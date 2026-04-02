«Невидимый результат – показатель мастерства косметолога»

По словам Игоря Бондаренко, доктора медицинских наук, врача-косметолога, рентгенолога и УЗД из Москвы, в развитии косметологии Россия намного прогрессивнее западных стран. «Иркутск не отстает от общей тенденции», – заявил эксперт на кейс-форуме «Навигатор врача-2026: сложные запросы – безопасные решения – долгосрочные отношения», организованном компанией «Сатэль». О том, в каких технологиях отечественная индустрия красоты занимает передовые позиции и как это помогает в работе с пациентами, Игорь рассказал нашему изданию.

«В УЗИ-диагностике мы обошли Европу на несколько лет»

Одно из современных направлений в эстетической медицине, которое активно развивается от экспертного уровня к стандарту безопасности, – УЗИ-диагностика тканей лица. Игорь Бондаренко занимается ультразвуковыми исследованиями в косметологии и их популяризацией 11 лет, плюс уже более пяти лет использует эту технологию в сочетании с магнитно-резонансной томографией.

– В 2019 году я принимал участие во Всемирном конгрессе по эстетической медицине в Монако, и мой доклад, посвящённый ультразвуковой диагностике в косметологии, во многом предвосхищал то, о чём по этой теме говорили наши европейские – и не только – коллеги. За три года до этого события у меня уже были запатентованы методики, которые тогда только обсуждались, а за прошедшие годы мы продвинулись ещё дальше, – прокомментировал Игорь Бондаренко.

Он также отметил, что его иркутские коллеги, выступающие организаторами кейс-форума «Навигатор врача», успешно владеют технологиями УЗД: в клинике «Сатэль» есть современный ультразвуковой аппарат, который врачи-косметологи активно используют в своей практике.

«УЗИ тканей лица нужно проходить так же регулярно, как диспансеризацию»

Как подчеркнул эксперт, прикладной характер кейс-форума – отличная возможность для коллег из регионов познакомиться с опытом ведущих специалистов отрасли, узнать о последних трендах из первых уст. К примеру, сегодня очень важно учитывать, что пациенты с «косметологическим анамнезом», у которых уже есть изменения в мягких тканях лица, требуют иного подхода в работе – деликатного и экологичного.

– УЗИ-диагностика позволяет объективно оценить состояние тканей: визуализировать структуру кожи, мышц, сосудов и филлеров, разрабатывать индивидуальные протоколы коррекции, подбирать оптимальные препараты и технологии с учётом имеющихся изменений, а также особенностей возрастных и морфотипа, – пояснил Игорь Бондаренко.

Как считает наш собеседник, такие ультразвуковые исследования нужно проводить так же регулярно, как диспансеризацию, а при необходимости дополнять их магнитно-резонансной томографией – для более точной поставки диагноза и лечения.

«Однократное посещение косметолога – зря потраченные деньги»

Развитие новых технологий, комплексный подход с использованием более физиологичных аппаратных методов омоложения в сочетании с современными препаратами меняет и представления общества о красоте.

– Сейчас уже уходит мода на большие губы, высокие скулы, в тренде – натуральный, естественный вид, ухоженность. И показателем мастерства и виртуозности врача-косметолога является практически невидимый результат, но пациент при этом выглядит натурально, молодо, свежо, дорого, – поделился эксперт.

Безусловно, такой результат достигается в процессе долгосрочных отношений с пациентами. Однократное посещение косметолога, по мнению специалиста, – просто зря потраченные деньги.

– Ухаживать за собой – это определённый образ жизни: как занятия спортом, как правильное питание. Кроме того, чтобы получить оптимальный результат, важно выбирать специалиста, который прошёл долгий творческий путь, много учился, работает в лицензированной клинике, на сертифицированном оборудовании, – подытожил Игорь Бондаренко.

