Бизнес: пристегните ремни!

Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.

2025-й – год масштабных проектов

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области

В 2025 году мы приступили к разработке предпроектной документации для строительства аэропорта «Иркутск-Новый». Напомню, поручение возвести новый аэропорт Иркутска за чертой города дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Строительство нового аэропорта станет самым масштабным проектом Иркутской области за последние 50 лет. Он будет расположен на площадке «Ключевая» между городами Шелехов и Ангарск.

Параллельно нужно решить ряд важных задач: строительство участков автодорог от объездной Ангарска и обхода Иркутска, нужна и альтернативная трасса, которая напрямую соединит Иркутск с новым аэропортом; оценка целесообразности прокладки железнодорожной линии; создание коммунальной инфраструктуры. Создана межведомственная рабочая группа по вопросу строительства аэропорта. Для более тщательной проработки технических вопросов утверждён состав профильных программ, определены 11 рабочих подгрупп по каждому из основных направлений.

В Бодайбинском районе началось строительство моста через реку Витим на автодороге Таксимо – Бодайбо. Это самый крупный дорожный объект нашей области, и, к тому же уникальный: один из его пролетов составит 147 метров! Длина самого моста составит 414 метров, а вместе с автомобильными подходами – около 6 километров. Он заменит паромную переправу, обеспечит круглогодичную и безопасную транспортную связь для жителей Бодайбо, бесперебойную доставку грузов, даст стимул экономическому развитию территории. Проект реализуется при поддержке компании «Полюс». Общая стоимость работ – 11,5 млрд рублей. В этом году финансирование составило более миллиарда рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

В Иркутске завершилась реализация одного из крупнейших за последние полвека инфраструктурных проекта – строительство тепловой магистрали. Работы начались в 2023 году за счёт инфраструктурного бюджетного кредита. Размер инвестиций составил 4,6 млрд рублей. В работах были задействованы более 150 специалистов подрядных организаций. Проект завершили почти в два раза быстрее нормативных сроков. Это огромный импульс для дальнейшего комплексного развития города – новая тепловая магистраль позволит обеспечить теплом свыше 250 тысяч квадратных метров жилья, а также социальные объекты.

На острие сейчас – тема бюджета нашего региона на ближайшие годы. Доходы на 2026 год запланированы в сумме 278,3 млрд рублей, расходы – 303,1 млрд рублей. По моему поручению создана антикризисная комиссия, которую возглавил первый зампредседателя правительства Андрей Соковиков. В рамках нее действуют 11 рабочих групп, которые закреплены за зампредами. Будем действовать в рамках антикризисного плана, который необходим для оперативного реагирования на ситуацию. В нем предусмотрено около 50 мероприятий и по оптимизации расходной, и по увеличению доходной части казны. Все социальные обязательства, в том числе и по зарплатам бюджетникам, будут выполнены. Главная задача – сохранить финансовую устойчивость региона, и над ней сейчас трудятся сообща все ведомства и уровни власти.

«Мы продолжаем благоустраивать Иркутск»

Руслан Болотов, мэр Иркутска

2025 год был насыщенным для Иркутска. Мы строили социальные объекты, реализовывали ряд крупных инженерных проектов, традиционно ремонтировали дороги и благоустраивали столицу Прибайкалья. И всё это – в объективно непростых экономических условиях.

Всегда подчеркиваю, что строительная отрасль является главным драйвером экономики. Именно поэтому уделяем этой сфере самое пристальное внимание. В областном центре появились сразу два уникальных учреждения образования: первый в Иркутске трёхэтажный детский сад «Росинка» в микрорайоне Лисиха и самая крупная школа региона - на улице Ярославского - на 1550 мест. Также в 2025-м сдан новый учебный блок школы № 75, продолжается возведение школы в микрорайоне Союз. На территории бывшего военного городка ИВАТУ строим детский сад. На Мелентьева уже готовят площадку для нового здания лицея ИГУ. Помимо этого, получили положительное заключение экспертиз по садику в Союзе, к весне следующего года планируем прохождение такой же процедуры на проект строительства школы на 1275 мест на улице Костычева, приступили к проектированию школы в микрорайоне Нижняя Лисиха.

Мы ведём планомерную и последовательную работу по укреплению инженерного каркаса Иркутска. И 2025-й год стал по-настоящему прорывным в этом направлении. Тепловой луч, масштабная реконструкция трубопроводов, модернизация КОС – все эти проекты направлены на перспективное развитие столицы Прибайкалья, дают импульс для того, чтобы в городе строились новые соцобъекты, современное жильё.

Как вы знаете, мы завершили комплексную модернизацию канализационно-очистных сооружений правого берега Ангары – он получил хорошую оценку от Министерства природных ресурсов и экологии РФ. На очереди – реконструкция КОС левого берега. В 2026 году планируем приступить к работам на объекте.

Мы стараемся не только для Иркутска. Подобная работа – это вклад и в будущее областного центра, и в благополучие людей, которые живут ниже по Ангаре, а это – десятки населенных пунктов.

В прошлом году Иркутск участвовал в четырёх национальных проектах России: получили финансирование множества важных и нужных областному центру программ.

