«Мы мыслим визионерски – на десятилетия вперед» – Роман Мацинский, «ВЕКТОР премиум-квартал»

«Мы – визионеры. В своем проекте «ВЕКТОР премиум-квартал» мы создаем будущее уже сейчас, меняя представление иркутян о возможном», – заявляет Роман Мацинский, основатель проекта, первые секции которого уже поднялись в Октябрьском районе Иркутска. О том, как девелопер увидел за старыми деревянными фасадами перспективы нового центра притяжения, из чего складывается премиальный сервис для будущих резидентов и почему этот опыт сложно повторить, он рассказал нашему изданию.

«Хотим довести проект до идеала»

Роман, в предыдущий раз мы встречались, когда стройка только начиналась. Что изменилось за это время? Какие этапы запланированы на этот год?

– Стройка идёт строго по плану. Выполнено примерно 35% от общего объема строительных работ. Все инженерные сети подведены, завершились земельные работы. Первая секция уже целиком выведена в монолит, остальные находятся на различных стадиях готовности. С наступлением тепла бетонные работы активизировались – планируем до конца года полностью завершить отливку объекта.

Заключен контракт на поставку алюминиевых окон Schüco – как и обещали, мы не экономим на качестве. К концу года 70% окон будет установлено в первых секциях.

На сегодняшний день мы «дотачиваем» рабочую документацию проекта – еще весной прошлого года создали собственное проектное бюро, собрали свой штат проектировщиков и нацелены довести проект до идеала. Усовершенствовали концепцию благоустройства. Корректировки также коснулись парковочного пространства, фасадных решений и внутренних планировок служебных помещений.

Параллельно выстраиваем сервис. Унифицируем стандарты, которые уже сложились в наших клубах, кафе и службе доставки питания. Наработанные регламенты станут основой работы и для сервисной компании ЖК, а в дальнейшем будут масштабироваться на все новые проекты с учетом отраслевой специфики – будь то недвижимость, фитнес или другие направления. Развиваем собственные ИТ-решения, которые помогут технологично встроить разнообразные сервисные функции в проект.

«Мы поверили в потенциал локации»

В свое время вы зашли в не самый простой квартал: здесь был частный сектор, который пришлось расселять. Почему вы поверили в этот участок, эту локацию?

– Это прекрасное место – деловой центр Иркутска. Здесь хорошие транспортные артерии: улица Байкальская, улица Трилиссера, рядом Академический мост. В пешей доступности 130-й квартал, Центральный парк. В центре квартала расположен детский сад, рядом есть школы и ещё один садик.

Конечно, мы понимали, что деревянный фонд здесь еще не скоро попадет в проект комплексного развития территорий (КРТ). Но мы оценили потенциал территории, увидели, что она может стать новым центром притяжения. Поэтому сами провели кропотливую работу, которая позволила нам собрать прекрасный участок под наши планы.

Мы называем проект кварталом неслучайно – идея в том, чтобы сформировать по сути «город в городе», закрыв в одном периметре базовые потребности наших резидентов. Рядом уже работает наш премиальный фитнес-клуб, а с реализацией проекта откроется еще и большой спа-комплекс – он займет три этажа. В самой высокой секции на четырнадцатом этаже расположится ресторан с завораживающими панорамными видами на Иркутск, на тринадцатом – лаунж-бар.

В течение какого времени вы намерены развивать квартал и какие проекты здесь возможны в перспективе?

– Сам жилой комплекс мы планируем завершить до конца 2027 года. Освоение всей территории с учётом сопутствующих объектов намерены завершить к 2030 году.

Здесь запланирован деловой комплекс, несколько административных зданий. Есть участок, который позволяет сделать объект класса «делюкс» – с меньшей этажностью, двумя лифтами на подъезд. Рассматриваем также возможность строительства гостиницы. В любом случае периметр будет закрыт так, чтобы создать полноценную среду с развитой инфраструктурой.

Через дорогу в соседнем квартале мы планируем разместить большой паркинг.

«Не экономим на том, что формирует качество жизни»

Вы явно не идёте на компромиссы. Многие девелоперы сейчас признаются, что пересматривают масштабы и наполнение проектов, оглядываясь на финансовую сторону. Почему вы поступаете иначе?

– Финансовая сторона, безусловно, важна. Но наша финмодель защищена – и с управленческой, и с банковской стороны. Себестоимость одна из самых высоких в Иркутске, однако это осознанный расчёт. Мы не экономим на том, что формирует качество жизни.

