Архитектура и интерьеры с вау-эффектом. Как Анна Ушарова создаёт комфортные пространства для жизни

«Решаю комплексно сложные задачи. Именно в них я могу быть максимально полезна заказчикам и сама получаю максимум удовлетворения», – говорит архитектор Анна Ушарова о главном принципе, которого придерживается в своей работе. Сфера её профессиональных интересов – комплексное проектирование архитектуры, интерьеров и ландшафтов загородного жилья и туристических объектов, а также авторское сопровождение при реализации проектов. Нашему изданию Анна рассказала о том, почему сложные задачи для неё не стресс, а возможность для профессионального роста, что даёт участие в профессиональных конкурсах и когда возникает вау-эффект в работе с заказчиком.

«Чем сложнее, тем лучше»

Анна, начнём наш разговор с главного: в чём особенности вашего подхода?

– У меня большой опыт работы в крупных проектных компаниях, где я занималась и проектированием, и технологическими вопросами, и административными процессами, и авторским надзором. Это дало мне хорошую базу, чтобы свободно и уверенно чувствовать себя в частной практике.

Заказчики ценят мою организованность, системность, скрупулёзность: я всегда вникаю во все детали, задаю очень много вопросов, чтобы учесть, продумать и проработать любую мелочь ещё на старте. Чётко организовываю и контролирую процессы разработки и реализации проекта. Все этапы стараюсь делать прозрачными, понятными, прорабатываю техзадание так, чтобы ни у кого из участников не оставалось недопонимания. Чёткости в процессах требую и от всех подрядчиков, поэтому специалисты, с которыми сотрудничаю, проверены не на одном проекте.

В итоге мои заказчики получают не просто красивый альбом из двадцати листов с картинками дома, а полное сопровождение проекта. Когда мы подписываем договор, я всегда говорю: «Поздравляю вас! Вы в надёжных руках. Дальше вы будете получать удовольствие, а решать проблемы, не спать по ночам буду уже я».

Вы так сильно переживаете за своих заказчиков?

– Да, даже больше, чем они сами за себя. Такой подход снижает уровень тревожности заказчика и повышает его доверие ко мне как к профессионалу.

В чём ещё вы видите свои сильные стороны?

– В чувстве эргономики. Оно у меня развито на интуитивном уровне, даже очень небольшое пространство я могу организовать с максимальным комфортом и удобством для человека. Заказчики говорят, что в моих проектах продуман буквально каждый сантиметр, и у людей не возникает желания что-то менять в интерьере, даже спустя время.

То есть вы решаете не только архитектурные задачи?

– «Комплексно решаю сложные задачи» – мой главный рабочий принцип. В идеале я стараюсь предлагать заказчикам комплексные проекты – от общей концепции и архитектуры до дизайна ландшафта и интерьера. Мне интересно сделать проект не просто одного дома, а всей усадьбы с зоной отдыха, баней, бассейном, гаражом, внутренним наполнением. Поэтому совершенно сознательно масштабируюсь в сложности объектов, для меня чем сложнее, тем лучше. В таких ситуациях всегда рождаются интересные, оригинальные решения. Когда всё просто, это даже пугает.

Кроме этого, один из моих внутренних запросов – делать каждый проект достойным участия в профессиональном конкурсе. Оценка моей работы профессиональным сообществом даёт уверенность в творческом потенциале и компетенциях.

Означает ли это, что ваши клиенты – люди, которые могут позволить себе архитектуру только конкурсного уровня?

– Конечно, нет. Это всего лишь один из критериев моего запроса. У меня есть достаточно сложные или комплексные задачи не конкурсного уровня. Например, проект уже готового двухэтажного коттеджа, беда которого заключалась в том, что главный фасад был глухим – без окон на первом этаже и плоским. Этот проект нужно было буквально «спасать» за счёт архитектурно-декоративных решений: разных видов отделки, фасадной лепнины, классических колонн. Это была сложная задача, хотя и не конкурсная.

Другой пример – проект интерьера маленькой квартиры, в которой надо было максимально комфортно и уютно разместить множество функциональных зон. Задача была нетривиальная, и очень меня вдохновляла. В итоге, этот проект получил серебряный диплом в своей номинации на одном из крупнейших архитектурных фестивалей России. «Золотая Капитель», который проходит в Новосибирске, и опубликован на его сайте.

«Счастливые глаза заказчика – главный стимул»

Какой архитектурный стиль вам ближе? Или у вас сформировался свой и вы работаете только в нём?

– Я не сторонница работать в одном стиле, если только не считать за свой стиль — делать всё со вкусом и привязкой к месту и интересам заказчика, потому что я создаю дом не себе, а человеку, который будет в нём жить. У каждого заказчика есть свои эстетические представления, которые мы детально обсуждаем перед началом работ. Мне интересно каждый раз проектировать что-то новое, не повторяясь. Я ничего не делаю просто ради оригинальности. Все декоративные элементы у меня всегда являются конструктивными или функциональными.

То есть определяющую роль в тандеме архитектор-заказчик вы отдаёте заказчику?

– За ним последнее решение. Но плох тот архитектор, который не способен занять ведущую роль. Потому что заказчик не специалист в этой области и не знает, как будет лучше. Конечно, если речь идёт о каких-то жизненных сценариях, я не буду говорить людям, что в новом интерьере надо жить по-другому. Но если вопрос касается каких-то практических вещей или эстетики проекта, всегда стремлюсь уберечь их от ошибок, и придерживаюсь в этом вопросе принципиальной позиции. Могу с уверенностью сказать, что деньги, вложенные в грамотный проект – это сэкономленные деньги.

А каковы запросы заказчиков?

– У большинства, конечно, запросы на «современную архитектуру». Чаще всего заказчиков вдохновляют примеры западной архитектуры с утонченными конструкциями, панорамным остеклением и т.д. Но наши местные климатические и сейсмические условия накладывают свой отпечаток на современные приёмы и требуют надёжных и практичных решений. В итоге получается своя особенная «Сибирская архитектура».

Как вы понимаете, что заказчик – ваш?

– Для меня важно совпадение с заказчиками по интересам, взглядам и уровню задач, которые они передо мной ставят. Замечательно, когда люди приходят с какой-то идеей. К примеру, у меня есть заказчики, у которых был запрос: «Нам нужен нестандартной дом небесной красоты». Конечно, такая задача меня вдохновила, потому что когда случается унисон с заказчиком, когда его идею можно обсудить и доработать, тогда возникает так называемый вау-эффект. А счастливые глаза клиентов – самый главный стимул в моей работе. Это определяет приоритет моих задач и решений.

Анастасия Хмельницкая

Анна Ушарова – член Союза архитекторов России.

Опыт работы архитектором в проектных компаниях и проектном институте более 20 лет.

Частная практика – последние 8 лет.

За это время создала около 60 проектов: архитектурных, ландшафтных, дизайнерских

Является девятикратным призером профессиональных конкурсов за период с 2019-го по 2025 год.