Безусловно, поддержка федерального центра, правительства региона очень важна. Но не менее важным считаю, когда наши социально ответственные компании включаются в городские процессы: помогают благоустраивать столицу Прибайкалья, создают условия для занятий спортом, проводят различные акции, чтобы помочь людям, улучшить и разнообразить их жизнь. Иркутск всегда славился своими меценатами. И сегодня мы видим немало примеров, когда неравнодушные предприниматели многое вкладывают в развитие города. От имени иркутян хочу сказать им спасибо за вклад в наше общее дело и пожелать дальнейших успехов, реализации интересных идей и проектов на благо любимого Иркутска.

«Настрой бизнеса: да, тяжело, но справимся, все получится»

Виктор Захаров, основатель холдинга «Сервико»

Грузоперевозки – это лакмусовая бумажка того, что происходит в экономике. В минувшем году это направление заметно просело. Мы видим консолидацию рынка - многие транспортные компании были закредитованы и не выдержали высоких процентных ставок, падения грузоперевозок и других сложностей. Когда в автомобильном парке транспортной компании 80% находится в лизинге, выжить на сегодняшний день невозможно. Многие предприятия уже в той стадии, когда физически не зарабатывают деньги. Если говорить про транспортную отрасль, то я знаю множество таких – они уже не гасят кредиты, не платят налоги, не оплачивают «Платон». Они пытаются выйти из ситуации, начинают продавать машины. Рынок автомобилей сейчас такой, что тягачи дешевле себестоимости продаются.

Поэтому, основных вызовов на рынке я бы выделил два: падение потребления и недоступность дешевого финансирования.

Мы свои тягачи не продавали. Но и не покупали новые. Если в предыдущие годы мы постоянно расширяли парк, то в течение 2025-го не купили ни одной новой машины. Но у нас все-таки холдинг, мы диверсифицировали бизнес. И, если транспортное направление просело по оборотам, то коммерческая недвижимость, например, работает стабильно, а в дистрибьюции мы вообще растем, появляются новые большие контракты. С 1 января выходим на новый регион – Новосибирскую область.

Важным направлением в 2025 году для нас стало проектирование нового распределительного комплекса на 35 тысяч кв. м в Ленинском округе Иркутска. Сейчас проект проходит экологическую экспертизу. Техусловия на электроэнергию, канализацию уже получили. Тепло будем получать от собственной котельной на пеллетах, ее будем строить вместе с комплексом. Думаю, что весной выйдем на этот объект, а сдадим, если не будет ухудшения в экономике, к 2028 году. Это будет современный складской объект класса «А+». Объем инвестиций составит порядка 2-2,5 млрд рублей.

В будущее мы смотрим с надеждой, что светлый день все же настанет. А пока движемся поступательно: во всем должен быть баланс. В консолидации рынка тоже есть свои плюсы: не стало проблем с кадрами, из-за того, что с рынка ушло немало компаний-конкуренты в последние месяцы стали расти объемы заказов и тарифы.

В целом мне нравится настрой бизнеса. Большинство предпринимателей говорят: «Ничего, выгребем, сможем, всё получится». Я тоже в это верю.

«Интерес к искусству люди не теряют даже в непростые времена»

Ольга Бронштейн, директор галереи современного искусства Виктора Бронштейна

2025 год стал для нас периодом переосмысления процессов и поиска новых устойчивых подходов в работе. Сегодня арт-сфера тесно связана с бизнесом, и мы видим, как компании пересматривают и оптимизируют расходы. При этом запрос на взаимодействие с искусством не исчез, но изменился масштаб: бюджеты стали скромнее, и нам приходится перестраиваться под разные возможности.

Мы также готовились к росту турпотока: усиливали команду, развивали инфраструктуру и продукты внутри галереи. Но туристов оказалось меньше, чем мы планировали. Это стало очевидным сломом тренда последних лет и потребовало пересмотра планов.

Десятилетие галереи, которое мы отмечали этим летом, я считаю событием года. Мы открыли большой выставочный проект с работами из нашей коллекции – он оказался точкой важного внутреннего и стратегического поворота. За прошедшие десять лет мы работали с разными форматами, авторами и стратегиями продвижения. В какой-то момент стало очевидно, что требуется четкий ответ на вопрос: для кого и ради чего мы работаем как институция. И только в этом году мы подобрались к ответу – нам нужен осознанный фокус на системной работе с местным искусством.

В следующем году мы запланировали несколько крупных выставочных проектов – постараемся показать известных сибирских авторов по-новому. Отдельной строкой – создание постоянной экспозиции живописи иркутских художников. Проект серьезный, с очередным большим ремонтом и фронтом реставрационных работ. Сейчас это один из ключевых приоритетов на год – не просто запуститься, но сделать это на должном уровне. Мобилизует нас ответственность перед всеми, с кем мы работаем: художниками, партнерами, зрителями. А надежду дает то, что интерес к сибирскому искусству и, в целом, к местной культуре люди не теряют даже в непростые времена.

«Простых лет у российского бизнеса не было никогда»

Сергей Макшанов, бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Российский бизнес очень молод на глобальном уровне: его история началась с конца 1980-х - начала 1990-х годов. И при этом для российского бизнеса простых лет не было никогда. Самое серьезное испытание было и остается прежним: спонтанные и не всегда продуманные изменения правил игры регулятором на разных уровнях. Исключением стали только 2008-2009 годы, когда вмешался глобальный экономический кризис.

Точка опоры также стабильна – ключевой персонал и выверенная стратегия. Если ваша стратегия принята и понята сотрудниками, разделяется ключевыми людьми, тогда всем понятно направление движения и ничто не может сбить с него. Путь и способы достижения цели могут меняться, но стратегическая цель остается приоритетом. У стратегических партнеров АРБ Про (их больше 1000) ситуация следующая: большинство в росте, более 40% продолжают инвестировать в развитие, остальные идут приемлемо в плюсе.

