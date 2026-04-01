«Вкладчики рассматривают длительные депозиты и новые инструменты»

Александра Макарова, ВТБ, – о результатах и планах банка в регионе.

Позиции ВТБ в Иркутской области укрепляются – в 2025 году уже больше половины экономически активных жителей региона пользовались услугами банка. Выросла и сумма на депозитах – иркутяне продолжали активно сберегать. Однако финансовые рынки замедляются – доходность вкладов снижается, а кредиты все еще остаются дорогими. Все это усиливает конкуренцию между игроками. Как реагируют розничные и корпоративные клиенты? Какие стратегии и инструменты рассматривают? На что делает ставку сам банк? Об этом и не только – рассказала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.

О целях и результатах: стать банком первого выбора

Год назад на встрече с журналистами вы говорили о стратегической цели стать банком первого выбора. Удалось ли приблизиться к ней?

– Судите сами: на начало 2026 года 52% экономически активных жителей региона – 566 тысяч человек – были клиентами ВТБ. В том числе 226 тысяч получают на карты банка заработную плату, еще около 70 тысяч клиентов – пенсию. Мы обслуживаем все вузы Иркутской области – это еще несколько тысяч студентов, которые получают через ВТБ стипендию.

В общей сложности за 2025 год к нам пришли 79 тысяч новых активных розничных клиентов. И из них 30 тысяч – за счет интеграции с Почта Банком. Остальные – это результат активной работы, хороших условий, интересных реферальных программ и спецпредложений.

Кстати, следующим шагом банк рассматривает развитие предложений, ориентированных на разные возрастные аудитории – ведь для пенсионеров будут интересны одни продукты или категории кешбэка, для студентов – совсем другие. В условиях высокой базы и замедления рынка банкам придется бороться за каждого клиента. Мы готовы адресно работать с нашими пользователями.

О стратегии сбережения: тихая гавань или «перепарковка»?

По мнению аналитиков, снижение ключевой ставки приведёт к оттоку вкладов. Видите ли вы этот отток?

– На самом деле, в 2025 году объем средств на депозитах и накопительных счетах розничных клиентов ВТБ в Иркутской области вырос на 15,4%, и это несмотря на постепенное снижение доходности сбережений. По итогам года портфель вкладов достиг 141,8 млрд рублей.

Несмотря на то, что примерно с середины прошлого года ключевая ставка стала плавно снижаться, а вместе с ней снижалась и доходность депозитов, проценты по вкладам оставались привлекательными. Так что спрос на накопительные продукты это не охладило.

В начале 2026 года существенного оттока средств на вкладах и счетах розничных клиентов ВТБ в Иркутской области тоже не наблюдалось. По данным аналитического агентства FRG, на 1 февраля по сравнению с 1 января снижение – всего на 1,6%.

Вкладчики не торопятся уходить из тихой гавани?

– Мы видим, что поведение людей стало более рациональным. Вкладчики сегодня более чувствительны к доходности, срокам и активно реагируют на точечные предложения банков. Большая часть средств жителей региона по-прежнему сосредоточена в краткосрочных депозитах, поскольку здесь наиболее привлекательные ставки – именно в этом сегменте между банками развернулась основная конкуренция. Вырос интерес к накопительным счетам, которые позволяют более гибко управлять средствами.

Однако мы ожидаем, что в этом году вкладчики начнут перекладывать депозиты на более длинные сроки. Если в прошлом году это были, в основном, вклады от одного до трёх месяцев, то в этом году будет усиливаться спрос на продукты со сроком от шести до двенадцати месяцев. Люди, понимая, что ставка, скорее всего, продолжит снижаться, будут стараться зафиксировать более высокую доходность.

О выборе инвестинструментов: растет спрос на золото и замещающие облигации

В то же время, по данным ВТБ, в 2025 году состоятельные клиенты банка перевели с закрываемых вкладов в инвестиционные продукты более 226 млрд рублей...

– Да это так. Но это не означает отказ от вкладов вообще, скорее, это продиктовано желанием диверсифицировать вложения. В целом по ВТБ количество клиентов, которые одновременно и держат депозит, и инвестируют, выросло почти на 40%.

В какие инструменты уходят такие клиенты?

– По данным коллег из «ВТБ Мои Инвестиции», в январе этого года клиенты перекладывали часть средств в облигации. Если в конце прошлого года облигации составляли 45% портфелей, то к началу февраля, их объем вырос до 47%. При этом доля корпоративных облигаций снизилась с 66% до 63%, ОФЗ – с 21% до 19%, а вот интерес к замещающим гособлигациям вырос – их доля увеличилась с 13% до 18%.

Вырос также объем обезличенных металлических счетов (ОМС). В целом по ВТБ, как отмечают федеральные коллеги, на 50%. Среди клиентов в Иркутской области динамика аналогичная: объем средств на ОМС у нас увеличился в полтора раза. Главным образом рост идёт за счет золота – с одной стороны, металл весь прошлый год рос в цене, с другой, золото закрепилось в роли универсального защитного актива, заменившего валюту.

Кроме того, по нашим наблюдениям, в Иркутской области увеличился спрос на физическое золото, причем, преимущественно в слитках.

О кредитовании: ипотека стала адресной

Можно ли сегодня говорить об оживлении кредитования на фоне снижения ставок? Что происходит с ипотекой? Когда, при каком уровне ставок ждать возвращения массового спроса на рыночные ипотечные программы?

– Текущие ставки не стимулируют интерес к кредитованию. Тем не менее нельзя сказать, чтобы спрос катастрофически упал. Жители Иркутской области продолжают брать ипотеку. В декабре, накануне налоговых нововведений и пересмотра условий семейной программы, мы наблюдали такой высокий спрос, что сотрудники некоторых наших отделений выходили работать по субботам, чтобы успеть оформить все заявки.

