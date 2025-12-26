«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда

«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.

«Мы ведем объект от проекта до ввода»

Аркадий, что такое «Строительная Компания ВостСибстрой» сегодня?

– Это компания, которая работает, практически исключительно, на внешнего заказчика. Мы строим заводы, школы, садики, больницы, суды, офисные здания и бизнес-центры.

Мы – генподрядчик полного цикла. Что это значит? Что выполняем работы от проекта до ввода в строй готового объекта. К этому формату мы пришли, накопив серьезный опыт работы с крупными контрактами: он показал, что уверенным на 100% можно быть только в том, что ты сам запроектировал.

Насколько это реально? Ведь не все контракты предусматривают проектирование? Много и таких, которые предлагаются с уже готовой документацией.

– А мы и не стремимся получить все контракты. Мы внимательно изучаем и заказчика, и условия, и сами проекты – наши компетенции позволяют оценить, будет ли контракт рентабелен, не возникнет ли с проектом проблем в процессе работы? Наш опыт подсказывает, куда смотреть, где могут быть ошибки – и хорошо, если они исправимы, но так бывает не всегда. И если возникают сомнения, то просто не участвуем в таких тендерах.

В свое время многие строительные компании ушли в чистый девелопмент, сняв с себя собственно строительную функцию. «ВостСибСтрой» сохранил эти компетенции, выделив их в отдельную компанию. В чем преимущества такого решения?

– На самом деле, строительная отрасль изменилась радикально. Огромные тресты ушли в прошлое. Сегодня строители живут проектами – под проект собирают подрядчиков, которые выходят на объект в нужное время.

СК «ВостСибСтрой», повторюсь, сохранила за собой компетенции генподрядчика и самые ответственные этапы, например бетонные работы – потому что нужного качества на рынке пока не видим, внешние сети, благоустройство. На остальные работы мы точно так же приглашаем подрядчиков. Как мы отвечаем за весь объем перед заказчиками, так они за свой фронт работ – перед нами.

Соответственно, штат у нас – оптимальный: команда ключевых специалистов – 65 человек. Но важно, что при необходимости мы умеем очень быстро масштабироваться.

То же касается и техники. Мы сформировали парк из самых востребованных единиц, самых дорогостоящих, если их нанимать на рынке. В их числе, например, башенные краны – мы их использовали на высотных зданиях в Хабаровске и в Улан-Удэ. Автокраны – шестидесяти- и двадцатипятитонники. Собственный сваебой. Катки – асфальтовые и грунтовые. Все остальное проще и дешевле привлекать со стороны.

«Мы выросли в компанию с широким инженерным кругозором»

В портфеле «ВостСибстроя» самые разные проекты – от детских садов до промышленных гигантов. Какие объекты бы вы назвали ключевыми с точки зрения развития компании, выхода на новый уровень?

– Точкой роста для нас стало сотрудничество с Группой «Илим» в Братске на строительстве целлюлозно-бумажного завода в 2011-2013 годах. Промышленная стройка – это принципиально иной уровень, нежели жилье. Это совершенно другой масштаб, сложность и логистика. Таких проектов в портфеле у нас два: ЦБК в Братске и Тайшетский алюминиевый завод – оба масштабные, оба формируют инженерный кругозор.

Помимо этого, у нас есть опыт в сфере медицины: капитальный ремонт второго корпуса Иркутской областной больницы.

А лет пять назад мы вышли на строительство здания Иркутского областного суда, зарекомендовали себя – и с тех пор работаем на подрядах судебного департамента.

Чему научил вас этот опыт?

– Во-первых, не бояться мобилизации, уметь ее правильно оценивать. Допустим, нам надо перебросить людей и технику из Иркутска на объект в Хабаровске. Сколько это будет нам стоить? Во что обойдется три года проживания там? А дорога обратно?

Во-вторых, мы теперь понимаем, как рассчитать абсолютно любой проект – будь то завод, больница или логистический комплекс. И делаем это быстро, поэтому решение об участии в тендере можем принять буквально за две недели.

И, в-третьих, мы научились строить одновременно в разных городах. Был период, когда у меня под руководством было восемь строек в разных географических точках – все со «сгорающими» бюджетными деньгами и жесткими сроками, в разных часовых поясах. Несколько лет я жил в постоянных разъездах. Сейчас мы переходим на следующий этап – управление большим количеством объектов из центрального офиса, без постоянных командировок.

А в-главных, мы выросли в компанию широкого профиля, которая может построить практически любой, даже самый сложный объект.

«Самое сложное – формальные процедуры»

Многие застройщики признаются, что не любят работать с госзаказом – сложно. В чем заключается эта сложность? И почему не боитесь выходить на такие контракты вы?

– С моей точки зрения, самое сложное – соблюдение всех формальных процедур. Мало построить качественно – а к тем же судам требования предъявляются особые. Важно еще и правильно вести исполнительную документацию.

