеплять построенный дом, где уже все живут, это отдельная задача со звёздочкой. Нас позвали, потому что знали: мы доведём дело до конца, несмотря на сложности, а не бросим все на полпути. Тем более проект имеет общественный резонанс, работа в медийном поле. Для нас это вопрос чести – сделать всё идеально.

Опыт участия в проекте подтвердил главное: будь то элитный загородный дом, уникальный отель или масштабная социальная программа, «Зодчий» остаётся верен своему принципу – брать на себя ответственность и выполнять работу, которую другие считают слишком сложной или рискованной.

Наталья Понамарева

«Зодчий»: имя как миссия

История бренда «Зодчий» началась задолго до первого объекта. Её истоки – в образе, который вдохновлял основателя компании ещё со времен обучения в художественной школе.

– Всё началось с любви к архитектуре Петербурга. Я смотрел на крыши Исаакия или старинных особняков, на купола церквей и понимал: этот материал пережил века. Фальц — это тот случай, когда красота, традиция и абсолютная надёжность встречаются в одном решении. И сейчас наша задача — дать этой культуре новое дыхание в Сибири.

Название бренда задает компании высокую планку: «Зодчий» позиционирует себя не как рядовой подрядчик, а как создатель архитектурной ценности, наследник традиций безупречного мастерства.

Со временем к исконному имени добавилось важное уточнение – «Совершенно». По словам бренд-технолога Гомбо Зориктуева, это не ребрендинг, а естественная эволюция.

– «Зодчий» – это мастерство, искусство, традиции. А «Совершенно» – это качество и идеальный результат, которого компания требует от себя здесь и сейчас. Соединение двух понятий идеально отразило суть бренда: глубокую экспертизу, помноженную на современные решения.