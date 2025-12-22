«Загород стал доступнее» – Антон Кондратьев, «ВСС Дом»

Фото - Надежда Каримова

Команда опытного загородного девелопера Антона Кондратьева вошла в состав ГК «ВостСибСтрой» чуть больше года назад. Сегодня «ВСС Дом» реализует сразу два масштабных малоэтажных проекта в пригороде Иркутска. В микрорайоне «Хрустальный Парк» на Байкальском тракте в 2026 году начнется работа над новыми кварталами. В поселке «Ново-Ямской» в Пивоварихе – продолжится строительство первой очереди и благоустройство. О том, как развивается рынок малоэтажки и почему загород стал доступнее для большего числа людей, – в нашем материале.

О росте: «Масштабы проектов – совсем другие»

2025-й стал первым годом, который команда «ВСС Дом» отработала в составе ГК «ВостСибСтрой». Мощная синергия ресурсов, опыта и профессиональных компетенций принесла свои плоды: масштабы деятельности малоэтажного девелопера значительно выросли – как количественно, так и качественно.

Антон: Для нашей команды 2025 год стал годом роста. Масштабы проектов – совсем другие. Например, в «Ново-Ямском» у нас земельный участок 66 га. И если при строительстве в черте города архитектору, проектировщику, продуктологу есть за что «зацепиться», есть контекст: улицы, дома, исторические постройки, то за городом приходится работать буквально в чистом поле, проектировать будущую жизнь людей в поселке с нуля. Это требует вдумчивого подхода, новых компетенций.

О рынке: «Загород трансформируется»

Загородный рынок в 2025-м продолжил качественно меняться. Масштабная трансформация, по словам Антона Кондратьева, идет не один год.

Антон: Государство обратило пристальное внимание на ИЖС: вводятся ограничения, усиливается контроль. Уже нельзя построить абы что и продавать это в льготную ипотеку. Нужно пройти аккредитацию, получить уведомление о соответствии, посчитать теплотехнику, чтобы дом не выстывал зимой, и так далее.

С другой стороны, рынок меняется и по запросу клиента. Многие люди, получив опыт загородной жизни, зачастую негативный, уже не готовы его повторять. Растут потребности, растет насмотренность. Растет и профессионализм застройщиков: они посещают урбан-туры, учатся у коллег, перенимают опыт.

Благодаря всем этим факторам рынок идет в сторону организованного загорода, концептуальных поселков с сетями и инфраструктурой. Хоть это и непросто: работать приходится в условиях множества ограничений. Но именно на этот продукт есть спрос.

О покупателях: «Аудитория загорода расширилась»

Портрет загородного жителя, по словам девелопера, за последние годы тоже сильно изменился. Развитие пригородных микрорайонов – с развитой инженерной и социальной инфраструктурой – сделало этот формат доступным и комфортным для большего числа людей.

Антон: Изменилась и продуктовая линейка. Если раньше это был либо «замок», либо «избушка», то сегодня предложение гораздо шире: есть и таунхаусы, и дуплексы, и квадрохаусы, и даже загородные квартиры. Покупатели, которые мечтают жить в пригороде, но не хотят обслуживать большой дом и участок, теперь могут себе это позволить.

Кроме того, на рынок пришли профессиональные управляющие компании. Благодаря этому, загород стал доступен тем, кто прежде не мог позволить себе даже подумать о переезде – мамам с детьми, пенсионерам. Раньше загородная жизнь для них была слишком тяжелой: обслуживание дома, уборка снега… Управляющая компания берет эти заботы на себя.

О новом сегменте: «Не от бедности и не от богатства»

По словам Антона, раньше в пригород переезжали либо «от бедности» (потому что денег на квартиру не хватало, а на «дикий ИЖС» – вполне), либо «от богатства». Посередине образовался вакуум. Такие проекты, как «Ново-Ямской» в Пивоварихе, призваны его заполнить – дать возможность жить в пригороде людям со средним уровнем дохода.

Антон: В последние годы на рынке появлялись качественные организованные поселки. Но цена на дом в таких проектах высокая. И это понятно: архитектурная концепция, инфраструктура, благоустройство – все это закладывается в себестоимость. Среднестатистической семье очень сложно себе позволить жить в таком поселке.

Наша идея состоит в том, чтобы взять «фишки» бизнес-класса – и перенести их в класс «комфорт». На большой территории это возможно: эффект масштаба дает экономию. Мы очень плотно поработали с продуктом «Ново-Ямского» в этом году: разработали въездную зону, благоустройство, профили улиц, прописали правила поселка, архитектурный код и так далее. По тому спросу, который есть, видим: это откликается у людей. Треть участков в первой очереди уже раскуплена. Многие говорят: «Мы даже не рассматривали Пивовариху раньше, а теперь смотрим – потому что нам нравится ваш продукт, и он нам доступен».

