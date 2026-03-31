«Бизнес возвращается на собственные сайты» – Антон Паймышев

Еще пять лет назад казалось, что собственный сайт – это рудимент. Зачем тратить бюджеты на разработку и хостинг, если есть маркетплейсы, агрегаторы и соцсети, где «уже сидят все»? Сегодня все больше бизнесов возвращаются к идее сайта, как альтернативного (а порой и основного) канала связи с потребителем. Что толкает предпринимателей на этот шаг, в чем «сила» собственной интернет-площадки рассуждает руководитель цифрового агентства «Адикт» Антон Паймышев.

Первая причина, по мнению эксперта, – экономическая. Платформы-посредники дорожают, и собственные площадки снова выгодны.

– За последние три года (к началу 2026), по данным АПЭТ на основе аналитики Mpstats*, комиссия Wildberries* поднялась с 19,6% до 31,5%, а общие расходы продавцов на Ozon* (комиссия + логистика) увеличились с 22% до почти 33%. В ряде категорий совокупные издержки, по словам предпринимателей, доходят до 40-60% выручки. Число активных продавцов на маркетплейсах впервые в истории начало падать – минус 6,9% за 2025 год, – приводит статистику Антон Паймышев.

Продавцы, которые пять лет назад закрыли свои интернет-магазины и ушли на WB, потому что «там трафик», начинают считать. А посчитав, как отмечает Антон, возвращаются на собственные сайты.

С отелями, по мнению эксперта, ровно та же история. Доля бронирований через сайты-агрегаторы к сегодняшнему дню достигла 60% – отели за несколько лет отдали им больше половины продаж. И именно в этот момент «Яндекс Путешествия» подняли комиссию: с 1 февраля 2026 года базовый тариф увеличился с 15% до 17%, премиум – до 25%.

– Эксперты Российского союза туризма прямо говорят: мы наблюдаем сценарий Booking.com – у кого монополия, тот поднимает комиссии. В результате с сервисом прекратил сотрудничать ряд крупных сетей. Отельеры вспомнили, что у них есть собственные сайты, – продолжает Антон.

Вторая причина – сворачивание онлайн-инфраструктуры. Социальные сети, в которые бизнес вкладывался годами, последовательно блокируют. Размещение контента на чужих площадках в расчете на их аудиторию, по мнению Антона, теряет смысл из-за того, что площадки физически исчезают.

– Я недавно пересчитал, что осталось от таких площадок к марту 2026: Instagram**, Facebook** запрещены в России с 2022 года, YouTube замедлен с июля 2024, трафик упал на 80%, время просмотра – минус 67% за 15 месяцев, Telegram с февраля 2026 замедляют, ожидается полная блокировка в апреле. WhatsApp** замедлен с конца 2025. Остается ВКонтакте, где без вложений стабильно работают только вирусные форматы, – делится эксперт.

Бизнес, который делал ставку исключительно на платформы и социальные сети вместо своего онлайн-магазина, остался ни с чем. В выигрыше те, кто диверсифицировал каналы контактов с потребителями.

– Я думаю, в ближайшем будущем мы увидим несколько трендов. Во-первых, ренессанс собственных сайтов – и для электронной торговли, и для контента (блоги, медиа, базы знаний). Во-вторых, новую жизнь получат нишевые площадки – Хабр, VC.ru, Дзен, Пикабу, даже Woman.ru. Не как замена соцсетей, а как стабильные каналы с возможностью оптимизации сайта для выдачи. А возможно, даже вернутся форумы – в виде онлайн-площадок с длинными дискуссиями, которые индексируются поиском, – предполагает эксперт.

* Официальная торговая марка

** Принадлежит организации Meta, которая на территории России признана экстремистской и запрещена