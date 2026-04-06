33 года без компромиссов. Как изменится кондитерская сеть «Мария» после ребрендинга

С кондитерской сетью «Мария» знаком, без сомнения, каждый житель Иркутска. Уже 33 года компания радует горожан вкусными тортами, пирожными, выпечкой. «Когда за столиком в кафе собираются три поколения: бабушка, мама, дочка – для нас это главный показатель успеха», – говорят совладелицы «Марии», сестры Анна Анисимова и Евгения Кенсовская. О семейных ценностях, тонкостях производства, качестве без компромиссов, новой «Экосистеме вкуса «Мария» и масштабном ребрендинге, который затронет не только фирменный стиль, но и ассортимент, – в нашем материале.

1. О бизнесе: «Мы ни разу не изменили рецептуре»

В этом году сети «Мария» исполняется 33 года – большая редкость для российского бизнеса. У истоков семейного предприятия стояла мама нынешних совладелиц – Анна Даниловна. В 1993 году, когда все вокруг рушилось, она, имея к тому времени солидный 25-летний стаж в кондитерском деле, решила открыть свою компанию.

Евгения: Это было непростое и рискованное решение, но мы – вся семья – ее поддержали. Первую кондитерскую мама назвала в честь нашей бабушки Марии, которую, к большому сожалению, потеряла очень рано: ей было всего 13 лет. Для мамы это всегда был особенный человек, ее ангел-хранитель. Так что название «Мария» – это дань памяти и любви. Начиналось всё с традиционных семейных рецептов, торты мама пекла сама. Я вышла на работу в 1994 году, позже присоединилась сестра. Мы помогали маме, а папа развозил готовую продукцию по городу.

Семейные традиции, преемственность – главное для нас. За 33 года мы ни разу не изменили рецептуре. Например, наш легендарный торт «Зебра», который все знают и очень любят, сегодня точно такой же, как много лет назад. Никаких удешевлений или заменителей ради прибыли. У нас в компании есть правило – успешное мы не трогаем. Важно, чтобы продукция была всегда стабильного качества – наши покупатели это чувствуют и ценят.

2. О результатах: «К нам ходят поколениями»

Семейная любовь к кондитерскому делу за 33 года привела компанию к впечатляющим результатам: сегодня у «Марии» 16 точек в Иркутске и Ангарске, интернет-магазин с доставкой, а также собственное высокотехнологичное производство.

Анна: Мы долго мечтали о своей кондитерской фабрике, долго к этому шли. Мечта сбылась: мы купили землю, сами, с нуля, спроектировали и построили производство. В 2015 году переехали на новые площади.

У нас работает стабильная команда – более 60 сотрудников. В ассортименте – свыше 150 позиций: торты, пирожные, пироги, выпечка, стрит-фуд. Мы развиваем направление кондитерских в формате кафе, с кухней, где можно позавтракать, пообедать. Пока их две, скоро планируем открыть третью.

Но главное для нас – не цифры. Важнее то, что к нам ходят годами, десятилетиями. Три поколения за одним столом с нашим тортом – вот что для нас настоящий успех!

3. О производстве: «Качество – без компромиссов»

Слоган «33 года без компромиссов» очень точно отражает подход компании к работе. Для того чтобы получать безопасный и стабильно качественный продукт, процессы на производстве четко отлажены и автоматизированы – всё работает как часы.

Евгения: Наше производство – это целая система. Все процессы – от поступления сырья до поставки готового продукта в кондитерские – идут строго по потоку. Сырье заходит с одного входа, готовое изделие выходит с совершенно другого выхода, никаких пересечений. Над каждым этапом работают отдельные специалисты: есть цех выпечки бисквитов, цех изготовления кремов, цех изготовления украшений, цех производства начинок, отделочный цех, где происходит сборка изделий. Такое разделение дает дополнительные точки контроля. Кондитеры и технолог на каждом этапе принимают сырье, полуфабрикаты, готовый продукт.

Все процессы автоматизированы в программе 1С. У нас большое количество стандартов, регламентов, инструкций, чек-листов – без этого на производстве никак. В 2015 году, когда переехали на новые площади, внедрили также систему безопасности продуктов ХААСП. Программа «Меркурий», дезинфекция, обработка яйца, обработка рук, температурный режим, журнал здоровья – за всем этим наши руководители следят каждый день. Только так, без компромиссов, можно выпускать стабильный и качественный продукт.