О смыслах: «“Ново-Ямской” – это село 2.0»

Созданию такого продуманного продукта, как подчеркивает наш собеседник, всегда предшествует большая работа команды. Задача непростая – осмыслить территорию, понять, кто и как будет на ней жить, найти, сформулировать, упаковать смыслы, отразить их в нейминге, маркетинговой стратегии, взаимодействии с клиентами.

Антон: Мы всегда работаем именно так – идем от смыслов. На них, как на скелет, нанизываются продуктовые решения. И человек покупает эту концепцию, эту смысловую нагрузку вместе с домом, вместе с поселком. Например, «Ново-Ямской» – это село 2.0, более современное, с городскими сетями водоснабжения, управляющей компанией, качественным благоустройством, архитектурным кодом. Социальные объекты, торговый центр, асфальтированные дороги, тротуары, освещение – и всё это за вменяемые деньги. Вы можете пользоваться всеми бонусами загородной жизни: построить дом, баню, гараж, поставить беседку. При этом до центра города – всего 15-20 минут.

О подрядчиках: «Страхуем покупателей от рисков»

В «Ново-Ямском» покупателям доступны разные варианты для покупки: можно приобрести участок с подрядом, можно – готовый дом. Строительство первой очереди уже начато. Десять коттеджей появятся в поселке уже зимой. В планах на 2026 год – возведение остальных домов и благоустройство квартала. При этом «ВСС Дом» защищает людей от возможных рисков при строительстве: девелопер собрал свой пул аккредитованных партнеров.

Антон: Нам важно, чтобы партнеры, с которыми мы работаем, были надежными, чтобы и мы, и наши клиенты могли на них положиться. Поэтому мы провели тщательную юридическую, репутационную, профессиональную проверку, отработали с партнерами их проекты, внесли корректировки в конструктив, фасады, планировочные решения. И только после этого сказали покупателям: «Это надежные компании, с ними можно работать».

О коммуникации: «С жителями надо разговаривать»

Еще один проект, над которым работает «ВСС Дом», – пригородный микрорайон «Хрустальный Парк» на Байкальском тракте. И если в Пивоварихе девелоперу приходится создавать поселок «с чистого листа», то здесь уже построена и заселена половина кварталов. Проектировать и создавать новые очереди, не учитывая мнения жителей, было бы ошибкой.

Антон: Первое, что мы сделали в «Хрустальном Парке», – провели большую социологическую работу. Привлекли сообщество к формированию концепции будущей территории, организовали конференцию жителей – регулярно собираемся с представителями кварталов, обсуждаем идеи, помогаем в решении проблем.

В «Хрустальном Парке» живут очень инициативные, неравнодушные люди. Для их активностей и наших маркетинговых мероприятий мы решили оборудовать на центральной площади специальное место. Уже построили каток – летом он будет трансформироваться в площадку для мероприятий. На 2026-й запланировали строительство большой кофейни. Там же разместится небольшой офис «ВСС Дом» – с гарантийной службой, «менеджером счастья» – специалистом, который отвечает за взаимодействие с жителями в проекте.

О перспективах: «Людям нужно больше форматов»

Быть в диалоге с людьми, по мнению девелопера, важно. Обычная история: человек купил небольшую квартиру, но появилась семья, дети – нужно расширяться, переезжать в таунхаус или дом, например. При этом социальные связи очень сильные, территория нравится – уезжать куда-то из микрорайона не хочется.

Антон: Мы прекрасно понимаем: часть людей, которые сейчас живут в «Хрустальном Парке», станут клиентами наших будущих кварталов. Видение и мнение жителей нужно учитывать, что мы и сделали. Если раньше мы планировали строить только загородные квартиры, то диалог с людьми показал: нужна более широкая продуктовая линейка. В ней будут и квартиры, и таунхаусы, и дуплексы, и частные дома – по-настоящему мультиформатный поселок.

О прогнозах: «Покупать сегодня выгоднее, чем завтра»

В 2026 году «ВСС Дом» планирует активно заниматься строительством. Параллельно будут идти работы над инфраструктурными объектами и благоустройством.

Антон: Я уверен: количество людей, желающих жить за городом, будет только расти, а в Иркутске – с его компактностью, природным контекстом – особенно. Но все, конечно, будет упираться в финансы.

Так что мой совет простой – если вы хотите за город, то переезжайте: чем вы раньше начнете этот процесс, тем дешевле это обойдется. Себестоимость строительства будет расти. Цена изменится тоже. Но мы, конечно, будем делать все, чтобы наш продукт не терял в качестве и оставался при этом по карману покупателям.

ООО «СЗ «Байкальский Девелопмент»