Микрорайон «Юго-Западный» – новый стандарт доступного жилья

В последние годы иркутский рынок жилой недвижимости предлагает преимущественно проекты бизнес- и комфорт-класса. Однако потребность в «квадратах» менее высокой ценовой категории никуда не исчезла. Отвечая на нее, инжиниринговая компания «ВостСибСтрой» развивает проект «Юго-Западный» в непосредственной близости от Иркутска. Что будет представлять собой новая очередь проекта, какие решения предложили приглашенные московские урбанисты и зачем понадобились глубинные интервью с жителями, рассказал руководитель компании Денис Денисенко.

Денис, «ВостСибСтрой» – одна из немногих компаний, которая строит жилье эконом-класса, причем не отдельные ЖК, а целый микрорайон. На какой стадии проект находится сейчас?

– Подчеркну: мы ушли от формата «эконом». То, что мы возводим сегодня – это «стандарт-класс». Фактически, новый стандарт доступного жилья – более комфортабельный, более насыщенный элементами благоустройства.

В Юго-Западном мы сейчас заканчиваем отделочные работы и благоустройство на семнадцатом доме, тем самым завершаем большую очередь. В начале следующего года вводим его в эксплуатацию. И готовимся выходить на новый этап.

Он будет отличаться от предыдущих?

– Мы постарались выяснить, что нужно жителям, чего не хватает тем, кто уже живет в Юго-Западном и Луговом. По сути, мы взяли весь накопленный опыт – на этой территории «ВостСибстрой» строит уже 10 лет – пересобрали и предложили новый продукт.

Для этого мы пригласили московских коллег – из крупной московской девелоперской структуры, работающей именно с такими масштабными проектами. Они помогли нам разработать новый мастер-план территории: как будут располагаться дома, какой они будут этажности, с какими дворами, где жителям парковаться, какими путями ходить до магазинов.

И какой будет новая очередь?

– Большинство домов будут девятиэтажными, однако мы запланировали несколько 14-этажных «высоток» в качестве градостроительных акцентов. Человеку нужно на что-то визуально ориентироваться.

Мы насыщаем проект качественной инфраструктурой – в соответствии с пожеланиями жителей. Одним из ключевых запросов стал супермаркет, причем люди просили, чтобы это был магазин определенной торговой сети – мы связались с ними, договорились и проектируем объект конкретно под эту сеть.

Мы также оставляем за собой большую часть коммерческой недвижимости, чтобы управлять ею. Это позволит контролировать, чтобы инфраструктура была разнообразной, функции не дублировались и обеспечивали все основные потребности жителей микрорайона.

Вы сказали, что возводите объекты «стандарт-класса» – какие элементы благоустройства, характерные для жилья более высокого уровня, вы используете в этом сегменте?

– Например, закрытую территорию, дворы без машин. При этом в микрорайоне предусмотрены большие парковки. Поскольку микрорайон ориентирован на семьи, востребованы качественные детские площадки с хорошим покрытием, интересным озеленением, даже отвели территорию под парк.

Расскажите, пожалуйста, о квартирах?

– В основном это «евро-двушки». Квартиры с двумя спальнями («евро-трешки») тоже присутствуют, но они достаточно небольшие, 50-60 м². Это жилье, которое минимально удовлетворяет требованиям небольшой семьи и, главное, подходит под семейную ипотеку, так как его стоимость укладывается в лимит 6 млн рублей. Есть квартиры с балконами, есть без них, зато с огромными окнами. При этом есть кладовые в цокольном этаже. Такие помещения лучше подходят для хранения и дешевле, чем балкон.

Каков портрет ваших покупателей?

– Как правило, это люди, которые приобретают свое первое жилье, в том числе семьи с детьми. Это также жители малых городов, которые переезжают в Иркутск. У них свои критерии комфорта и качества. Скажем, если в иркутских новостройках колясочные стали нормой, то нашими покупателями эта опция воспринимается очень значимой. Мало кто интересуется на первом этапе, будет ли двор закрытым, но потом это, конечно, расценивают как преимущество. Мы привыкли, что для многих покупателей балкон обязателен, но оказывается, что не для всех это безусловная ценность. Зато нужна отдельная кухня – хотя в Иркутске сейчас предлагают в основном открытые планировки.

Всех всегда волнует вопрос социальной инфраструктуры. Школы, садики, поликлиники...

– В микрорайоне уже есть школа, поликлиника и детский сад. Еще один участок также отведен под детский сад. Сейчас изучаем вопрос размещения на территории спортивного объекта – с предложением его построить в местную администрацию обратились предприниматели, а администрация обратилась к нам. В итоге, – в «Юго-Западном» мы последовательно реализуем концепцию микрорайона, комфортного для всей семьи.