Да, сократились программы с господдержкой, но все еще осталась семейная ипотека – жизнь идет, люди обзаводятся детьми, стараются улучшить жилищные условия.

Берут ипотеку и по рыночным условиям, в том числе на вторичное жилье. Не массово, но все же. Люди, видя, что ЦБ методично снижает ключевую ставку, понимают, что можно немного подождать и перекредитоваться под более низкий процент. Эта опция сегодня достаточно простая, не нужно собирать неимоверное количество документов. А стоимость жилья растет, стоимость аренды тоже не падает, поэтому уж лучше платить какое-то время повышенные проценты за свою квартиру, чем отдавать деньги за съем чужой.

На сегодня смягчились условия по первому взносу, минимальные ставки по ипотечным кредитам в целом по рынку опустились к уровню 20% годовых – где-то чуть выше, где-то, в том числе в нашем банке, даже ниже. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на рыночную ипотеку, конечно, активизируется.

Об интеграции с Почта Банком: присоединение завершается

В прошлом году ВТБ начал процесс присоединения Почта Банка. Интеграция должна завершиться в этом году. Как она проходит?

– Присоединение Почта Банка к ВТБ юридически должно завершиться 1 мая. В Иркутской области к нам перешли уже около 30 тысяч клиентов. Практически полностью мы перевели держателей счетов и вкладов, сейчас активно занимаемся переводом заемщиков. Подчеркну, что условия по кредитам Почта Банка при этом не меняются.

В прошлом году, благодаря интеграции Почта Банка, физическая сеть ВТБ пополнилась «окнами» в 42 почтовых отделениях, и еще в 400 населенных пунктах, в том числе в малых, услуги ВТБ сейчас оказывают сотрудники «Почты России». Это важно, потому что, несмотря на развитие технологий, многие клиенты предпочитают обратиться в отделение лично, пообщаться с человеком, а не с искусственным интеллектом. К тому же территория Иркутской области огромна, не везде есть устойчивая интернет-связь, а значит, и возможности получить услугу онлайн ограничены.

Кроме того, ВТБ с 1 января 2026 года стал новым оператором федеральной программы «Пушкинская карта», за которую ранее отвечал «Почта Банк». В Иркутской области сегодня 128 тысяч действующих Пушкинских карт с годовым лимитом в 5 тысяч рублей. Из них около 60 тысяч карт уже использовались в этом году для покупки билетов в кино, музеи и театры. Министерство культуры Иркутской области поделилось статистикой, что за первый месяц этого года уже реализовано более 93 тысяч билетов. Общая сумма привлеченных учреждениями средств составила свыше 47 млн рублей. Право на получение Пушкинских карт имеют примерно 250 тысяч молодых людей, так что нам есть, куда расти.

О бизнесе: актуальны гарантии и инвесткредиты с господдержкой

Предприниматели говорят, что при текущих процентных ставках на кредиты поставили инвестиционную деятельность на паузу. Поделитесь, что сейчас происходит в кредитовании среднего и малого бизнеса?

– Безусловно, 2025 год был не самым простым с точки зрения кредитования предприятий СМБ. Однако нельзя сказать, что проекты по развитию остановились. При текущей ключевой ставке у бизнеса востребованы программы с господдержкой и гарантийные инструменты.

Мы работаем со всеми фондами и со всеми профильными министерствами, которые реализуют такие программы. На начало 2026 года в нашем портфеле было 187 договоров в рамках госпрограмм на общую сумму порядка 8,7 млрд рублей. В числе самых крупных из них, например, кредит на 1,9 млрд рублей на строительство новой гостиницы в Иркутске, более 600 миллионов – на реконструкцию молочной фермы.

Гарантийный портфель СМБ ВТБ в Иркутской области по итогам 2025 года увеличился на 11%, до 13,5 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей было предоставлено в качестве гарантийной поддержки производственным предприятиям на модернизацию и развитие по линии сотрудничества с Фондом развития промышленности. Банковские гарантии востребованы у компаний сферы авиаперевозок, инфраструктурного строительства, фармацевтики и производства.

В целом лидером по кредитованию остается строительная отрасль — на нее приходится примерно 30% кредитного портфеля ВТБ в Иркутской области. В прошлом году банк предоставил проектное финансирование для 11 объектов. Все проекты остались в рамках финансовой модели, которую определил банк — по темпу строительства и объему продаж. Отмечу, что заметные доли кредитного портфеля приходятся на торговлю — 27%, транспорт и инфраструктурное строительство — 14%.

Как в целом выглядит сегодня корпоративное направление банка?

– По итогам 2025 года ВТБ в Иркутской области нарастил клиентскую базу в сегменте среднего и малого бизнеса на 11%. На сегодняшний день банк обслуживает порядка 22 тысяч активных клиентов СМБ. А объем привлеченных нами средств корпоративных клиентов по итогам 2025 года вырос на 17% и составил 49,3 млрд рублей.

За счет чего удаётся наращивать клиентскую базу?

– Мы, в частности, активно развиваем эквайринг – это одно из ключевых направлений в работе со средним и малым и бизнесом: число пользователей сервиса за прошлый год выросло в 1,4 раза, а оборот – в 1,2 раза. Например, полностью на наше эквайринговое обслуживание перешел весь общественный транспорт Иркутской области, одна из крупнейших в регионе аптечных сетей «ФармЭконом», один из ведущих в области производителей продукции из мяса птицы «Саянский бройлер», сеть строительных супермаркетов «Монолит».

Корпоративные клиенты сегодня чутко реагируют не только на ставки, но и на индивидуальный подход. И мы работаем в этом направлении.

Екатерина Дементьева