Одной из базовых идей стратегического управления является идея контраста. Если совсем коротко, то все, что вы делаете, должно выделяться на общем конкурентном фоне.

В 2026 году обратите особое внимание на ваш продукт или услугу (чтобы только у вас можно было такое найти), на коммерческую стратегию (как вы продвигаете свое предложение, какой комплект каналов сбыта при этом используете и как работаете с целевыми клиентскими группами), на брендинг и на стратегию персонала (контраст в поиске и найме, адаптации персонала, обучении и даже увольнении). Люди хотят контраста, и они сами будут тянуться к тому, что не похоже на других.

Ну и конечно, в канун праздника могу пожелать оптимизма, железной воли, новых растущих клиентов и побольше талантливой совестливой молодежи среди сотрудников.

«Промышленный сектор Иркутской области укрепился новыми производствами»

Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области

В этом году у нас две «красивые» цифры – 100 профинансированных Фондом развития промышленности проектов и 100 предприятий-участников в федеральном проекте «Производительность труда» от Иркутской области.

Но не менее важно и другое: только в четвертом квартале уходящего года было запущено 20 производств из числа профинансированных. Всего их уже более 80: это предприятия, которые прошли весь путь – от получения льготного займа и закупки оборудования до его пусконаладки и выхода на производственную мощность. Вот это настоящий показатель эффективности работы нашего Фонда, а по ряду проектов – совместной работы с федеральным ФРП.

Поэтому я провожаю год с приятным чувством: несмотря на определённые сложности в экономике, он получился продуктивным, а промышленный сектор Иркутской области укрепился новыми реальными производствами!

«Главное, сохранять позитив и двигаться к цели»

Александр Новолодский, генеральный директор ГК «Медстандарт»

Мы, как и все наши коллеги-медики, отмечаем, что пациенты становятся более требовательными. Сказывается и общий фон непредсказуемости, и тот факт, что им приходится прилагать больше усилий, чтобы получить результат, все чаще выбирать: съездить в отпуск или сделать операцию, а может, вообще отложить эти деньги. Это означает, что нам следует быть более внимательными, чтобы создать еще более комфортные, безопасные условия для пациента-клиента, предлагать действительно необходимые услуги.

В этом году мы двигались в нескольких направлениях. Открыли новый детский глазной центр – в два раза больше, чем прежний, с хорошими зонами ожидания, с комфортабельными помещениями для сотрудников. Вдвое расширили отделение дневного стационара. Мы двинулись во внедрение цифровых платформ с AI-трансформацией в перспективе. Мы продолжаем совершенствовать процессы управления в компании.

Вызовы у нас, наверное, похожи на те, что стоят перед экономикой в целом – это дорогие деньги и сложности с поставками техники. Чтобы обновить оборудование, нам приходится затратить заметно больше усилий, больше финансов, чтобы просто его привезти. И временной интервал увеличился: если раньше поставка занимала месяц, то сегодня – полгода и даже больше.

Но поскольку я человек позитивный, то в будущее смотрю тоже с позитивом. Наши планы на следующий год – не просто устоять, но и удержать лидерскую позицию на рынке. Однозначно мы смотрим в сторону расширения компании – как географического, так и структурного, возможно в нашем холдинге появятся новые направления.

И я желаю всем, во-первых, войти в 2026 год с позитивным настроем. От внутреннего состояния зависит и праздник вокруг нас. Во-вторых, сфокусироваться на своей семье. Она – опора в любой сложной ситуации. Люди с такой надежной опорой за спиной пройдут любые испытания. И в-третьих, помнить, что всё проходит, и это пройдёт. Главное не упускать из виду цель и двигаться к ней.

«2026 год станет проверкой на прочность»

Андрей Лабыгин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области

2025 год продемонстрировал неоднозначную картину в деловой сфере. Несмотря на ряд устоявшихся трудностей и влияние ранее нерешенных вопросов, общий итог нельзя назвать исключительно негативным.

Малый и средний бизнес рос, доля средних компаний увеличивалась. Но при этом количество юридических лиц сократилось почти на 2%. Бизнес активно искал новые места для работы, например, переезжал в Бурятию. Количество сотрудников в малом и среднем бизнесе также уменьшилось.

В течение года предприниматели сталкивались с такими проблемами как рост налогов на имущество из-за завышенной кадастровой стоимости, маркировка товаров, весогабаритный контроль, невыплата по госконтрактам, поставившие многие компании на грань банкротства.

Отраслевые проблемы также не обошли стороной предпринимателей: лесная сфера боролась с двойной компенсацией ущерба природе и транспортным кризисом на востоке страны, а в Иркутске остаются проблемы в сфере нестационарной торговли. На все это наложились негативные макроэкономические факторы: высокая ключевая ставка, санкции, экономический спад и падение спроса.

Но особое волнение бизнес-сообщества вызвала подготовка к налоговой реформе, которая стартует с 2026 года. Это стало главной темой. Бизнес живет в ожидании грядущих перемен, эта перспектива стала определяющей для настроений и планов компаний.

2026 год станет проверкой на прочность. К сожалению, предприниматели не видят позитивных тенденций в ближайшем будущем и не доверяют текущей ситуации.

