5 страхов, в которые пора перестать верить. Развенчиваем стереотипы о пригороде на примере клубного поселка «Камертон»

Дорого, хлопотно, далеко от цивилизации – так обычно звучат причины, из-за которых городские жители опасаются менять привычную жизнь в каменных джунглях на пригород. Между тем, все это уже давно не имеет отношения к современному загородному жилью, которое возводится надежным застройщиком и обслуживается профессиональной управляющей компанией. Какие стереотипы о жизни в частном доме можно оставить в прошлом, рассказывает генеральный директор компании «Олива Девелопмент», автор проекта реновации поселка «Камертон» и загородный житель со стажем Ольга Иванова.

«Дом – это дорого»

Платежи за электроотопление велики, а ведь еще надо платить в ТСЖ или управляющей компании.

Эксперты в сфере недвижимости единодушны: дорого отапливать дома, построенные с нарушением технологий, без должного утепления. Если дом построен качественно, то платежи за электроэнергию перестают пугать. В «Камертоне» стены домов – это полуметровый «пирог»: железобетон, полноценный утеплитель и облицовочный кирпич, энергоэффективные окна. Потери тепла минимальны.

– Наш офис сейчас находится в одном из таких домов в поселке – мы сами пережили зиму и точно знаем, во что обходится обогрев дома 200 м²: 10-12 тысяч рублей в самые холодные месяцы. В межсезонье – 3-5 тысяч в месяц. Летом расходы и вовсе падают до тысячи рублей, ведь главным потребителем электричества остается только ландшафтная подсветка и водонагреватель. Суммарно за год расходы на электроэнергию укладываются в 80-100 тысяч рублей, – подчеркивает Ольга Иванова.

Не стоит забывать, что в Иркутской области для домов с электрообогревом действует льготный тариф – 1,26 руб./кВтч в первом диапазоне потребления, а это примерно 7 кВтч, что достаточно для отопления, если нет совсем сильных морозов.

Важно, что дома в поселке уже подключены к сетям, причем на каждый дом в поселке выделено 50 кВт мощности. Этого с лихвой хватит не только на отопление и водонагреватели, но даже и на хамам или баню с электрокотлом, на зарядку двух электроавтомобилей и много еще на что.

– Мы сравнили три варианта (из личного опыта наших сотрудников): дом в СНТ площадью около 140м², дом в «Камертоне» – 260 м² и квартиру – 98 м² – в жилом комплексе «Сибиряков» (как сопоставимые по классу). И получилось, что ежемесячные расходы на содержание квартиры и дома в «Камертоне» практически одинаковы. При этом вы не зависите от начала и окончания отопительного сезона, а можете включить и выключить отопление, когда вам удобно, отрегулировать температуру во всем доме и даже в отдельных комнатах по своему вкусу. И никаких отключений горячей воды летом! – подчеркивает Ольга. – А еще никто не топает над головой, не надо думать, куда сбежать из города на выходные, вы дышите свежим воздухом круглый год, у вас всегда есть место для машины.

«Дом – это хлопотно»

Надо самому контролировать котел, бойлер, давление в системе отопления. Нужно откачивать септик! Я в этом не разбираюсь и никогда не разберусь. А если что-то сломается, что делать?

Действительно, в городской квартире можно не разбираться в вентиляции, стояках, общедомовом имуществе. За жильцов это делает управляющая компания.

– Но и в «Камертоне» вы не останетесь один на один с домом и его системами. Здесь за вами стоит целая команда. Специалисты сервисной компании всегда помогут разобраться в оборудовании: как работают узлы, на что обращать внимание. А если что-то перестало работать штатно – приедут по вызову и сделают. В этом важное отличие современного поселка от СНТ, – подчеркивает Ольга.

Кстати, септики в «Камертоне» обслуживает тоже управляющая компания: отслеживает уровень заполнения, вызывает спецмашину – это все входит в тариф. А люки септиков расположены так, что специалистам нет необходимости заходить в ваш двор.

– А что касается поломок, от них никто не застрахован и городе. Только там они почти всегда затрагивают еще и соседей. Прорвало трубу – заливаете квартиру снизу. Жильцы сверху устроили потоп – вы меняете натяжной потолок, обои и собираете документы для суда. И во всех этих сценариях вы зависите от незнакомых людей, – напоминает Ольга.

В своем доме в «Камертоне» все иначе. Вас никто не зальет – и вы никого не зальете. Доступ к коммуникациям открытый: не надо ломать стены, чтобы добраться до трубы, – все спроектировано так, чтобы обслуживать оборудование без разрушения ремонта. В «Камертоне» вы управляете своим домом, а не он вами, и за спиной у вас не безликий ЖЭК, а сервис, который работает для вас.

