Мгновенный эффект или долговременная польза? Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль», – об экологичности и безопасности в современной косметологии

Экологичный подход к красоте и новые тренды в косметологии и эстетической медицине, сложные запросы пациентов и их безопасные решения – эти и другие актуальные темы обсудили на первом кейс-форуме для практикующих косметологов «Навигатор врача-2026». На мероприятие, организованное компанией «Сатэль» в рамках Всероссийского образовательного проекта «Сияние Байкала», съехались более 230 врачей-косметологов из разных регионов страны. Идейный вдохновитель и научный руководитель проекта, основатель компании «Сатэль» Эльмира Сатардинова рассказала о масштабном событии, состоянии индустрии, новых вызовах и трендах.

«Каждый кейс можно сразу брать в работу»

Эльмира Евгеньевна, почему в этом году «Сияние Байкала» проходило в новом формате?

– Наш образовательный проект «Сияние Байкала» включает в себя самые разные мероприятия для специалистов эстетической медицины. Мы каждый год делаем что-то новое, а раз в два года организуем Всероссийский конгресс врачей-косметологов с профессиональным чемпионатом. «Сияние Байкала»-2025 проходило именно в таком формате.

В этом году, чтобы сохранить ритмику и динамику события, мы решили выбрать такой практичный вариант, как кейс-форум «Навигатор врача-2026: сложные запросы – безопасные решения – долгосрочные отношения». Все доклады спикеров форума – а их было около тридцати – это реальные примеры того, как врачи решают различные вопросы, с которыми сталкиваются в своей практике. Каждый кейс можно сразу брать в работу.

Кейс-форум – это формат партнёрства, сотрудничества, объединения профессионалов, потому что одна из важных составляющих таких мероприятий – знакомство и общение с коллегами из разных регионов. Здесь узнаёшь много полезной и нужной информации – словно разрозненные небольшие пазлы складываются в единую картину. Я считаю, очень важно бывать на таких образовательных мероприятиях, учиться, ведь наша отрасль развивается стремительно.

Какой была основная тематика мероприятия?

– Сложные вопросы, безопасные решения, долгосрочные отношения – в этих трёх фразах заложена основная суть кейс-форума. Все эти аспекты важны, потому что сейчас на рынке появилось множество различных препаратов и оборудования, и врач-косметолог должен не просто во всём этом многообразии хорошо разбираться, но и чётко понимать, как эти препараты будут себя вести в долгосрочной перспективе. Кроме этого, перед нами стоит задача экологичного подхода к пациентам, которые уже прибегали к помощи косметологов ранее.

У вас есть технологии, которые помогают оценить накопленный опыт?

– Да, конечно. В том числе, УЗИ тканей лица, которое помогает оценить, как они реагируют и меняются под воздействием препаратов, как с этим работать. Это именно про врачебную косметологию, которая противостоит «серому» сектору, когда люди без образования делают «уколы красоты» несертифицированными препаратами, даже приблизительно не понимая, что они творят.

Ситуация с нелегитимной косметологией остаётся проблемной зоной?

– Мы предпринимаем очень много усилий, в первую очередь – на государственном уровне, чтобы изменить эту ситуацию. И со временем, я уверена, проблема «серой» косметологии останется в прошлом, потому что люди начинают относиться к себе всё более осознанно, для них важно, как процедуры, которые они делают сегодня, откликнутся через несколько лет.

Например, наши пациенты 20-25 лет, которые очень информированы по многим вопросам, в том числе в косметологии, приходя даже на чистку лица, просят сделать им качественную диагностику кожи. Молодые люди уже сейчас хотят понимать, по какому сценарию будет развиваться их внешность. И в клинике «Сатэль» они могут получить эту услугу: у нас есть диагностическое оборудование, которое позволяет видеть состояние сосудов, микрорельеф кожи, пигментацию и другие особенности.

«Мы думаем о людях в долгосрочной перспективе»

Обилие препаратов и аппаратов на рынке косметологии осложняет вашу работу или наоборот?

– Хороший вопрос. Во всём изобилии и многообразии, как я уже сказала, нужно уметь разбираться. Например, мы, прежде чем выбрать оборудование или препараты для клиники, очень внимательно изучаем научно доказанную медицинскую базу. Нам необходимо знать, сколько лет препарат находится на рынке, какие исследования по нему проводились, насколько большой анамнез его использования. Так же и с оборудованием. Мы не выбираем и не используем что-то сиюминутное, потому что думаем о людях, об их здоровье в долгосрочной перспективе.

Ваши коллеги отмечают, что современный пациент хочет получить максимальный результат «здесь и сейчас» – а для этого пройти все процедуры сразу, за один приём. Этот потребительский посыл как отражается на вашей работе?

– Врач-косметолог – это, прежде всего, врач. И режиссёром во всех отношениях с пациентом всё-таки является именно он. Никто ведь не приходит, например, к кардиологу и не требует у него одной таблетки, которая поможет сразу от всех проблем. Поэтому, даже если человек пришёл с определённым запросом, а косметолог с ним не согласен, с пациентом нужно поговорить, обосновать и объяснить, почему стоит выбрать другой подход. Например, я считаю, что слишком агрессивно воздействовать на кожу лица нежелательно. Лучше делать какие-то синергичные процедуры, усиливающие действие друг друга, но в любом случае давать время на реабилитацию.

При этом выбор, конечно, остаётся за пациентом: он может пойти туда, где ему сделают «всё и сразу». Но я убеждена: если специалист переступает через своё клиническое мышление и профессионализм в угоду денег, то это не врач, а просто продавец, и пользоваться его услугами не надо. Я – за медицину.

Один из основных трендов последних лет в косметологии – внутреннее здоровье и красота. Он сохраняется?

– Однозначно. И я считаю, именно в этом ключе стоит работать врачам-косметологам: «вводить» в лицо всё, что модно, не надо. Нужны полезные процедуры, которые работают на будущее. Сейчас у нас такое время, когда всё больше людей стремятся как можно дольше оставаться в качественном состоянии. Но молодое, красивое лицо – это не только косметологические процедуры. Это, прежде всего, общее здоровье, уход за собой, питание, спорт, позитивное мышление. Иными словами – правильный образ жизни.

Реклама. ООО "САТЭЛЬ КЛИНИК". erid:2Vfnxxe6Mx6