Например, объём поставок окон Schüco для «ВЕКТОР премиум-квартала», пожалуй, беспрецедентен для города: алюминиевые конструкции будут не только в жилой части, но и во всей коммерческой – окна и входные группы. Стекло – архитектурное, мультифункциональное, с эффектом самозатемнения.

Причем, на первых двух этажах, где расположатся коммерческие площади, остекление будет крупноформатным, и, чтобы сохранить эстетику фасадов, мы добавляем фальш-колонны с облицовкой из камня. В этих колоннах спрячем кондиционеры для коммерции с выводом дренажа сразу в канализацию. Это эстетичное и функциональное решение.

Канализацию запроектировали чугунную. Да, это в четыре раза дороже пластика. Но чугун надёжнее, долговечнее, на 80% гасит шум воды.

Шумоизоляция пола, которую мы используем, стоит существенно дороже стандартной, но и эффект от неё неизмеримо выше. Приточно-вытяжная вентиляция с фильтрацией обеспечивает постоянное поступление свежего воздуха без пыли и аллергенов, снижает теплопотери. Система контроля доступа с бесконтактным доступом – забота о комфорте резидентов.

Даже площадки ТБО у нас инновационные. Мы взяли на вооружение систему подземного хранения контейнеров: на поверхности – только аккуратная урна-портал с педалью. Человек вышел с пакетом, нажал педаль, крышка открылась, пакет упал в контейнер – ни запаха, ни грязи. Сами баки стандартные, поэтому у оператора ТБО не будет сложностей с их обслуживанием: платформа с контейнерами поднимается поворотом специального ключа. Мы подсмотрели эту технологию в московских жилых комплексах, связались с производителями и адаптировали её к местным климатическим условиям.

Среди ваших потенциальных резидентов наверняка немало семей с детьми. Расскажите, пожалуйста, что необычного вы готовите для них?

– В основу детских площадок мы заложили принципы нейродинамического проектирования. Это означает, что каждый элемент – от формы качелей до материала покрытия, продуман с точки зрения его влияния на развитие ребенка: сенсорное восприятие, моторику, координацию и эмоциональное состояние. Такое оборудование делает по нашему заказу московская компания.

Мы также уделили особое внимание эргономике пространства для родителей. Взрослые должны иметь возможность наблюдать за детьми из любой точки площадки. А чтобы пространство не выглядело монотонным или пустым, оставалось уютным – мы тонко прорабатываем баланс между открытостью и камерностью.

И, конечно, продумали деликатное зонирование: отдельное пространство для малышей 3–5 лет, для подростков, для спокойного отдыха старшего поколения. Потоки разведены так, чтобы они не создавали дискомфорта друг другу.

«Мы формируем будущее уже сейчас»

Вы уделяете пристальное внимание функциональности. С чем это связано?

– Этот подход продиктован в том числе нашим решением оставить «ВЕКТОР премиум-квартал» в собственном управлении. Как обычно работают застройщики? Сдают объект и на этом завершают своё участие. Мы же будем сопровождать этот проект на всём его жизненном цикле. Поэтому каждое проектное решение оцениваем не только с точки зрения эстетики, но и через призму будущей эксплуатации: где будет диспетчерская, где серверная, где душ для персонала, где следует хранить технику и инвентарь. Это не то, чем можно пренебречь. Это важные элементы сложной системы, которая должна работать незаметно для резидентов, но при этом безупречно.

Поэтому мы уже сейчас прорабатываем различные сценарии, чтобы заложить решения для них.

Можете привести пример?

– Самый показательный – межсезонье. В это время первые этажи всегда затоптаны. Как обеспечить чистоту? Уборщицу мыть подъезды круглые сутки не поставишь. Мы решили использовать промышленных роботов, которые смогут выезжать мыть пол каждые полчаса-час. Роботы не болеют, им не нужен обеденный перерыв, качество работы неизменное. Это инвестиция, которая окупится на горизонте шести-девяти месяцев, а главное – обеспечит первое положительное впечатление от резиденции. А раз будут роботы, значит поверхности должны быть к этому готовы, нужны места для их зарядки. Сейчас определяем их в проекте.