Однако ситуация сложная, но не безнадежная. Успех будет зависеть от того, насколько быстро власть решит системные проблемы, особенно в налоговой сфере и с госконтрактами, и перейдет от слов к делу. Бизнес ждет решительных действий и тесного сотрудничества с государством, а также готовности властей прислушиваться к мнению предпринимателей. Важно, чтобы государство продолжало идти им навстречу.

«Надежду дает результат»

Алексей Чудаков, соучредитель компании alfa Development

Отмена массовой льготной ипотеки стала ключевым вызовом для рынка новостроек. Однако мы рассматриваем такие ситуации как возможности для развития и создаем новые решения, которые уже завтра станут нашим конкурентным преимуществом.

Например, мы одними из первых запустили программу «alfa обмен» по полному выкупу вторичного жилья и разрабатываем сервис, позволяющий внести в счет первоначального взноса автомобиль. Такие программы – реальный инструмент, который помогает перейти на новый уровень жизни даже в условиях высокой ставки.

Сегодня успешный девелопер – это ещё и аналитик, урбанист, инвестор, который мыслит на перспективу и понимает, какими будут технологии, запросы горожан и рынок через 5–10 лет.

Каждый новый проект для нас – это событие. А сейчас их в разработке и реализации уже 17, в шести регионах страны.

Несмотря на трудности, за этот год мы вышли в несколько новых для себя субъектов РФ: начали реализовывать проект КРТ в Нижнем Новгороде и успешно запустили продажи в Комсомольске-на-Амуре – город давно ждал современного жилого комплекса с полноценной инфраструктурой. Также готовимся к старту продаж резиденции с отельным сервисом в жемчужине Крыма – Ялте.

В Иркутске за этот год запускаем уже третий проект – это значит, что полторы тысячи семей начинают новую главу своей жизни в наших домах.

Смотрим в будущее смело – иначе в нашем бизнесе просто нельзя. 17 лет опыта в промышленном и гражданском строительстве позволяют нам браться за проекты любого масштаба: от детских садов до целых кварталов. Мы называем себя «девелоперами счастья». Знаете, почему? Для каждого из нас дом – это место притяжения, куда хочется возвращаться. Эта идея и вдохновляет нас создавать пространства, где люди каждый день строят свою судьбу.

Надежду дает результат. Когда мы приезжаем на пустую площадку, а через год-два на её месте вырастает дом, в котором создаются семьи, растут дети и сбываются мечты, – вот тогда мы видим реальную ценность того, что делаем. Этот итог – не квадратные метры, а истории людей, которые в них начинаются, – и есть наша главная цель и самая сильная мотивация.

«Ключевым фактором успеха в бизнесе остается внутренний настрой лидера»

Эльмира Сатардинова, главный врач и генеральный директор ГК «САТЭЛЬ»

2025 год стал для меня годом высокой динамики и осознанных решений. Он был непростым, но при этом чрезвычайно активным и продуктивным.

Для нашей группы компаний год прошёл под флагом усиления команды – как управленческой, так и производственной. Для клиники приобрели новое современное оборудование, что позволило повысить качество услуг и расширить спектр возможностей для пациентов. В дистрибьюторском направлении мы также запустили масштабные преобразования – от пересмотра бизнес-процессов до оптимизации управленческих решений. Эта работа будет продолжена и в следующем году. Несмотря на внешние вызовы, нам удалось увеличить показатель рентабельности, что я считаю важным индикатором устойчивости и правильности выбранной стратегии.

Одним из самых ярких и значимых событий 2025 года стал наш юбилейный, десятый по счёту, образовательный проект «Сияние Байкала». В этом году он прошёл в новом, масштабном формате – конгресса и чемпионата врачей-косметологов, объединившего ведущих экспертов отрасли, практикующих специалистов и партнёров со всей страны. Этот проект позволил нам не только укрепить свои позиции как экспертов в сфере эстетической медицины, но и значительно расширить профессиональные и партнёрские связи. Мы последовательно продвигаем идею о том, что Иркутск – это город компетенций в области эстетической медицины.

В 2026 год мы входим с чёткими планами дальнейшего развития и пониманием приоритетов. Мы запланировали «Сияние Байкала» в малом, более практико-ориентированном формате – кейс-форума, где участники получат готовые решения по работе с различными запросами пациентов. А в 2027 году мы вновь вернёмся к большому формату – конгрессу и профессиональному конкурсу, который традиционно проводится один раз в два года.

Мы намерены продолжить внутренние преобразования, уделить особое внимание сервису и бизнес-процессам. Для нас 2026 год – это год изменений, и мы подошли к нему подготовленными.

Я убеждена, что ключевым фактором успеха в бизнесе остаётся внутренний настрой лидера. Именно он формирует атмосферу в команде и задаёт вектор движения компании. С правильным настроем возможно преодолевать сложности, находить нестандартные решения и открывать новые пути развития. С таким взглядом я с уверенностью смотрю в будущее.

«Клиенты ждут не обещаний, а четкости и партнерства»

Эдуард Кузьмин, управляющий дополнительным офисом ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске

2025-й я бы назвал годом устойчивой адаптации. Мы не делали резких рывков, а целенаправленно укрепляли свои позиции в меняющейся среде. Наша стратегия строилась на трех китах: прозрачность условий для клиентов, развитие цифровых сервисов, особенно в регионах, и глубокая внутренняя оптимизация процессов. Главной целью было оставаться конкурентоспособными, не поступаясь качеством обслуживания.

