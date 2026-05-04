Предупрежден – значит, вооружен. Константин Зимин, МТС, – о том, как цифровые технологии помогают контролировать паводковую обстановку

Иркутская область готовится к весенним паводкам: в зону риска в регионе традиционно попадают около 100 населённых пунктов, а это 5 тысяч домов, 18 тысяч жителей. А еще – десятки предприятий, от ферм до ГОКов, мосты, линейные объекты… Предотвратить разгул стихии нельзя, но можно принять меры для того, чтобы снизить ущерб от разлива рек. О том, как современные цифровые технологии помогают контролировать паводковую обстановку, а в случае ЧС выиграть самое ценное в борьбе с ней – время, – рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Константин Зимин. Фото из архива компании

Вместо гидролога – датчики

Времена, когда специалисты-гидрологи в суровых условиях несли дежурство на реках, вручную измеряя уровень воды, прошли. На смену людям приходят автоматические системы мониторинга и предупреждения.

– Что собой представляет такая система? Это сеть автоматических постов – на реках, каналах, водохранилищах, – которые с помощью контактных и бесконтактных датчиков отслеживают изменение уровня воды и по беспроводным каналам связи, например, через мобильную сеть или спутниковый интернет, передают сведения в единый центр обработки данных. Там полученная информация анализируется с помощью специального программного обеспечения, и если программа оценит ситуацию как опасную, то автоматически разошлет сообщения – СМС, в мессенджерах, звонками – всем ответственным службам: МЧС, местным властям и так далее, – рассказывает Константин Зимин.

Автономность и оперативность

Конечно, признает эксперт, возникает вопрос: а как доставить оборудование в отдаленную местность, скажем, в верховья рек, где оно часто нужнее всего? И главное, как обеспечить его работу там – ведь далеко не везде есть доступ к электроэнергии.

– Могу пояснить, как строится эта работа, на примере МТС. Наш пост – датчики и контроллер связи – можно установить на столбе, на опоре моста, на мачте освещения или сотовой вышке. Он оборудован солнечной батареей, а значит, работает даже там, где нет ЛЭП. Получается автономное, компактное и довольно бюджетное устройство. И оперативно работающее: от момента, когда датчик зафиксировал подъем уровня воды, до отправки сообщения в ЦОД пройдет максимум две минуты. Не случайно это решение называют паводковой сигнализацией, – поясняет Константин Зимин.

Дистанционная диагностика

Такие системы, по словам директора МТС в Иркутской области, включают в себя еще и специальный интерфейс, с помощью которого уполномоченный сотрудник может следить как за паводковой ситуацией, так и за состоянием самой сети постов в режиме реального времени. Если какой-то датчик выйдет из строя – это станет известно в тот же миг.

– У нас, например, есть своя служба технического обслуживания с мобильными бригадами, мы снимаем с наших пользователей задачу следить за оборудованием самому, – уточняет Зимин. – А собственные каналы связи с доступом 24/7 помогают оперативно выяснить, что стало причиной проблемы: электропитание, оборудование, помехи на линии или сбой платформы.

От Калининграда до Сахалина

Паводковую сигнализацию, как отмечает Константин Зимин, по достоинству оценили уже в нескольких регионах России, в частности в Республике Татарстан и Ставропольском крае.

- В Ставрополье система мониторинга действует уже несколько лет. И региональные власти отмечают, что за последние 3-4 года серьезных паводков в крае не было. В том числе потому, что такая система помогает вовремя выявить проблемные места: где реки изменили русло, где заилились, и принять превентивные меры. А в Татарстане пилотный проект мы реализовали в этом году – в том районе, который традиционно страдает от весеннего половодья, – говорит Константин.

Цифровое решение в Татарстане состоит из комплекса измерительного оборудования и высокотехнологичных датчиков, передающих данные по сети МТС на специальную аналитическую платформу. Датчики, установленные на четырех модулях на реке Бирля Кайбицкого района, измеряют уровень воды, направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и почвы, количество выпавших осадков каждые 10 минут. Аналитическая платформа в свою очередь обрабатывает данные, выстраивает прогноз гидрометеорологической обстановки и при неблагоприятной ситуации выдает предупреждение.

Не только фиксировать, но и прогнозировать

Однако опыт стихийных бедствий показывает, что важно не только фиксировать ситуацию в моменте, но и прогнозировать ее развитие. Можно вспомнить разрушительное тулунское наводнение 2019 года, вызванное аномальными дождями над Саянами, – никто не ожидал ни такого объема осадков, ни такого подъема воды. Цифровые технологии помогают и здесь: позволяют строить модели паводковой угрозы как на наблюдениях за уровнем воды выше по течению, так и на оценке объема осадков, и предупреждать о потенциальной опасности за несколько часов до того, как реальная ситуация выйдет из-под контроля. Рассчитать такую модель можно и для населенного пункта, и для отдельного объекта – дамбы или завода.

– Алгоритм способен составить прогноз на три часа вперед. За три часа можно организовать эвакуацию из опасной зоны людей, техники, животных, – указывает Константин.

Оборудование для подобных систем, отмечает эксперт, предлагают несколько российских производителей. Все решения на российском ПО и не зависят от внешнеполитической конъюнктуры. Выбор той или иной комплектации, функционала зависит от задачи, масштаба сети мониторинга и условий ее работы. По словам директора МТС в Иркутской области, специалисты компании готовы помочь разобраться в ассортименте, разработать проект хоть для целого региона, хоть для локального объекта и реализовать его под ключ.