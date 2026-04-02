Как инвестируют состоятельные россияне?

Российский инвестиционный ландшафт в последние годы заметно изменился. Капитал, который раньше свободно перемещался между странами и юрисдикциями, в значительной степени остался внутри России и сформировал новую структуру спроса. В центре этих изменений оказались состоятельные инвесторы – в профессиональной среде их называют «хайнетами». О том, как изменились их инвестиционные предпочтения, и о том, какие уроки можно извлечь, наблюдая за их стратегиями, нашему изданию рассказала исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина.

Кто такие «хайнеты»?

Российский рынок ценных бумаг сегодня – это рынок частного инвестора. К концу 2025 года их общее число превысило 40 млн человек, а на долю физлиц пришлось более 70% объёма торгов акциями. Львиную долю этого объёма обеспечивают именно обладатели крупных состояний.

– Состоятельные инвесторы, или, как их еще называют, «хайнеты», – это люди с капиталом от 1 млн долларов. По данным международных аналитических агентств, в России их насчитывается более 400 тысяч. И их влияние на фондовый рынок трудно переоценить. Причем дело не только в размере капитала: они во многом задают поведенческую модель для всего рынка, – поясняет Ольга Глызина.

Что в портфеле у состоятельного инвестора?

До 2022 года основную долю (свыше 80%) портфелей состоятельных российских инвесторов занимали валютные облигации, главным образом номинированные в долларах. Остальное приходилось на акции и структурные продукты. Такой подход был продиктован желанием сохранить капитал при минимальной волатильности.

– Однако сегодня доллар утратил статус базовой валюты портфеля, а отношение к рублевым инструментам заметно изменилось. Состоятельные инвесторы перестали считать их временным прибежищем и начали рассматривать как полноценный источник доходности, – констатирует Ольга. – Консервативная стратегия сменилась более сбалансированной: доля акций выросла, в портфелях появились альтернативные и венчурные активы, а также инвестиции в недвижимость.

С чем владельцы крупных капиталов вошли в 2026 год?

К концу 2025 года инвестиционные стратегии состоятельных российских инвесторов, по данным аналитиков «Альфа Капитал», оставались довольно сдержанными по уровню риска.

– Основную долю портфелей занимали облигации (около 43%). Доля денежных средств выросла до 38% — инвесторы явно ожидали, что высокие ставки продержатся дольше. Акции занимали примерно 10% портфеля и концентрировались в секторах, ориентированных на внутренние рынки: IT, потребительский и финансовый. Интерес к сырьевым и нефтегазовым компаниям оставался ограниченным на фоне санкционных рисков и крепкого рубля. На альтернативные инвестиции приходилось 8%, на товарные активы – 2%, – указывает Ольга Глызина.

«Навигатор состояния» – инструмент для изучения и выводов

Следить за трендами и изменениями в портфелях состоятельных россиян помогает «Навигатор благосостояния», указывают в «Альфа Капитал», – ежеквартальный аналитический инструмент, основанный на обезличенных данных состоятельных инвесторов.

– Такие инвесторы часто принимают более взвешенные решения и готовы действовать против общего настроения, следуя собственной стратегии. Поэтому их поведение становится важным индикатором для рынка. А «Навигатор благосостояния» позволяет точнее понимать настроения инвесторов, формирующих долгосрочный спрос, – уточняет Ольга Глызина.

Так, главный вывод последних лет: прежние привычные инструменты больше не гарантируют сохранности капитала. Теперь устойчивость портфеля определяется в большей степени качественной диверсификацией.

– В конечном счёте успех состоятельных клиентов строится не на умении предсказывать будущее. Его основа – дисциплина, меньшая зависимость от новостного шума и понимание простой истины: доходность на фондовом рынке создаётся не точным выбором момента, а временем, которое капитал находится в выбранных инструментах. Это и отличает инвестора, который системно наращивает капитал, от того, кто пытается поймать рыночные минимумы и максимумы, ориентируясь на каждую новость, – резюмирует Ольга Глызина.

6 принципов состоятельных инвесторов, которые пригодятся всем остальным

1. Осознанный риск

Медиасреда создаёт иллюзию, что нужно постоянно что-то делать: покупать, продавать, перекладываться. Однако успешные инвестиции строятся на заранее продуманной стратегии, а не на импульсивной реакции на заголовки.

2. Длинный горизонт

Состоятельные инвесторы используют фондовый рынок как инструмент долгосрочного управления капиталом, вкладывая только те средства, которые не понадобятся в ближайшее время. Короткий горизонт усиливает стресс и провоцирует ошибки.

3. Технологии как помощник, а не замена экспертизе

Интерес к ИИ не означает отказа от профессионального подхода. Искусственный интеллект ускоряет анализ данных, но не заменяет человека с фундаментальными знаниями и опытом.

4. Широкий взгляд на факторы влияния

Рынок движется не только отчётами компаний. Заявления регуляторов, политиков и крупных игроков могут влиять на котировки сильнее, чем квартальные результаты. Акции как класс активов в долгосрочной перспективе исторически опережают инфляцию и валюту, но этот эффект проявляется со временем. Мышление состоятельных инвесторов строится вокруг циклов, а не вокруг единичных новостей.

5. Осторожная оценка своих успехов

Удачный вход в сделку состоятельные инвесторы не воспринимают как доказательство исключительного мастерства. Они понимают, что рынок сложнее, чем кажется после нескольких успешных сделок.

6. Постоянное присутствие на рынке

Для состоятельных людей инвестирование — это не спекуляция. Международные исследования показывают: инвестор, который пропустил всего десять лучших торговых дней за 20 лет, получил среднегодовую доходность 5,33% вместо 9,52% при стратегии «купи и держи». Предсказать эти дни невозможно. Более того, значительная их часть приходится на период сразу после самых глубоких падений. А попытки уйти в наличные средства в стремлении переждать турбулентность чаще всего приводят к упущенной

прибыли.

