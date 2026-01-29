Баланс города и природы. Пять фишек ЖК «Лесная резиденция» в Иркутске

ЖК «Лесная резиденция» строится на левом берегу Ангары, рядом с микрорайоном Первомайский. Комплекс ориентирован в первую очередь на семейных покупателей, которые ценят расположение в экологически чистом районе и одновременно доступность городской инфраструктуры. В декабре прошлого года сразу 30 семей купили квартиры в «Лесной резиденции». Полностью оценить все преимущества счастливые новоселы смогут в 1-м квартале 2028 года, когда состоится сдача первой очереди ЖК. А пока о фишках проекта газете «Дело» рассказала Анна Хаванская, представитель застройщика «ДАР ГРУПП».

1. Плюсы города и загорода в одном ЖК

Жилой комплекс «Лесная резиденция» возводится рядом с лесным массивом, и из окон квартир откроется умиротворяющий вид на зеленое море. Дополнят картину свежий чистый воздух, пение птиц и тишина, свойственная загородной жизни.

– Уровень инфраструктуры при этом остается абсолютно городским – все необходимое для жизни находится рядом, – подчеркивает Анна Хаванская.

Прилегающая территория грамотно продумана с учетом того, что в комплексе растут дети и отдыхает старшее поколение. Рядом спортивная и детская площадки, два детских сада, школа, поликлиника. Ближайшая остановка общественного транспорта в двух минутах ходьбы от дома.

До крупного торгового комплекса «Сильвермолл» – 7 минут на машине, до железнодорожного вокзала – 16, до центра города – около 25, до аэропорта– в пределах 40. Полностью доступен весь Свердловский район города с его многочисленными вузами, спортивными объектами и парками.

Именно за такое сочетание преимуществ городской жизни с загородным «вайбом» комплекс получил название «Лесная резиденция». С одной стороны – это расположение в тихом уютном месте, вдали от повседневной суеты. С другой – привычный уровень комфорта, не требующий компромиссов.

2. Жизнь в гармонии с природой

Над внешним видом и внутренней планировкой ЖК работал архитектор Александр Янов – автор знаковых для Иркутска проектов. Основой концепции «Лесной резиденции» стала биофильность – актуальный тренд в дизайне, основанный на неразрывной связи человека и природы.

– Например, фасады домов «Лесной резиденции» повторяют натуральную палитру леса: спокойные природные оттенки, текстуры камня и дерева, много света и воздуха. Все для того, чтобы новостройка гармонично вписалась в окружающую среду,– подчеркивает Анна Хаванская.

В авторском стиле оформлены и входные группы, и места общего пользования. Подъезды призваны стать продолжением жилого пространства, местом, где можно перекинуться парой слов с соседями, с комфортом дождаться курьера или встретить доставку.

Еще одна деталь: парковка с удобной навигацией в общем стиле ЖК. Разметка в форме листа под каждое машиноместо как символ того, что даже асфальт и транспорт могут быть частью экосистемы.

Следить за состоянием и порядком на территории комплекса будет ООО «Управляющая компания Новые кварталы».

3. Планировки для жизни

Застройщик – компания «ДАР ГРУПП» – видит «Лесную резиденцию» семейным пространством. Семья может быть как большой, так и пока маленькой, совсем молодой или со стажем – ЖК для всех станет местом, где можно пустить корни, основать или продолжить род. Квартирография ЖК подходит под любую из этих целей: здесь есть и 1-комнатные квартиры для молодежи и 3-комнатные для семей с детьми или старшими родственниками.

Всего в «Лесной резиденции» доступно 23 варианта планировки: площадью от 30 до 75 кв. м, с большими балконами и лоджиями с панорамным остеклением. Все комнаты – правильной формы. Это облегчает расстановку мебели, зонирование пространства и дает возможность обустроить квартиру максимально удобно для жизни.

Для ряда квартир доступна свободная планировка – владелец сам решит, ставить межкомнатную перегородку, чтобы получить две отдельные комнаты, или отказаться от нее, например, в пользу просторной мастер-спальни или уютной кухни-гостиной.

В квартирах от 58 кв. м предусмотрено по два отдельных санузла – необходимое условие для современной квартиры, где живет семья. Площадь каждого также позволяет разместить все необходимое и при желании обустроить хозяйственный блок со стиральной и сушильной машинами.

4. Защита от лишнего шума

Всего в ЖК будет несколько блок-секций, сейчас возведено три этажа первой очереди строительства – 12 и 17 этажной блок-секций. Запланировано строительство последующих очередей. Выдача первых ключей запланирована на конец 2027 года. При этом на каждом этаже расположится не более 4–5 квартир, чтобы сохранить необходимую приватность и спокойствие жителей.

– Важный нюанс – квартиры в «Лесной резиденции» в большинстве случаев покупают для себя, а не с целью сдачи в аренду. Согласитесь, когда рядом живут собственники, значительно проще сформировать соседское сообщество, совместно принимать решения по улучшению территории ЖК. Это совсем другое отношение и к общедомовому имуществу, и жилью, и к взаимоотношениям, – замечает Анна Хаванская.

Со своей стороны застройщик приложил усилия к тому, чтобы жизнь в «Лесной резиденции» была комфортной.

Чтобы показать свою заботу о покупателях, подчеркнуть, насколько продуман проект, компания обеспечила квартиры улучшенной шумоизоляцией. Ведь какими бы хорошими ни были отношения с соседями, мало кому хочется оставаться в курсе их жизни в стенах собственного жилья.

В целом в строительстве применяются только качественные материалы, современные технологии возведения и энергоэффективные решения.

5. В ипотеку и не только

Квартиры даже большой площади в ЖК «Лесная резиденция» по стоимости подходят под лимиты семейной ипотеки в 6 млн рублей.

– Хит декабрьских продаж – квартира площадью 45 кв. м в формате «евродвушка» с большим балконом и видом на лес. Сейчас ее стоимость начинается от 4,4 млн рублей. Востребованы и большие квартиры площадью 58-75 кв. м стоимостью от 7,8 млн рублей, – указывает Анна.

Покупателям доступны разные способы приобретения квартиры в «Лесной резиденции». Помимо уже упомянутой семейной ипотеки, застройщик предлагает рассрочку, субсидирование ставки по ипотеке либо комбинацию разных способов. Авторы проекта открыты к диалогу с покупателями, чтобы вместе найти оптимальный вариант и сделать реальностью мечту о собственном жилье с видом на лес.

Юлия Плотникова