«Дом – это много физической работы»

Летом стричь газон, зимой чистить снег. А еще это бездорожье в межсезонье, пыль летом, колея на дорогах зимой.

В «Камертоне», как подчеркивают в «Олива Девелопмент», дороги асфальтированные, за их состоянием следят централизованно: зимой посыпают, вовремя убирают и вывозят снег. Весной вода не стоит в проездах, а уходит по грамотно устроенным уклонам и дренажу. Поэтому и распутица жителям поселка не страшна. Да и к самому поселку от Иркутска ведет асфальтовая дорога.

Крыши домов спроектированы правильно, сбрасывать с них снег не нужно. Максимум, что остается собственникам – почистить дорожку от двери до калитки.

Зато при доме есть теплый гараж, а значит машина заведется в любой мороз.

– Регулярно косить траву нужно только в том случае, если вы хотите идеальный английский газон. Но можно посеять специальную смесь, менее прихотливую в уходе. А можно отдать задачу специалистам-ландшафтникам. Сужу по себе: когда таких дел немного, они в радость. Разводить цветы, завести пару грядок клубники – это удовольствие, – комментирует Ольга Иванова. – Такое же, как и шашлыки в любое время, когда захочется, отдых в гамаке, задушевные разговоры у костровой чаши, и еще множество вариантов ощутить вкус жизни, на которые может вдохновить загород.

«А что будет зимой?»

Отключат свет – и мы замерзнем. Или еще хуже – перемерзнет водопровод, скважина и канализация.

– Ситуации бывают разные, но дом – это на самом деле автономная система. В нем можно заложить решения практически на любой случай, – убеждена Ольга Иванова.

Например, можно предусмотреть бензиновый или газовый генератор – он поддержит работу всех систем при отключении света, твердотопливный котел – как резервный источник тепла, современный аналог печки. Самый современный способ – аккумуляторы, которые включаются автоматически при отключении света. Они бывают разной мощности, и в целом их хватает для поддержания жизнеспособности системы в течение довольно долгого времени.

А еще можно сложить камин – для подстраховки и для души.

– Небольшой спойлер: мы хотим сделать в «Камертоне» несколько экспериментальных домов на солнечных батареях. Вопрос сейчас в проработке, и если все сложится, то это будет на 100% автономное жилье, – делится планами руководитель «Олива Девелопмент». – Впрочем, по нашему опыту, свет на Байкальском тракте отключают нечасто и ненадолго, и особых проблем жильцам качественно построенного дома это не создает.

Качественно построенный – это и про те системы, за которые чаще всего переживают: водопровод, скважина, септик. Если системы сделаны правильно, они технически не могут замерзнуть.

– Водопровод должен быть заложен ниже глубины промерзания – в Иркутской области это около 3 метров. Оголовок скважины, как правило, утепляется, чтобы не замерзала вода и автоматика. Септик тоже можно утеплить либо проложить рядом греющий кабель. Все эти решения просты в эксплуатации, не требуют дополнительного обслуживания. Тот случай, когда сделал один раз – и забыл, – поясняет Ольга.

«Дом – это далеко от цивилизации»

Ни «скорая», ни «пожарка» сюда не доедут. Соберешь все пробки, пока едешь на работу или везешь ребенка в школу.

– «Камертон» находится на 15-м км Байкальского тракта. Это ближайший пригород, 15-20 минут на машине до Байкальского кольца, – отмечает эксперт.

Как заверяют в «Олива девелопмент», «Скорая» и пожарная служба работают штатно. На въезде в поселок диспетчер сразу сориентирует службы, а по широким проездам любая техника без проблем доберется до нужного места. В отличие, например, от большинства дворов города, где и легковым машинам подчас не развернуться.

– Ребятишек Иркутского района сейчас даже муниципальные школы возят на школьных автобусах. В соседний с нами поселок ходит специальный автобус школы Молодежного, а когда ее ученики поселятся в «Камертоне», автобус будет приезжать и к нам, – добавляет Ольга.

К тому же, напоминает она, в Октябрьском районе Иркутска немало отличных государственных и частных школ. Возможно, ваш ребенок учится именно там, а значит, вы и так возите его на уроки. Из «Камертона» будет только ближе!

– Стереотипы, что загород – это далеко, долго, сложно, сформировались под впечатлением от дачных поселков. Современная, правильно спроектированная, управляемая загородная недвижимость предоставляет практически те же удобства что и городская квартира. Она комфортна и для мам, воспитывающий детей в одиночку, и для пенсионеров, и для всех тех, кто никогда не имел загородного опыта, – резюмирует Ольга Иванова. – А бонусом к этому – безопасная среда, залив в 200 метрах от дома, лес с грибами летом и лыжней зимой. В «Камертоне» вы просто живете там, где другие отдыхают.

