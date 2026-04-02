«Безопасность на газовых АЗС – в приоритете!»

Спрос на газовое топливо растёт – это экономично и экологично. Но, как показывает практика, не все автомобилисты оказались готовы к этому – и некоторые требования на заправочных станциях кажутся им избыточными. Руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок, рассказала, чем продиктованы правила заправки газом и почему их необходимо соблюдать.

Что удивляет водителей?

Наша сеть активно развивает направление газовых заправок: уже на 12-ти станциях установлено специальное оборудование. И главная задача сейчас – сформировать у водителей культуру безопасной заправки. Многие привыкли к бензину, где правила менее строгие, и не всегда понимают, почему на газовой АЗС так много ограничений. Во‑первых, требование выйти из машины вместе с пассажирами – даже людям с ограниченными возможностями. Во‑вторых, соблюдать дистанции между автомобилями: поставить машину точно на разметку, оставить 3 м до следующей. В‑третьих, не заправляться самостоятельно.

Почему так важно эти правила соблюдать?

Даже небольшая утечка может привести к образованию газового облака, которое вспыхнет от малейшей искры (например, от статического электричества в одежде и тем более от сигареты). Когда водитель и пассажиры снаружи, нет риска случайного запуска двигателя, который может вызвать искру, можно быстрее отреагировать в случае ЧП. А значит меньше возможных жертв.

Мы понимаем, что не всегда удобно лишний раз выходить из машины, но исключений в данном случае нет. Жизнь ценнее. К тому же необязательно ждать на улице: на наших АЗС уютные операторные, где можно в тепле и комфорте попить чай или кофе, перекусить, пока машину заправляют.

Дистанция между авто важна для предотвращения цепных реакций. В нештатной ситуации, если автомобили стоят впритык, огонь быстро перекинется на соседние. Между заправляющимся авто и следующим должно быть минимум 3 м, в очереди – хотя бы 1 м. На наших АЗС есть специальные дорожные знаки, которые мы ставим впереди и позади машины при каждой заправке.

Запрет на самостоятельную заправку тоже введен ради безопасности. Заправщики проходят специальное обучение, тренировки на случай ЧП: они знают, как правильно подключить шланг, проконтролировать давление, вовремя заметить неплотное соединение или отклонение показаний датчика. Водитель же может не обратить внимания на мелкие, но важные детали.

Кроме того, синтетические волокна современной одежды могут накапливать статическое электричество. У наших заправщиков же специальная антистатическая одежда с огнезащитной пропиткой и обувью с антистатической подошвой, без металлических элементов, способных дать искру. Экипировка соответствует требованиям законодательства и регулярно проверяется.

Можно ли сделать газ безопаснее?

Мы со своей стороны ежедневно проводим контроль и обслуживание заправочного оборудования, у нас установлены системы безопасности – датчики утечки газа, автоматика отключения, средства пожаротушения.

А водителям важно серьезно отнестись к упомянутым правилам. При установке и обслуживании газобаллонного оборудования (ГБО) обращаться только в сертифицированные сервисы, внимательно выбирать само оборудование. Хорошее ГБО проходит сертификацию, испытания, имеет паспорта и руководства. У дешёвого могут быть неисправные клапаны, слабые соединения, повреждённые баллоны.