Для рынка в целом ключевыми стали несколько тенденций. Ставки постепенно стабилизировались после волатильности, регулятор усилил контроль за розничным кредитованием, что, на мой взгляд, правильно, а клиенты стали чаще интересоваться комбинированными продуктами – например, вкладами со страховкой.

Но самым ценным для нас лично стало глубинное понимание потребностей наших клиентов. Мы провели серию серьезных опросов и услышали главное: бизнесу часто важна не низкая ставка, а гибкость графика платежей и возможность быстро скорректировать условия. Частные клиенты все чаще думают не об отдельном продукте, а о целом финансовом плане – образовании детей, «подушке безопасности», пенсии. Эти инсайты заставили нас скорректировать линейку продуктов и пересмотреть подход к консультированию. Наши менеджеры теперь не просто продают, а помогают выстраивать стратегию. И в этом, пожалуй, главное достижение года: мы сделали шаг от роли банка к роли финансового партнера.

Даже осторожное снижение ключевой ставки подтвердило этот тренд. Клиенты стали более разборчивыми. Вкладчики теперь смотрят не только на проценты, но и на удобство: возможность пополнения, частичного снятия, управление через приложение. Заемщики, особенно в ипотеке, тщательно сравнивают условия, требуют полной прозрачности по комиссиям. А малый бизнес кредитуется крайне осторожно – только под конкретные, понятные проекты. Им уже недостаточно громких обещаний – они хотят четкости, гибкости и минимальных рисков.

В 2026 году вызовов хватает: волатильность ставок, растущие киберриски, дефицит квалифицированных кадров в регионах и ужесточение регуляторных требований. К этому добавляется сложная задача – угодить разным поколениям: молодежи, которая ждет полностью цифрового опыта, и старшим клиентам, ценящим личный контакт.

Но и поводы для оптимизма есть. Цифровизация открывает новые ниши – микроинвестиции, P2P-продукты. Локальные банки, как наш, могут выигрывать за счет доверия и глубокого понимания региональной специфики. Кроме того, растет финансовая грамотность людей, а партнерство с финтех-компаниями позволяет расширять продукты без гигантских вложений.

Я уверен, что грядущий год станет временем консолидации и специализации. Выиграют те, кто умеет быстро адаптироваться, строит долгосрочные отношения с клиентами и инвестирует в кадры и технологии. Для нас в Иркутске это означает двойной фокус: на глубоко персонализированный сервис и на уникальные потребности нашего региона. Именно в этом мы видим наш главный ресурс для роста.

«На пике ключевой ставки мы взяли кредит на новое оборудование»

Антон Гарбарчук, генеральный директор сети клиник и оптик «Центр зрения» и оптики Ocularia:

– Год выдался одним из самых непростых за постпандемийное время. В оптике, если уйдет тот или иной бренд, альтернативу найти легче, заменить одни очки, оправы, линзы для очков другими. А вот в медицине зависимость от импорта слишком высокая. От этого и риски высокие.

В 2025 год мы вошли с багажом конца 2024-го: важный и дорогостоящий и лицензионный прибор потребовал замены запчасти по регламенту. И мало того, что она стоила несколько миллионов рублей, так и привезти ее оказалось сверхзадачей – из-за санкций ждать доставки пришлось больше года.Благо партнеры смогли, пусть и спустя 9 месяцев, предоставить подменный прибор – это выручило.

Однако не зря говорят: нет худа без добра. В это же время мы получили информацию, что есть возможность приобрести новый прибор для коррекции близорукости и астигматизма от мирового гиганта. Производство приборов идет другим путем, ситуация легче, чем с запчастями. Трудно было решиться на новый прибор, так как в работе уже были крупные проекты, финансы шли туда. Пришлось взять кредит на пике ключевой ставки.

Зато теперь мы – одна из клиник за Уралом, в СФО и ДФО, которая владеет, пожалуй, самой современной лицензионной методикой лазерной коррекции.

Поэтому в следующий 2026 год, несмотря ни на что, смотрим с оптимизмом.

Готовим также новые модели оправ нашего бренда «Окулария» – бренда очков с берегов Байкала.

И всем коллегам, всем предпринимателям, иркутянам и не только желаем прежде всего крепчайшего здоровья, а также оптимизма и веры в лучшее, как бы трудно ни было здесь и сейчас. Россия – великая страна с богатой историей и большим будущим. А люди с Байкала, сибиряки, как говорит наш знаменитый земляк Денис Мацуев, – «целая национальность». Мы со всем справимся!

«Спрос на кейтеринг растет у частных лиц, а компании сокращают расходы»

Инга Мунина, основатель компании «Аврора кейтеринг»

Наши прогнозы на 2025 год оправдались лишь отчасти: мы ожидали сложностей, но их характер оказался достаточно точечным.

Основной вызов – постоянный рост закупочных цен на продукты. Мы ответили на это разработкой новых блюд, с более низкой себестоимостью, но при этом добивались чтобы их вкус и внешний вид по-прежнему отвечали высоким запросам наших клиентов. Где-то приходилось искать новых поставщиков, где-то делать акцент на визуальное оформление, где-то сокращать объем закуски, но тем не менее сохранять уникальность.

Следующий вызов – у многих из наших клиентов появилась необходимость сократить расходы, в том числе на проведение корпоративных мероприятий. Соответственно и бюджеты на организацию питания на таких мероприятиях сократились. В связи с этим мы быстро создавали новые креативные предложения: «моно-фуршеты», когда вместо стандартного фуршета, предлагается всего одна или две закуски, но с особенностью, с историей, какой-то уникальный рецепт от шеф-повара, или гастрономический мастер-класс. На некоторых мероприятиях вместо традиционного фуршета использовались для угощения только напитки, но в необычной подаче.

