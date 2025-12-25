Связь на все сто: Т2 охватила мобильной сетью большее 100 малых населенных пунктов Приангарья

Компания T2 в период с 2022 по 2025 годы обеспечила мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью более 35 тысяч жителей небольших сел и поселков Иркутской области. За три года сеть оператора появилась более чем в 100 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 500 человек. Треть локаций была обеспечена связью в этом году. В ряде населенных пунктов доступ к мобильным услугам осуществляется с помощью российских базовых станций «Булат», которые T2 устанавливает в партнерстве с «Ростелекомом».
Сеть появляется даже там, где нет автодорог
Несмотря на уже имеющееся широкое покрытие, оператор T2 продолжает наращивать собственную сеть на территории Иркутской области. Чтобы предоставить клиентам доступ к мобильной связи, специалисты нередко справляются с нестандартными вызовами и доставляют телеком-оборудование в самые непростые с точки зрения логистики уголки.
Одна из таких локаций – село Подволочное в Усть-Удинском районе, мобильная связь в котором появилась в декабре 2023 года. Это небольшое поселение на севере области, буквально отрезанное Ангарой от «большой земли». К нему нет регулярного автомобильного сообщения, добраться до села можно только по воде летом или по зимнику в холодное время года. Все телеком-оборудование до локации, включая мачту длиной 30 метров, технической команде T2 пришлось доставлять баржей. На момент установки навигация завершалась, поэтому работы выполнялись в крайне сжатые сроки. За четыре дня была подготовлена площадка, установлена опорная конструкция и произведен монтаж всего оборудования. Доступ к услугам связи для жителей обеспечили с помощью спутникового канала.
И этот случай – один из многих.
Ставка на отечественные решения
В 2025 году мобильный интернет оператора появился уже в 39 отдаленных деревнях, поселках и селах по всей Иркутской области, и до конца года «придет» еще в несколько населенных пунктов. В 80% случаев доступ к услугам связи обеспечивается благодаря установке отечественных базовых станций «Булат».
«Наша приоритетная задача – предоставить качественную связь как можно большему числу жителей Приангарья. При этом доля отечественных решений на сети Т2 стремительно растет. В итоге в выигрыше остаются все: страна укрепляет свои позиции в части цифрового суверенитета, а люди получают возможность пользоваться современными технологиями и оставаться на связи с самыми близкими», – отмечает Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Т2.
В ноябре этого года Т2 вывела в эфир 1000-ю базовую станцию российского производителя «Булат». Ее установили в небольшой деревне Ключи в Черемховском районе, где проживает менее 200 человек.
Оборудование поддерживает стандарты 2G/4G, что позволяет обеспечить жителей устойчивой голосовой связью и высокой скоростью передачи данных. «Булаты» устанавливаются по всей стране в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Инициативу по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком», T2 выступает в качестве центра компетенций и оказывает полную техническую поддержку.
«Установка базовых станций и прокладка сотен километров волоконно-оптических линий — это масштабный проект, который требует слаженной работы команды и партнёров. Благодаря этому жители даже самых отдалённых деревень получают доступ к современным технологиям связи. Мы продолжаем работать над расширением сети и улучшением её качества, чтобы обеспечить комфорт и стабильность для всех пользователей», – добавляет Роман Егоров, директор Иркутского филиала «Ростелекома».
К концу года общее число базовых станций отечественного производства на сети Т2 достигнет 1800 единиц.