«Панорама Ангары открывается уже из окон второго этажа!» Михаил Татарников – о том, почему покупатели выбирают квартиры в ЖК «Салют»

В марте делегация Сибирского регионального центра банка ДОМ.РФ побывала на строительных площадках иркутских девелоперов, пользующихся проектным финансированием банка. Одним из проектов, реализацию которого оценили представители банка, стал ЖК «Салют». Газета Дело со своей стороны поинтересовалась у коммерческого директора ООО «СЗ СК «Родные берега» Михаила Татарникова, как продвигается проект, насколько ощутим интерес покупателей к недвижимости в ЖК «Салют» и за что иркутяне (и не только они) выбирают квартиры в этом жилом комплексе.

Михаил, продажи квартир в ЖК «Салют» возобновились в декабре этого года – чувствуете ли интерес со стороны рынка?

– Мы отмечаем значительный интерес со стороны иркутян и жителей других городов к ЖК «Салют». Люди прекрасно понимают все конкурентные преимущества нашего проекта и делают выбор в его пользу.

В первую очередь их притягивает локация. Не так много мест в Иркутске, где сразу сочетаются и первая линия берега Ангары, и развитая инфраструктура – в пешей доступности есть и школы, и садики, и кинотеатр, и медицинские центры, и ТРЦ. До всех крупных транспортных магистралей рукой подать, и при этом район сохранил камерность – здесь очень тихо.

Покупатели отдают должное и удобным планировкам, благоустроенной территории (напомню, она стала заметно больше, так как мы присоединили к первоначальному участку еще один), а также наличию парковок и кладовых. Продажи идут опережающими темпами, причём не только квартир, но и кладовых, и машиномест, хотя парковочные места мы решили без квартир не продавать.

Безусловно, покупателям внушает доверие и более чем 20-летний опыт работы самой компании-застройщика. И конечно, важным аргументом в пользу покупки квартиры в ЖК «Салют» становятся потрясающие виды на Иркутск и водную гладь. Благодаря тому, что наш жилой комплекс расположен на возвышенности, примерно на 50 метров выше уровня реки, панорама Ангары и Иркутска открывается уже из окон квартир второго этажа.

А можно ли уже сегодня приобрести видовые квартиры или самые интересные лоты, как это принято у девелоперов, вы приберегаете на финал стройки?

– Необычность «Салюта» в том, что вид на Ангару есть в каждой квартире. Это возможно благодаря особому расположению домов на участке – они слегка развернуты относительно набережной, и продуманной нарезке квартир. Поэтому нам нет необходимости придерживать лоты.

Реализация полностью на вашем отделе продаж? Или вы работаете с разными каналами?

– Приобрести квартиру можно непосредственно через отдел продаж компании – наши сотрудники готовы полностью сопровождать сделку, начиная с первого звонка покупателя и заканчивая регистрацией объекта недвижимости в Росреестре, подсказать, на какие льготы и преференции может претендовать клиент.

Звоните или заказывайте обратный звонок через наш сайт, на котором, кстати, размещена не только вся информация о жилом комплексе, но и фотографии видов, сделанные с разных этажей строящегося ЖК – подобная картина может открываться и из вашего окна.

Кроме того, сотрудничество с электронными площадками позволяет нам проводить дистанционные сделки с клиентами из любой точки страны.

Активно работаем и с агентствами недвижимости, и с независимыми риелторами – для них у нас есть особые предложения.

Какие есть инструменты для покупки квартиры в ЖК «Салют»?*

1. Семейная ипотека

По словам Михаила Татарникова, этот инструмент на сегодняшний день остается крайне популярным:

«Мы можем пригласить сотрудника банка непосредственно в наш офис, чтобы потенциальные покупатели могли задать все волнующие их вопросы. Основной наш партнер по ипотечным программам банк ДОМ.РФ. Кроме того, недавно ЖК прошел аккредитацию Сбера и теперь семейная ипотека доступна и в этом банке».

2. Рассрочка на время строительства

Рассрочка от застройщика будет интересна, например, тем, кто планирует продать прежнее жилье, чтобы купить новую квартиру, но желает зафиксировать стоимость квадратного метра в моменте. Или ждет завершения депозита.

«Условия могут быть разные – от ежемесячных платежей, до внесения стоимости квартиры равными долями – мы готовы это обсуждать непосредственно с клиентом», – уточняет коммерческий директор ООО «СЗ СК «Родные берега».

3. Субсидирование ипотечной ставки от застройщика на период строительства

Этот инструмент, по замечанию Михаила Татарникова, становится интересным в свете поступательного снижения ключевой ставки:

«Сегодня покупатель может обратиться за рыночной ипотекой, часть ставки ему будет компенсировать застройщик, пока идет стройка. А ближе к ее финалу заемщик сможет перекредитоваться под более низкий процент в банке».

* Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Застройщик: ООО СЗ СК «Родные берега». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

