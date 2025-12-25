Связь на все сто: Т2 охватила мобильной сетью большее 100 малых населенных пунктов Приангарья

Компания T2 в период с 2022 по 2025 годы обеспечила мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью более 35 тысяч жителей небольших сел и поселков Иркутской области. За три года сеть оператора появилась более чем в 100 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 500 человек. Треть локаций была обеспечена связью в этом году. В ряде населенных пунктов доступ к мобильным услугам осуществляется с помощью российских базовых станций «Булат», которые T2 устанавливает в партнерстве с «Ростелекомом».

Торжественный запуск 1000-й базовой станции «Булат» в Иркутской области

Фото предоставлено компанией

Сеть появляется даже там, где нет автодорог

Несмотря на уже имеющееся широкое покрытие, оператор T2 продолжает наращивать собственную сеть на территории Иркутской области. Чтобы предоставить клиентам доступ к мобильной связи, специалисты нередко справляются с нестандартными вызовами и доставляют телеком-оборудование в самые непростые с точки зрения логистики уголки.

Одна из таких локаций – село Подволочное в Усть-Удинском районе, мобильная связь в котором появилась в декабре 2023 года. Это небольшое поселение на севере области, буквально отрезанное Ангарой от «большой земли». К нему нет регулярного автомобильного сообщения, добраться до села можно только по воде летом или по зимнику в холодное время года. Все телеком-оборудование до локации, включая мачту длиной 30 метров, технической команде T2 пришлось доставлять баржей. На момент установки навигация завершалась, поэтому работы выполнялись в крайне сжатые сроки. За четыре дня была подготовлена площадка, установлена опорная конструкция и произведен монтаж всего оборудования. Доступ к услугам связи для жителей обеспечили с помощью спутникового канала.

И этот случай – один из многих.

Ставка на отечественные решения

В 2025 году мобильный интернет оператора появился уже в 39 отдаленных деревнях, поселках и селах по всей Иркутской области, и до конца года «придет» еще в несколько населенных пунктов. В 80% случаев доступ к услугам связи обеспечивается благодаря установке отечественных базовых станций «Булат».

«Наша приоритетная задача – предоставить качественную связь как можно большему числу жителей Приангарья. При этом доля отечественных решений на сети Т2 стремительно растет. В итоге в выигрыше остаются все: страна укрепляет свои позиции в части цифрового суверенитета, а люди получают возможность пользоваться современными технологиями и оставаться на связи с самыми близкими», – отмечает Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Т2.

В ноябре этого года Т2 вывела в эфир 1000-ю базовую станцию российского производителя «Булат». Ее установили в небольшой деревне Ключи в Черемховском районе, где проживает менее 200 человек.

Оборудование поддерживает стандарты 2G/4G, что позволяет обеспечить жителей устойчивой голосовой связью и высокой скоростью передачи данных. «Булаты» устанавливаются по всей стране в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Инициативу по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком», T2 выступает в качестве центра компетенций и оказывает полную техническую поддержку.

«Установка базовых станций и прокладка сотен километров волоконно-оптических линий — это масштабный проект, который требует слаженной работы команды и партнёров. Благодаря этому жители даже самых отдалённых деревень получают доступ к современным технологиям связи. Мы продолжаем работать над расширением сети и улучшением её качества, чтобы обеспечить комфорт и стабильность для всех пользователей», – добавляет Роман Егоров, директор Иркутского филиала «Ростелекома».

К концу года общее число базовых станций отечественного производства на сети Т2 достигнет 1800 единиц.