4. О ребрендинге: «Вкус, согретый историей»

33 года – возраст зрелости. Однако компания не стоит на месте и готова меняться. В этом году «Марию» ждет масштабный ребрендинг. По словам Анны, новый фирменный стиль решили разработать не потому, что старый был плох, а из желания дать гостям большее.

Анна: Важно было переосмыслить, кто мы такие. «Мария» – это ведь не просто кондитерская, это кусочек детства, теплых воспоминаний, семейных праздников. Мы за традиции – и потому решили вернуться к истокам. На первом логотипе кондитерской была изображена радушная, гостеприимная хозяйка – с пирогом в руках, в кокошнике, в юбке с русским орнаментом. В новом логотипе мы сохранили образ девушки. Она в современном облике, но с уклоном в «русскость» – сейчас это в тренде. Для нас было важно не уйти в фольклорность, чтобы в айдентике читалось: «Мария» – современная русская кондитерская, которая идет в ногу со временем, но чтит свои корни. У нас появился и новый слоган – «Вкус, согретый историей».

В новом фирменном стиле мы взяли за основу образы русских сказок: это «мостик» в то время, когда мир был добрым и волшебным. Для нас разработали 12 сказочных персонажей, символов, которые также будут присутствовать в айдентике «Марии»: на упаковке продукции, в соцсетях, на сайте, в интерьере. У каждого символа – свое значение и смысл. Например, птица означает свободу, полет. По старинным русским поверьям, птицы приносили в дом хорошие известия.

5. Об ассортименте: «80% – традиционного, понятного, близкого»

Ребрендинг «Марии» коснется не только фирменного стиля и смыслов. Кондитерскую сеть ждут более глобальные перемены – на уровне продукта, производства. Так, в связи с новым позиционированием, в ассортимент вернутся традиционные позиции, по которым скучали иркутяне: медовики, булочки с маком, домашние пирожки.

Евгения: Одно время мы сильно увлекались европейскими муссовыми десертами. Сейчас понимаем: нужно 80% традиционного, понятного, близкого нашему покупателю ассортимента. Японский десерт «Моти», например, не может быть в нашей линейке: он не соответствует позиционированию.

Вместе с тем мы не стоим на месте и следим за трендами. У нас есть такие позиции, как «Три шоколада», «Манго-манго», бенто-торты… В планах – большой список новинок – на основе трендов, но с сохранением ДНК «Марии». Например, недавно мы внедрили дрожжевые русские пироги с красивым оформлением.

Еще одна задача – переоформить в стиле русскости существующие позиции. Легендарному торту «Зебра», например, мы уже сделали ребрендинг. Ведется большая работа по визуальной подаче: упаковке, оформлению точек. Но – при всех внешних изменениях – внутри всё остается прежним: те же рецепты, тот же контроль, то же качество продукта.

6. О кадрах: «Кондитер – профессия особая»

Команда «Марии» – еще один повод для гордости. Сегодня в сети работают более 60 сотрудников, многие – по 20-25 лет. Кондитер, по словам Евгении, – профессия особая: тесто чувствует настроение, отношение. И если технике можно научить, то душу в работу человек либо вкладывает, либо нет.

Евгения: У нас работают по большой любви. Ритм – бешеный: нужно действовать здесь и сейчас, работать в режиме многозадачности, запускать новые идеи. Многие с нами в этом процессе уже не один десяток лет, это уже не просто команда – семья. А какие у нас руководители! Эффективные, структурные. Как они умеют планировать, работать на результат – это высший пилотаж!

Мы много вкладываем в обучение команды. Вдохновляем, внедряем новое, ежемесячно проводим мастер-классы от известных и статусных кондитеров. Развиваем корпоративную культуру, в основе которой – уважение к мастерству, даем сотрудникам возможность развиваться, вносить предложения, подниматься по карьерной лестнице, осваивать смежные направления.

7. О семейном деле: «Главное – интересы компании»

В вопросе о совместном управлении семейным бизнесом Анна и Евгения единодушны: родственные связи делу не помеха. Главное – распределять сферы ответственности, доверять друг другу, видеть общую глобальную цель и действовать в интересах компании.

Евгения: Так нас воспитали: мы не просто сестры, а лучшие подруги, бизнес-партнеры, а не соперники. И у нас есть наша компания, которую мы безумно любим. Мы четко распределили роли, функции и зоны ответственности: я отвечаю за производство, сырье, доставку, персонал, Анна – за продажи, маркетинг, финансы. Решения часто принимаем сообща, вместе с исполнительным директором. И делаем это, основываясь не на эмоциях, не на личных амбициях, а исключительно на цифрах. Как решение повлияет на эффективность компании, ее рост и развитие?