Другой пример: пространство паркинга мы спроектировали таким образом, чтобы моечная машина могла беспрепятственно обрабатывать все зоны. Продумали пешеходные сценарии: чтобы человек, выйдя из лифта, мог пересечь парковку безопасно, а не петлять по проездам. Детализируем размещение постов для подкачки шин, зарядных станций для электромобилей – мы закладываем их с запасом. Такие детали незаметны на первый взгляд, но формируют качество жизни.

Роботы-уборщики звучит, как сценарий для фильма про будущее...

– Наверное. Но мы предпочитаем формировать это будущее уже сейчас, меняя представление иркутян о возможном. В нашей команде появились специалисты, которые занимаются цифровизацией и внедрением новых технологий в канву проекта. Скажем, прорабатывают возможность использования роботов-роверов для доставки по комплексу. Да, в Иркутске такой техники пока нет. Но она уже есть в Москве, она широко используется Китае, рано или поздно роботы-доставщики массово появятся и здесь. А значит, здания уже сегодня нужно проектировать с учетом такой возможности – лифты, открывание дверей, выходы на этажи. Об этом в Иркутске, по-моему, еще не думает никто. Мы же мыслим визионерски, на десятилетия вперед.

«Из деталей складывается ощущение заботы»

На сегодняшний день, наверное, ни один жилой комплекс в Иркутске не имеет собственного приложения – обычно используются коробочные версии, которые кастомизируются под нужды УК. Почему вы решили идти своим путем?

– Действительно, собственная разработка – это дорого. Но она формирует тот самый уровень сервиса, ради которого люди в том числе выбирают премиальную недвижимость.

Например, нужно заказать клининг. В своей московской квартире, в одном из столичных премиальных ЖК, сделать это через приложение я не могу – приходится каждый раз обращаться к консьерж-службе, сотрудники которой не помнят ни конфигурацию квартиры, ни количество комнат. Клининговая компания внешняя, прозрачности – пришёл уборщик или не пришёл – нет, со стойки в лобби это не отслеживают. Услуга элементарная, но упакована крайне неудобно.

У нас всё устроено иначе: пользователь заходит в приложение, выбирает свободные временные слоты клинингового сервиса (он наш, внутренний, с контролируемыми стандартами качества), вносит деньги на депозит, получает уведомление о том, что заказ принят, и оставляет ключи консьерж-службе. Приложение позволяет контролировать процесс удалённо: уборщики зашли – пришло уведомление, завершили уборку, вышли – снова уведомление.

Аналогично с доставкой – неважно, нашей, «Яндекса» или какого-либо супермаркета – пользователь может указать в пару кликов: оставить пакет в холодильнике в гранд-лобби или поднять в квартиру. Когда доставка прибывает, ему приходит уведомление с подтверждением времени приёма и планируемого времени доставки в квартиру. Возвращаясь домой, человек находит заказ не на полу у двери, а на специально предусмотренной полочке – казалось бы, мелочь, но именно из таких деталей складывается ощущение заботы.

Кто-то уехал в отпуск и вспомнил, что нужно полить цветы. Одна заявка в приложении – и вопрос решён. Забронировать столик в ресторане, записаться на тренировку в фитнес-центр или на процедуры в спа-салон – всё это тоже доступно в едином цифровом контуре.

«Наша задача – освободить резидентам время для главного»

Роман, на стройплощадке еще вовсю идут монолитные работы, а мы уже обсуждаем качество сервиса. Не опережаем ли мы события?

– Абсолютно нет. Тот, кто всерьёз занимался сервисом, знает: его следует планировать не после сдачи ключей, и даже не на стадии котлована, а на этапе проектирования. У нас накоплен колоссальный опыт в этой сфере, поэтому мы с самого начала закладывали в проект нашу логику и философию.

Например, при выборе поставщика окон Schüco сразу заложили в контракт чёткие обязательства по обслуживанию. Если у резидента возникнут вопросы, ему достаточно оставить заявку консьерж-службе. Уже наша сервисная компания приглашает представителя поставщика и тот проводит регулировку окон.

Мы не бросаем наших резидентов один на один с проблемой, наш сервис берет на себя посредничество между всеми внешними службами и специалистами, обеспечивая бесшовный клиентский опыт и освобождая людям время для главного: семьи, развития, радости жизни.

Сервис – это прежде всего люди, которые его оказывают. Как решаете вопрос кадров?

– Вопрос злободневный: на рынке кадров не так много, а специалистов, умеющих работать в премиальном сегменте, еще меньше. Наша цель – чтобы сотрудники, которые сейчас работают в других компаниях, стремились прийти к нам. Наш девиз: «Лучшая компания для лучших сотрудников».