Особенно много нюансов возникает при любых изменениях. Если какой-то материал или оборудование больше не производятся, ты не можешь просто взять подходящие – замену нужно грамотно оформить либо через согласование с проектировщиком, либо через повторный заход в экспертизу с корректировкой проекта. А если эти изменения ведут к увеличению стоимости, то на выделение дополнительных лимитов могут уйти месяцы. Был случай: ждали почти год. Точнее, полгода – потом взяли кредит и достраивали уже на эти средства, и только спустя еще шесть месяцев получили бюджетное финансирование.

Серьезное ограничение: у бюджетных денег есть сроки освоения. Если деньги, заложенные, например, на 2024 год, не освоены, они уходят обратно в бюджет и возвращаются только в марте следующего года, и если не освоить их до мая, то «сгорят» уже совсем. Приходится работать день и ночь, потому что иначе средства «сгорят», и когда ты их догонишь – неизвестно.

Словом, с госконтрактами надо уметь работать. Мы такой опыт наработали – и это то, что выгодно отличает «ВостСибСтрой» на рынке генподряда.

«Прогнозы и планы исполнились все»

Каким был для вас 2025 год? С какими результатами его завершаете? Какие планы, какие прогнозы сбылись, какие не оправдались?

– Прогнозы и планы сбылись практически все. В этом году мы сдали городской суд в Тулуне. Ввели в эксплуатацию офис Эн + в Иркутске на набережной Ангары. Не самый простой объект – начинала его другая компания, мы зашли на него только в декабре 2024. В проекте было много изменений прямо по ходу работ и очень ограниченный срок – всего девять месяцев. Но мы справились.

До конца года рассчитываем ввести в эксплуатацию здание республиканского суда в Улан-Удэ – после этого можем говорить, что планы выполнены на 100%.

А новые стройки начались в этом году?

– В этом году мы приступили к строительству поликлиники в Хомутово. Сами ее спроектировали, сами прошли Госэкспертизу. Сейчас заканчиваем основание и приступаем к устройству фундаментов.

Продолжается строительство суда в Хабаровске. Капитальный ремонт здания суда на Сахалине – в следующем году в августе– сентябре месяце мы его закончим. И будем готовы рассматривать новые контракты.

«Будем работать, конкурировать и верить в лучшее»

Двадцать шестой год обещает быть не самым простым. Какие риски видите вы?

– Один из главных – налоговая реформа. Себестоимость будет расти по всей цепочке подрядчиков. И одно дело – новые проекты. Тут нет разницы – будем мы платить 20% НДС или 22%. Сумма налога изначально будет заложена в смету, и экспертиза ее подтвердит. Другое дело – проекты текущие. Мы выходили на контракт по одной себестоимости, а она в процессе вырастет. Это означает, что и мы, и наши подрядчики просто отнимем эту разницу из своей прибыли. Но то же самое мы проходили и в 2018 году – тогда НДС, напомню, вырос с 18% до 20% – и справились.

Еще момент: сейчас по понятным причинам сокращается количество строящихся объектов. Проекты замораживаются, стройки консервируются. Новые откладываются на неопределенный срок. Мы видим, как высвобождаются бригады и целые компании. В этом есть свой плюс – нам легче найти квалифицированных подрядчиков, а сжатие рынка скорректировало стоимость их работ. Но, с другой стороны, конкуренция на рынке обостряется.

Чем готовы конкурировать вы?

– Во-первых, мы, как правило, выходим на конкурсы, где требуется и проектирование, и стройка. Не у всех компаний есть проектный отдел или надежные партнеры-проектировщики.

Во-вторых, есть определенные условия допуска к конкурсам, которые касаются не только мощностей и технических компетенций компании, но и опыта. По правилам, у тебя в портфолио должны быть объекты, стоимостью не менее 30% от цены контракта, на который ты претендуешь. Мы, например, можем участвовать в конкурсах на проекты стоимостью свыше 5 млрд руб.

Ну и в-третьих, не у всех есть нужные компетенции для работы на таких специфических объектах, как например, суды. В том числе для взаимодействия с заказчиком, которому важно понимать, что происходит на стройке. Подрядчик должен суметь донести это четко и понятно. Наша компания строит суды уже более пяти лет – за это время мы изучили все требования, сумели выстроить структуру взаимодействия.

Что ждете от наступающего года?

– Хочется надеяться на изменение ситуации, на то, что рынок пойдет в рост. Впрочем, история компании «ВостСибСтрой» насчитывает уже более 30 лет – мы видели и куда более сложные времена, чем сейчас. Дополнительную устойчивость нам придает причастность к большой группе компаний – это помогает и в работе с заказчиками, и во взаимоотношениях с подрядчиками. Поэтому будем работать, будем конкурировать, считать, реагировать на меняющиеся обстоятельства и верить в лучшее.

Екатерина Вострикова