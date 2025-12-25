Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.

Цифровая платформа противодействует трем основным видам онлайн-угроз:

• отражает распределенные атаки, направленные на перегрузку серверов;

• блокирует вредоносных ботов, создающих спам-заявки, и повышает конверсию сайтов за счет отказа от капчи;

• предотвращает попытки взлома сайтов, подмены информации на онлайн-ресурсах и утечки данных.

Подключение сервисов не требует дополнительного оборудования и осуществляется через изменение DNS-настроек.

Система анализирует входящий трафик и автоматически блокирует подозрительную активность в течение нескольких секунд после начала атаки. В решении применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять новые сценарии атак и адаптироваться к изменяющимся угрозам.

В личном кабинете платформы предпринимателям доступны детальные отчеты и аналитика, которые позволяют отслеживать эффективность защиты и выявлять потенциальные угрозы.

Продукт внесен в реестр отечественного ПО и доступен в нескольких тарифных планах. Базовый тариф предусматривает полную защиту от DDoS-атак, оптимальный – добавляет защиту от ботов и спама, а продвинутый – включает весь комплекс мер от предотвращения подмены информации до снижения риска утечки данных пользователей.

«Еще недавно киберзащита считались доступной только для крупных предприятий, но T2 не зря имеет репутацию компании-трендсеттера. Мы первыми на телеком-рынке предложили современное решение в сфере кибербезопасности для малого и среднего бизнеса. Новый продукт призван в том числе помочь компаниям укрепить доверие клиентов, рассчитывающих на надежную защиту своих данных со стороны онлайн-сервисов. В Иркутской области спрос на эту услугу – один из самых высоких на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это говорит, с одной стороны, о гарантированном качестве предоставляемого нами сервиса, с другой – о высокой ответственности локального бизнеса», – отмечает Артур Гулинян, руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса T2 в Иркутской области.

