Первопроходцы вместо шаманов: Каким должен быть туристический код Байкальского региона

Иркутск и Байкал – две равновеликие силы. Как собрать их в единый туристический код, который регион ищет уже не один год? Чем опасна мода на «шаманов» и какой общий образ способен объединить и местных жителей, и взыскательных туристов? Об этом «Газете Дело» рассказал бренд-технолог Гомбо Зориктуев.

Иркутск и Байкал: две доминанты региона

У нашего региона есть особенность, говорит Гомбо. Когда смотришь на Алтай, всё естественно стягивается к горному массиву. На Камчатке – к океану. Образ всей территории вырастает из одного мощного природного центра. А у нас таких центров два. Иркутск и Байкал.

– Иркутск – это не просто город рядом с озером. Это исторически мощный центр, купеческий, культурный, многослойный. Здесь веками переплетались разные народы, верования, уклады. А Байкал – это первозданность, мощь, сакральность. Две доминанты. Как их собрать в один код?

С Байкалом соблазн понятен: взять самое яркое, то, что на поверхности – шаманов, бубны... Но здесь легко уйти в бутафорию. Переборщишь – и в соседнем регионе пожмут плечами: «Это для местных, а нам-то зачем?»

А с другой стороны, если взять Иркутск с его купечеством и культурным слоем и попытаться добавить к этому всё многонациональное “разнотравье” – образ окажется слишком общим, не за что ухватиться. Эксперт уверен: надо искать не байкальскую этнику отдельно, не иркутскую историю отдельно, а то, что их объединяет.

Первозданность – вот что тянет

Эксперт предлагает неожиданный, но органичный для региона ход – опереться на образ первопроходцев и первооткрывателей.

– Это не обязательно конкретный Яков Похабов. От него можно оттолкнуться, но дальше – придумывать что-то современное. Нужен собирательный образ людей, которые не боятся идти в новое: они приходят на уникальные, чистые, первозданные земли и осваивают их, строят, пускают корни. Такой архетип объединяет всех: и тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал и остался. Он и про характер, и про многонациональность, и про движение вперёд.

Первозданность – вот что тянет. И местного, который чувствует эту землю своей, и туриста с высоким чеком, который ищет не просто «отдохнуть», а прикоснуться к чему-то подлинному и уникальному.

Гомбо приводит пример того как это работает в бизнесе.

– Мне нужно было придумать название для проекта, который работает с премиальными туристами из других регионов. Упоминание Байкала здесь оправдано, но этого мало. Если задуматься, Байкал – он же глубокий и неизведанный, как космос. Так родился «Байкал Deep Space». Сразу понятно: это не про пляж с лежаками, а скорее про экспедицию. Название само привлекает нужную аудиторию. Мы запустили рекламу в Москве – и первая же публикация выстрелила.

Концепцию должны продумать местные профессионалы

С отдельным проектом всё понятно: нашёл точный образ – и он работает. Но когда речь заходит о туристическом коде целой территории, ставки выше. И исполнитель должен быть соответствующий, уверен эксперт.

– Такую работу нельзя отдавать на конкурс студентам или спускать московским агентствам, которые Байкал видят на картинках. Молодые дизайнеры талантливые, амбициозные, глаза горят. Но им ещё пожить надо, чтобы ценность слов почувствовать, смыслы на вкус попробовать. Неместные специфику не знают. И не скажешь, что некрасиво делают – просто шелухи много, город как родное не принимает.

Код региона – это как конституция. Её разработку не закажешь через аукцион. Концепцию должны продумать профессионалы, которые живут здесь много лет, знают все слои общества, у кого есть жизненный опыт и кругозор. А отрисовку можно и студентам доверить – они красиво сделают. Тогда и получится не просто «код территории», а живой образ. Который и бизнес усилит, и людям по душе придётся.

Гомбо Зориктуев – бренд-технолог, эксперт по стратегическому брендингу территорий и бизнеса. Работает с проектами в сфере туризма, гостеприимства и региональных продуктов.