Мы полностью понимаем задачу по оптимизации бюджета. Но чтобы сохранить важный социальный элемент – угощение для команды, и не превратить его в формальную «галочку», мы предлагали сконцентрироваться не на количестве, а на создании одного яркого гастрономического впечатления. Это подчеркивает заботу компании о сотрудниках и сохраняет повод для неформального общения.

Нам также удалось сохранить оборот за счет премиальных частных событий. У частных лиц растет спрос на кейтеринг, так как многие владельцы, особенно загородной недвижимости, стали предпочитать проведение мероприятий у себя дома в приватной обстановке вместо похода в ресторан.

«Мы с верой в себя смотрим в следующий год»

Сергей Меркурьев, генеральный директор «СтройПроектСервис»

2025 год действительно оказался очень непростым для строителей – немало компаний закрылось, у многих упали обороты, выручка. Но «СтройПроектСервис» отработал этот год стабильно благодаря проектам наших крупных заказчиков.

Да, не обошлось без финансовых трудностей, но мы это предвидели и успешно преодолели. Диверсифицировали деятельность компании – постоянно открывали новые проекты в самых разных направлениях бизнеса. И эта активность стала одним из главных вызовов – тут многое получилось, но над многим еще предстоит поработать.

С гордостью могу сказать, что именно мы стали генподрядчиками на строительстве крупного складского комплекса OZON. С подобными объектами, насколько мне известно, еще никакой другой маркетплейс в Иркутскую область не заходил – так что мы с заказчиком открываем этот тренд. В регионе появится действительно современный логистический комплекс.

Мы с верой в себя смотрим в следующий год. Планируем расти, расширяться, получать контракты и исполнять обязательства в срок. Эта вера подкрепляется огромным опытом, который накопила наша компания за 18 лет. Мы начали работать в кризис 2008 года, мы прошли через кризис 2014-го, через пандемию, у нас за плечами – десятки километров построенных дорог, немало сложных промышленных объектов и мы будем двигаться вперед, несмотря на все сложности.

«Федеральный центр понимает глубину инфраструктурных проблем в стране – и это радует»

Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+):

– Вот уже третий год подряд «Байкальская энергетическая компания» работает с повышенными нагрузками – потребности наших потребителей в теплоэнергии и электроэнергии растут, мы обязаны обеспечить спрос. Прошедший год был напряженным, но мы справились. По выработке электроэнергии сумели сделать больше запланированного. На выработку тепла повлияла сравнительно теплая зима, однако и здесь мы остались на необходимом уровне.

Конечно, событием года – и для нас, и для Иркутска – стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию «Теплового луча». Новая магистраль позволит обеспечить надежным централизованным теплом не только предместье Рабочее, но и будущий новый район Иркутска, который появится здесь в ближайшее время. Хочется поскорее увидеть своими глазами как эта часть города преобразится, станет комфортной, современной, удобной.

В 2026 году мы надеемся найти консенсус с властями относительно тарифов, чтобы появилась возможность модернизировать оборудование и теплосети, зачастую работающие свыше нормативных сроков. Сегодня БЭК работает в единых условиях с остальными компаниями Сибири, но имеет изначально в полтора раза меньше тарифных возможностей инвестиций в модернизацию оборудования – тариф БЭК не является экономически обоснованным.

Поскольку мы энергетики, настроение у нас всегда энергичное. Задачи, которые перед нами возникают, проблемы, которые приходится преодолевать, получать ценный опыт, применять на практике смелые и нестандартные решения, – часть нашей повседневной профессиональной работы.

Внушает надежду то, что федеральный центр понимает глубину накопленных проблем в регионах и предлагает программы долгосрочных мероприятий по обновлению инфраструктуры, в том числе энергетической. Надеемся, что совместными усилиями мы приступим к долгосрочной и комплексной реновации инфраструктуры.

Энергосистема должна быть надежной. Для этого необходимы и новые энергоисточники, и полноценное обновление имеющегося оборудования. Нам всем предстоит приложить для этого максимум усилий.

«Запредельная ставка – барьер для развития туризма»

Виктор Григоров, генеральный директор «Гранд Байкал Развитие»:

Туристическая отрасль переживает непростые времена: в этом году поток на Байкал впервые за несколько лет не вырос, а напротив снизился. Туроператоры и отельеры по-разному отреагировали на этот вызов, но в целом постарались получить прибыль несмотря на меньшее количество гостей – это привело к росту цен. Что, в свою очередь, тоже не вызвало восторга у потенциальных гостей.

Важным событием 2025 года стало решение глав государств о введении безвизового режима между Россией и Китаем. Это новый шанс для нас научиться управлять международным туризмом. Тогда мы сможем принимать китайских туристов с хорошим чеком, который интересуется подлинной нашей историей, нашей культурой. Иначе вернёмся к тому, что опять китайские группы будут ехать через своих туроператоров, со своими гидами, не оставляя денег в регионе.

Что касается итогов года для нашей компании - в уходящем году мы взяли курс на развитие, на строительство новой инфраструктуры. Завершили строительство новой кресельной канатной дороги на горе Соболиной, ведется ряд других проектов. Хотя та ставка, по которой мы сегодня можем привлекать кредиты для реализации наших проектов, тех же отелей, например, конечно, запредельная – и это стало еще одним вызовом, несмотря на федеральные программы поддержки.

