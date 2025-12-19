Дело за малым и средним. На саммите производителей в Иркутске обсудили меры господдержки для бизнеса

По оценкам экспертов саммита производителей «Код прибыли 2026», главными вызовами для предпринимателей в 2026 году станут изменения в налоговом законодательстве, высокая волатильность рынков и кадровый вопрос. В ходе дискуссий участники встречи обсудили, как бизнес развивается в новых условиях и на какую помощь от государства может рассчитывать. Подробности – в материале Газеты Дело.

Александр Анчугин. Фото: Андрей Федоров

От антикризиса до импортозамещения

По традиции саммит производителей прошел на площадке Центра «Мой бизнес», услуги которого адресованы как опытным предпринимателям, так и тем, кто еще только задумывается об открытии своего дела. Программу саммита специалисты центра формировали совместно с министерством экономического развития и промышленности Иркутской области, исходя из реальных потребностей делового сообщества.

Александр Анчугин, и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области, отмечая важность саммита, подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют не только бизнесу получить ответы на свои вопросы, но и региональным властям – понимание, что особенно актуально для предпринимателей.

– Правительство находится в постоянном диалоге с крупнейшими предприятиями и инвесторами и всегда отдельным вопросом ставит перед коллегами задачу привлечения регионального заказа: различных заказов на продукцию и услуги, которые могут делать иркутские предприниматели. В то же время только сообща мы можем работать над улучшениями. Нам нужна обратная связь от предпринимательского сообщества, чтобы принимаемые меры были действенными и востребованными, – подчеркнул Александр Анчугин.

Как рассказала директор Фонда поддержки и развития предпринимательства – Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова, каждая секция саммита закрывает тот или иной запрос делового сообщества.

Диляра Окладнкиова. Фото: Андрей Фёдоров

– Например, секция антикризисного управления отвечает на запрос, как найти решение, как действовать в той или иной ситуации. Представители Федеральной налоговой службы консультируют по изменениям в налоговом законодательстве. Остается актуальной тема платформенной экономики, выхода и работы на маркетплейсах. Предусмотрена отдельная секция по импортозамещению: мы понимаем, что производство не может работать без качественного оборудования, – пояснила она.

Окно на зарубежные рынки

Частью саммита также стала бизнес-миссия из Индонезии, Вьетнама и Сингапура. Иностранные партнеры проявили интерес к лесопромышленному и агропромышленному комплексам Иркутской области, туристическим возможностям, а также к отдельным направлениям, таким как производство косметики, бытовой химии, удобрений.

– Мы видим, что регион может конкурировать на зарубежных рынках, и мы заинтересованы, чтобы предприниматели туда выходили. Международные рынки дают новый опыт и очень дисциплинируют. Мы рассчитываем, что до конца года будет подписано несколько соглашений, по которым переговоры уже находятся в финальной стадии, – поделилась Диляра Окладникова.

В диалоге с бизнесом

Александр Анчугин, отметил, что и компаниям, о которых уже знают за рубежом, и тем более начинающим нужна поддержка: в выходе на новые рынки, в поиске партнеров, оформлении льгот. Такую поддержку оказывают институты развития предпринимательства: фонд микрокредитования со сниженными процентными ставками, корпорация развития Иркутской области, сопровождающая инвестиционные проекты в режиме «одного окна», фонд развития промышленности региона.

– Наш фонд развития промышленности сегодня входит в первую десятку фондов развития промышленности России. По количеству совместных займов мы занимаем первое место – привлекаем на наши займы плечо федерального фонда в размере 90%. Сейчас в работе более 80 займов, капитализация приближается к 1 млрд рублей, – прокомментировал Сергей Какаулин, начальник управления промышленности Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области.

Получить помощь можно и в центре «Мой бизнес». Наряду с нефинансовой поддержкой, фонд помогает получить льготные займы в банках, при необходимости выступает поручителем для предприятий малого и среднего бизнеса.

Бизнес с господдержкой – реальный опыт

О реальном опыте обращения к мерам господдержки рассказал иркутский предприниматель со стажем Виталий Кузьменко. Свое первое дело – кондитерское предприятие – семья Кузьменко открыла еще в начале 90-х.