Много свободы – и ответственности – мы даем и нашим сотрудникам, руководителям. Прислушиваемся к их рекомендациям, даем возможность пробовать, внедрять идеи, ошибаться и нарабатывать опыт. Команда растет вместе с нами. Наша мама, кстати, тоже по-прежнему активно участвует в жизни «Марии», дает свои советы. Мы прислушиваемся, но сначала обязательно считаем – и только потом делаем.

8. О конкуренции: «Идем своим путем»

Иркутский рынок – очень конкурентный, говорят совладелицы «Марии». Конкурировать приходится и с другими кондитерскими, и с продуктовыми ритейлерами, которые активно развивают собственные торговые марки, и с домашними мастерами, продвигающими продукцию в соцсетях.

Евгения: Мы всегда выступаем за честную конкуренцию – со многими коллегами в хороших отношениях, общаемся, уважаем друг друга, ходим друг к другу на производство. Всегда наблюдаем, мониторим, кто что делает. Конкуренты – это хорошо, это точка роста, двигатель прогресса. Они бодрят, чтобы мы не стояли на месте. Но для нас всегда очень важно идти своим путем, смотреть в ту сторону, которая близка нам и нашему покупателю. Все равно у всех своя аудитория – разные сегменты, фишки.

9. О факторах успеха: «Трудиться и любить свое дело»

За 33 года руководители «Марии» вывели свою формулу успешного и стабильного бизнеса. Анна и Евгения – как и их мама, основательница кондитерской сети, – убеждены: построить такое дело можно на трех китах.

Евгения: Во-первых, нужно быть трудолюбивым, не бояться трудностей, уметь с ними справляться; во-вторых, любить свое дело, свой продукт – и быть уверенным в нем; в-третьих, ценить команду и получать удовольствие от совместной работы. Таковы наши секретные ингредиенты.

Больше, чем кондитерская. Как устроена экосистема вкуса «Мария»

Еще один новый масштабный проект кондитерской сети – «Экосистема вкуса „Мария“». Это цифровая платформа, включающая несколько направлений. Мы попросили Анну рассказать о каждом из них.

1. Клуб «Мария для своих»

Это не просто система лояльности, а партнерская сеть, собранная вокруг бренда «Мария». В проекте участвуют иркутские компании из самых разных сфер: здоровье, фитнес, красота, авто, образование, недвижимость.

Анна: Мы хотим, чтобы «Мария» была не просто местом, где покупаешь торт, а частью жизни, традицией, которую передают из поколения в поколение. Клуб позволит покупателям комплексно заботиться о себе, получая преференции не только от нас, но и от партнеров. Условно говоря: съел пирожное – и знаешь, где потом заняться спортом.

2. Программа «Сладкий чек»

Это своего рода игра для покупателей «Марии». «Сладкий чек» позволяет, совершая покупки, копить баллы, участвовать в ежеквартальных розыгрышах* и получать подарки.

Анна: Мы решили перейти от скидочной системы к более ценностной, вовлечь наших покупателей в игру. Геймификация сегодня в тренде. Мы предлагаем участникам выполнять различные задания: на одной неделе – выпить чашечку кофе, на другой – купить тортик «Зебра» и так далее. Чем больше активности и баллов, тем больше шансов выиграть призы: бытовую технику, IPhone 17, подарки от партнеров*.

3. Направление «Бизнес для Бизнеса»

«Мария» планирует активнее работать и в сегменте В2В – экосистема включает направление «Бизнес для Бизнеса». Сейчас команда кондитерской сети готовит коммерческие предложения для самых разных компаний: торговых сетей, ресторанов, кафе, небольших магазинов.

Анна: Во-первых, мы возвращаем оптовое направление и предлагаем иркутскому бизнесу зарабатывать на реализации нашей продукции. Во-вторых, развиваем ко-брендинг: можем сделать продукт в фирменном стиле партнера или под его собственной торговой маркой (СТМ). В итоге партнер получает не просто товар, а проверенный бренд с историей, которому доверяют три поколения иркутян.

* Организатор: ИП Кудрявцева Анна Даниловна, ИНН 382703752769.Сроки акции: с 31.03.2026 по 30.06.2026г. Полные условия об организаторе мероприятия, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения опубликованы на сайте www.maria-irk.ru