Кроме того, руководители туристического дивизиона приняли стратегическое решение разделить операционную деятельность и ту, которая отвечает за инвестиции и развитие. С одной стороны, это очень правильно, потому что профессиональные знания, компетенции, необходимые для операционной деятельности отличаются от тех, что нужны для развития. С другой, необходима очень тесная взаимосвязь, синергия, чтобы развитие отвечало трендам туристического рынка и запросам клиентов. Возникнет ли эта синергия, покажет будущее.

В 2026 году смотрим с оптимизмом – так уж мы устроены. Будем завершать начатые проекты – мы любим наш регион, любим Байкал и хотим показать туристам лучшее, что есть у нас, в этом хрупком мире.

В наступающем году желаю всем хорошего настроения. Любите свой край, любите свою страну, развивайтесь, путешествуйте! Всего всем доброго!

«Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм»

Алексей Егоров, председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

Каким был 2025 год для бизнеса? Сложно сказать за всех. Для кого-то рост в 50% – это неудачный год, а для кого-то падение на 20% будет большой удачей – хорошо, что не хуже. Но можно руководствоваться некоторой аналитикой. Ежемесячно мы в «ОПОРЕ РОССИИ» совместно с ПСБ банком и аналитическим центром НАФИ измеряем индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (RSBI) и ожидания бизнеса по четырем показателям. И видим, что предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм.

Основные бизнес-вызовы сегодня – это знакомые всем факторы: постоянные налоговые новации, стабильно сложная внешнеполитическая ситуация, финансовая нестабильность, выраженная в колебаниях ставок, курсов валют и росте цен.

Отдельно добавлю про маркетплейсы. Уже сегодня масса примеров, когда бизнес на онлайн-платформах становится нерентабельным. Юридические тонкости договоров с маркетплейсами; условия, которые часто меняются (и не в сторону упрощения), задержки по платежам, недобросовестная конкуренция, заметная экспансия азиатского производителя – вот вызовы, с которыми столкнулись предприниматели. Рано или поздно существенный перекос в сторону e-commerce может деформировать традиционные рынки, а затем произойдет неминуемый рост цен и услуг. За этим будем серьезно наблюдать и стараться превентивно реагировать.

Главное событие года в сфере экономики, конечно, – налоговые изменения, которые были стремительно внесены и приняты, и которые отразятся на всех. Мы действительно не ожидали такого, ведь после введения новых правил в прошлом году звучали обещания, что 3 года мы будем жить по ним. Введены они не секторально, а массово, что требует от бизнеса корректировки бизнес-модели. При этом рынок сохраняет признаки конкурентности. И менее кредитозависимые виды экономики получают шансы не только на удержание своих позиций, но и на развитие и рост в среде менее конкурентоспособных партнеров по отрасли.

Главным политическим событием считаю выборы, где власть подтвердила свою легитимность и заручилась поддержкой населения.

В 2026 году, как я ожидаю, количество предпринимателей уменьшится. Инвестиционная активность на фоне налоговой реформы снизится или даже будет поставлена на паузу. Производительность труда – те же инвестиции. Чтобы ее увеличивать требуются вложения: информационные системы это или оборудование. Предпосылок к тому, что ситуация качнется в лучшую сторону, я пока не вижу. По крайней мере не для всех.

Тем не менее, я считаю, что кризисы, нестабильность, реформы – это благоприятная почва для предпринимательства. Бизнес быстрее других реагирует, приспосабливается и ищет возможности оптимизации, диверсификации, перенаправляет финансовые потоки и переводит активы в более ликвидные секторы. И это, пожалуй, главный тезис.

«На крутом повороте скорость всегда сбрасывают, но потом набирают вновь»

Гомбо Зориктуев, бренд-технолог

На мой взгляд, каждый год непростой, каждый непохож на другие – и уходящий тоже был по-своему интересен, по-своему сложен, по-своему продуктивен. Было много интересной работы, интересных людей.

Культура бизнеса в том числе культура брендинга у нас очень выросла за последние 7-10 лет. Но именно в этом году стали приходить подготовленные заказчики, которые знают, чего они хотят, понимают, зачем им нужен бренд. Например, пришли молодые (по моим меркам) бизнесмены, два парня, которые поставляют экипировку для мотоциклистов. У них хорошо поставленное дело, и они уже не только страну охватили, но и вышли за рубеж. Приходили собственники известной ювелирной сети – немолодой уже, по российским меркам, бизнес. Сегодня он переживает второе рождение, они делают ребрендинг.

И таких примеров я могу привести еще и еще. В том, что происходит вокруг, эти люди увидели момент возможностей: не побоялись шагнуть в иное качество, расшириться, создать что-то новое. Это большой скачок осознанности, совсем другое понимание и бизнеса, и бренда, другая ответственность.

Еще я вижу, как меняются запросы: в брендинге появилось больше патриотизма, желания вернуться к истокам. Да, местами это превращается в хайп с кокошниками, но, на мой взгляд, это естественный ход событий. Некоторые сверх меры «надувают» эту историю, чтобы выделиться – а чувство такта, меры, уместности пока хромает. Но это все пройдет, мы придем к какому-то балансу.

