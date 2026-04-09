«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу

«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.

По словам Ирины Смирновой, на объект с началом активного строительного сезона вышли бригады подрядчиков. В общей сложности на стройке сегодня работают 85 человек, на пике их будет около 120.

– Пока было холодно, мы вели работы на двух подземных этажах, где будут располагаться парковка и кладовые – там шла укладка кирпича, – уточнила она. – С середины марта, как только позволила погода, мы приступили и к монолитным работам.

Объемы впечатляют: только на паркинге рабочие уложили 2 000 кв. м перегородок и 100 куб. м стен. В апреле строители перейдут на верхние уровни, приступят к кладке перегородок в блок-секциях.

На текущий момент возведено 12 этажей в одной блок-секции и 10 – в другой. Напомним, ЖК «Салют» – это две жилые «башни» по 19 надземных этажей каждая и пятиэтажный административный центр.

К концу июля девелопер планирует завершить монолитные работы в жилых блок-секциях, а в сентябре – закончить отливку административного центра, подпорных стен и лестниц – элементов благоустройства, в том числе лестницы, которая будет спускаться к Ангаре.

– За лето и осень мы должны закончить вертикальную планировку и прокладку всех инженерных сетей в земле для того, чтобы в следующем году мы смогли заняться благоустройством прилегающей территории, – пояснила Ирина Смирнова.

В этом же году начнется облицовка фасадов: девелопер отказался от привычных уже вентилируемых панелей, сделав выбор в пользу вечно актуальной классики – облицовочного кирпича.

– Такие фасады – вне времени, они всегда будут уместны, интересны, гармоничны, – убеждена Ирина. – «Салют» будет достойным украшением набережной.

В зимний сезон 2026-2027 годов компания займется внутренними работами: обустройством парковки, черновой отделкой подземных этажей, монтажом инженерных систем. А на 2027 год намечены прокладка инженерных систем в надземной части, завершение фасадных работ, благоустройства и чистовые отделочные работы.

Застройщик: ООО СЗ СК «Родные берега». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