Мы предлагаем различные преференции для работников: ДМС, обучение за счёт работодателя, льготное питание, бесплатный доступ в фитнес-клуб. В ответ мы ждём такой же вовлечённости.

Конечно, будем воспитывать и своих профессионалов: в первой секции мы оставляем помещение 50 квадратов под учебный центр для себя. Планируем получить лицензию, чтобы аттестовывать необходимых специалистов – от тренеров до сотрудников сферы услуг.

Мы хотим, чтобы наши клиенты знали: в «ВЕКТОР премиум-квартале» они всегда получат исключительный уровень сервиса, потому что у нас работают одни из лучших.

«Экосистема всегда выигрывает с точки зрения экономики»

Спа, рестораны, сервисная компания с широким спектром услуг, собственные ИТ-разработки – как это все укладывается в финансовую модель стройки и дальнейшей эксплуатации «ВЕКТОР премиум-квартала»?

– Вся инфраструктура – клубы, спа, ресторан – изначально задумана как самодостаточный коммерческий проект, рассчитанный не только на резидентов ЖК, но и на других горожан. Затраты на неё не закладываются ни в цену квадратного метра жилья, ни в стоимость дальнейшей эксплуатации. В Иркутске (и не только) есть примеры, когда застройщики предусматривают соседские центры, игровые, спортзалы для резидентов ЖК, но их содержание перекладывается на резидентов. У нас наоборот, происходит оптимизация расходов за счёт масштаба.

И коммерческая часть, и жилой комплекс будут работать под управлением единой сервисной компании. Поскольку мы уже самостоятельно обслуживаем большой объём собственных объектов (помимо существенных «квадратов» коммерческих площадей в новом ЖК, которые мы оставим за собой, у нас работают два фитнес-клуба, два кафе, четыре офиса), нам не нужно дублировать управленческие функции, а операционные затраты (ФОТ, например) сервисной компании частично распределяются на фитнес-клубы, ресторан и другие подразделения, а не полностью ложатся на резидентов «ВЕКТОР премиум-квартала».

Мы прогнозируем, что стоимость эксплуатации жилья резидентам будет обходиться примерно в 130 рублей за квадратный метр. Это сопоставимо с тем, что декларируют другие проекты аналогичного класса в районе. Однако объём сервиса, который мы предлагаем, намного шире. Экосистема всегда выигрывает с точки зрения экономики.

Практика показывает, что одни собственники живут в ЖК постоянно, для других это «пиджачная» квартира. Им нужен разный объём услуг. Будет ли предусмотрена дифференциация в тарифах?

– Конечно, у нас будет базовая часть тарифа сервисной компании – стандартный набор: обслуживание видеокамер, мусороудаление, охрана, уборка, уход за озеленением и так далее. А всё остальное – это «магазин услуг». Вы можете выбрать подписку на отдельные опции: выгулять собаку, отнести вещи в химчистку, заказать трансфер в аэропорт, – а можете не выбирать. Мы исходим из того, что человек платит только за то, чем пользуется.

Насколько готова иркутская аудитория к премиальному сервису?

– В Иркутске есть аудитория с высоким уровнем запросов: немало иркутян владеют недвижимостью в Москве или за рубежом, они хорошо знакомы с премиальным сервисом и ждут его здесь. И мы предоставляем им его.

Конечно, для кого-то решения, заложенные в проект «Вектор премиум-квартал», могут быть не очевидны – до тех пор, пока они не увидят их в действии. Это как с фитнесом: многие, например, не верили, что мы реализуем бассейн с морской водой в Vector* Премиум Фитнес. Но когда такой формат становится доступен, человек быстро оценивает разницу и уже не хочет возвращаться в другие места.

Поэтому по мере строительства комплекса мы будем больше рассказывать о деталях, показывать конкретные решения. К июлю откроем квартиру-шоурум, где можно будет увидеть многие преимущества проекта. Мы уважаем своих клиентов и делаем то, что прежде не делал, пожалуй, никто – для себя и для них.

* Официальная торговая марка № 820096

Отдел продаж: г. Иркутск, ул. Седова, 65а/4

тел. 99-88-99

векторпремиум.рф

t.me/vectorpremium_kvartal

ООО СЗ ВЕКТОР КВАРТАЛ. Проектные декларации на наш.дом.рф