– Тогда вообще никаких кредитов, никакой поддержки, естественно, не было. Самый первый кредит мы взяли только в 2008 году, то есть 15 лет до этого развивались исключительно на собственные средства, – вспоминает предприниматель.

В 2019 году он запустил еще один бизнес – производство стройматериалов.

– Мы попали под программу для производителей и всю необходимую сумму на покупку собственной производственной базы смогли взять в кредит на 7 лет. Закрыли его досрочно за 3 года. И практически сразу вошли в число победителей конкурса «Предпринимательский прорыв года» и получили поддержку от центра «Мой бизнес». Благодаря этому запустили современную производственную линию, одну из самых передовых на тот момент в стране, – поделился Виталий Кузьменко.

Есть у компании и опыт обращения к фонду микрокредитования Иркутской области. Первый такой заем уже успешно погашен, сейчас предприятие готовит заявку на получение второго.

На государство надейся – сам не плошай

– Важно, чтобы предприниматели не стеснялись, не боялись, вовлекались в работу с государством. Меры поддержки меняются каждый год, исходя из экономической ситуации и трендов рынка, – подчеркнула Ильяна Багишева, директор по проектам Национального агентства развития предпринимательства «Мой Бизнес».

Она также напомнила о намерении Минэкономразвития России увеличить поддержку малого и среднего бизнеса на период с 2026 по 2028 года на 20%. Средства пойдут на увеличение объемов льготного кредитования – со 100 до 200 млрд рублей, развитие производственной инфраструктуры и создание технопарков, на субсидии региональным центрам «Мой бизнес». Ежегодно центры будут получать более 2 млрд рублей и смогут поддержать почти 800 тысяч потенциальных и действующих предпринимателей по всей стране.

– Мы видим, что государство нас слышит, государство готово поддерживать инвестиционные проекты, развивать местные локальные бренды на территориях. И мы в этом направлении идем, – отметила Ильяна Багишева.

При этом участники дискуссии сошлись во мнении, что и самим предпринимателям необходимо адаптироваться к текущим условиям, искать новые подходы для повышения эффективности бизнеса и снижения потерь, развивать креатив в продвижении и усиливать клиентоориентированность в сегменте B2C.

– Для нас, как для производителя, закончилась эра, когда приходил дизайнер и говорил: «Я так вижу мебель». Сейчас мы работаем от клиента. Сбор и обработка обратной связи – одна из основных наших задач, – поделился Алексей Никонов, руководитель сети мебельных фабрик.

В числе ближайших трендов он также отметил мультиплатформенность – умение задействовать самые разные каналы продаж, в идеале не менее пяти, включая маркетплейсы. «Если у вас только один канал продаж, то это не бизнес», – заключил спикер.

2026: есть цель – будет эффективность

– В 2026 году бизнесу предстоит очень серьезная адаптация к изменениям налогового законодательства, это будет влиять на все сферы нашей жизни. Вторая составляющая – это волатильность на всех мировых рынках. В таких условиях сохраняет свою ценность команда предпринимателя, люди, с которыми он работает. Их нужно развивать и беречь, – поделился мнением Александр Анчугин.

С актуальностью кадрового вопроса согласны и в центре «Мой бизнес». Там плотно работают с иркутскими вузами, совместно с предпринимателями проводят мастер-классы для студентов, где молодые люди знакомятся с практическими аспектами будущей профессии и могут получить предложение о работе. В частности, очень востребованы специалисты в направлении экспорта, поэтому центр берет на практику студентов профильных факультетов на практику, и компании-экспортеры подбирают себе кадры из числа этих молодых людей.

Что касается других вызовов, то и здесь «Мой бизнес» выступает посредником между предпринимателями и остальными стейкхолдерами – банками, налоговой службой, площадками типа «Честный знак» и «Цербер».

– Да, год будет непростой, год будет сложный, но тот, кто поставит перед собой цель, выстроит работу команды, проанализирует свою экономику и избавится от узких мест, сможет показать эффективность. Центр «Мой бизнес», со своей стороны, готов оказать необходимую помощь, – заключила Диляра Окладникова.