Поэтому на следующий год у меня очень большие надежды. Да, сейчас многим кажется, что все плохо, но я считаю, что мы просто вошли в крутой поворот. Водитель на повороте скорость сбрасывает, иначе можно улететь с дороги – это физика. А когда машина выходит из поворота, она набирает скорость. В мире, в жизни многое круто изменилось, в том числе в нашем восприятии действительности: мы очистились от каких-то иллюзий, пересмотрели точку зрения на разные вещи. Вот, к примеру, еще несколько лет назад понятие «китайский автомобиль» вызывал недоумение. А сегодня китайцы задают тренды в мире авто. Мы – и не только мы – пересели на их машины, и вполне довольны. Я думаю, что в следующем году мы выйдем из поворота. Все эти сложности, борьба в целом приведут не к ослаблению бизнеса, а к усилению. И – конечно, не с 1 января, не с февраля, – но год, я жду, станет очень бодрым.

«Самолёт взлетает против ветра»

Елена Герасимова,

Главный редактор СИА Евгений Перов,

Директор СИА

Грядущий год станет для нас юбилейным: Сибирскому информационному агентству исполнится 35 лет. За прошедшее время нашей командой был пройден, как вы понимаете, не один кризис, многократно менялся и наш продукт, и даже бизнес-модель. Не менялось главное – как издание о бизнесе и для бизнеса все эти годы (и 2025-й не исключение) мы провели бок о бок с нашими партнерами и друзьями, проживая вместе с компаниями, о которых мы писали, каждый новый вызов, каждый поворот. И сегодня мы вместе смотрим вперед. И, как и прежде, надежды и тревоги у нас общие.

Бизнес-климат, очевидно, в очередной раз меняется. Краски становятся гуще, а вся картина – резче, контрастнее. Но чем сложнее внешние условия, тем ярче выделяются те, кому удается не только пройти проверку на прочность, но и найти новые возможности для роста, для реализации своих идей, невзирая на обстоятельства. И такие истории всегда очень вдохновляют – и наших читателей, и нас самих. Они вызывают не только чувство уважения или гордости за то, какой бизнес рождается в Сибири, они подпитывают тот самый здоровый оптимизм, свойственный нашему предпринимательству, уверенность, что при любых обстоятельствах путь будет найден. Именно таких историй, заряжающих и вдохновляющих, мы желаем нам с вами в будущем году!

А глядя на обложку этого, итогового в 2025 году, выпуска Газеты Дело, мы вспоминаем фразу, которую приписывают Генри Форду: «Когда кажется, что все идет против вас, помните, что самолёт взлетает против ветра». Надежной опоры вашему крылу в любых обстоятельствах! И большой веры в себя! С наступающим Новым годом вас!

«Ноль стал новым плюсом»

Антон Паймышев, управляющий партнер digital-агентства «Адикт»

Если говорить начистоту, 2025-й стал годом неоправданных надежд. Входили в него с планами на существенный рост: готовили команду, усиливали продажи, приводили процессы в порядок. Масштабного скачка не случилось. Мы остались примерно на тех же позициях. Но, оглядываясь назад, понимаю: удержать позиции в таких условиях – уже победа. В нынешней экономической реальности ноль часто выглядит как новый плюс.

Если бы писал мемуары, главу про 2025-й назвал бы «Идеальный шторм». Сошлось все и сразу.

Во-первых, экономика. Высокая ключевая ставка и общее сжимание рынков заставили бизнес включить режим тотальной экономии. Клиенты стали считать каждый рубль, а маркетинг – проверять на измеримый результат, а не на «ощущение активности».

Во-вторых, регуляторика. С 2025 года мы стали плательщиками НДС (5%), параллельно добавились обязательные отчисления 3% с доходов от интернет-рекламы, маркировка, отчеты, новые требования и уточнения. Бюрократическая нагрузка выросла кратно, и это стало не «про бухгалтерию», а про ежедневные процессы агентства.

В-третьих, технологии. Искусственный интеллект перестал быть игрушкой и начал по-настоящему поджимать отрасль, меняя ожидания клиентов и сам подход к digital: скорость, цена, качество, формат контента, поиск – все поплыло. От агентств теперь ждут не креатива ради креатива, а умения быстро производить, быстро тестировать и доказывать эффект.

На этом фоне главной задачей для «Адикта» стала перестройка. Полностью переупаковали услуги и привязали их к понятным показателям бизнеса. Сегодня никто не готов платить за абстрактное «светлое будущее». Маркетинг должен работать здесь и сейчас.

Год закалил нас и сделал злее – в хорошем, спортивном смысле. Мы не свернулись и не ушли в оборону, а наоборот: укрепляем офис в Санкт-Петербурге, усиливаем продакшн и аналитику, выстраиваем более “взрослую” модель управления проектами. Мы не просто «сосуществуем» с ИИ: встроили его в процессы, ускорили производство и научились учитывать новую реальность, где часть внимания уходит в нейросетевые ответы и генеративный поиск.

Иллюзий на 2026 не строю: легче не будет. Гайки продолжат закручиваться, конкуренция за бюджеты станет жестче, а сами бюджеты – скромнее. Тревожит общая неопределенность и инертность части рынка: многие будут тянуть до последнего и действовать только «когда прижмет».

Надежду внушает форма, в которой мы подходим к этому рубежу. Школу выживания 2025-го прошли: адаптировались к налогам и отчетности, встроили ИИ, закалили команду и пересобрали продукт. Поэтому готовимся не «перетерпеть» 2026-й, а расти. Вопреки всему.