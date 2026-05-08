Миллион за характер: Сбер наградил предпринимателей. В Иркутске состоялся региональный этап ежегодной премии «Любимый малый бизнес»

«Чувствуете ли вы любовь от Сбера?» – спросили мы у победителя регионального этапа премии «Любимый малый бизнес» из Якутска. Он задумался. А потом ответил: «Знаете, мне кажется, эта премия не про то, что Сбер любит нас. Сбер – партнёр, он помогает. А премия про то, что мы, предприниматели, любим свой малый бизнес». Обычно разговор о малом бизнесе не обходится без слов «налоги», «ставки», «неплатежи». А здесь – праздник. Возможность выдохнуть и получить признание. Пожалуй, в этом и есть его главный смысл.

Всё дело в людях

Премия «Любимый малый бизнес» – проект федерального масштаба. В 2026 году он проходит под девизом «Всё дело в людях». Для Байкальского банка, обслуживающего 111 000 клиентов МСБ на территории от Иркутской области до Якутии и Забайкалья, это не просто слова.

– За каждой цифрой стоят конкретные люди, их вера и решения, – говорит председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев. – Мы стремимся быть не просто финансовой организацией, а «плечом», готовым поддержать в сложные и радостные минуты. Наша премия задумана как возможность для деловой «перезагрузки» – повод сменить повседневную одежду на вечерние наряды и наконец почувствовать заслуженное признание. Это не просто конкурс за призы, а способ показать ценность предпринимательского труда.

«Начинали с нуля»

Интерес к проекту растет с каждым годом: в этом году от клиентов Байкальского банка Сбербанка поступило более 1600 заявок – на 60% больше, чем в 2025-м. Первый этап отбора анкет-эссе проводил искусственный интеллект, затем к оценке подключались живые эксперты. В финал вышла 91 компания. Критерии оценки серьёзные: рейтинг отзывов, объём оборота в Сбере, срок обслуживания, продуктовая корзина.

Победителей определили в десяти номинациях. Среди награждённых – ресторанный и гостиничный бизнес, сервис и ремонт, сельское хозяйство и животноводство, торговля на маркетплейсах, а также индустрия красоты, мода и текстиль, спорт и образование, ритейл.

Для вручения наград на сцену выходили руководители отделений Сбера из всех регионов присутствия Байкальского банка: Иркутской области, республик Бурятия и Якутия, Забайкальского края. Среди почётных гостей церемонии была Марина Седых, сооснователь Иркутской нефтяной компании и основатель Академии бизнеса МС. Её благотворительный фонд системно поддерживает предпринимателей на севере Иркутской области: в Усть-Кутском, Катангском и Киренском районах, в том числе через грантовые конкурсы.

– Я восхищаюсь мужеством малых предпринимателей, потому что когда-то, в далёком 2000 году, мы тоже начинали буквально с ничего, с нуля. И я знаю, чего стоит этот путь, – сказала Марина Седых перед вручением наград.

В зале закивали. Кто-то вспомнил первый склад в гараже, кто-то – первый заказ, едва покрывший аренду. Путь от «ничего» до премии Сбера был непрост. Но эти люди его прошли. Газета Дело побеседовала с несколькими из них.

Дмитрий Костиков из Братска (Общество с ограниченной ответственностью «ЗИП СЕРВИС») – победитель в номинации «Сервис и ремонт». Его компания с 2015 года поставляет запчасти для китайской спецтехники и располагает собственными сервисными центрами. Принять участие в конкурсе было несложно, улыбается он: «Для начала нужно было просто открыть бизнес».

Обороты важны. Ценности – важнее

Анна Бывалина – мама четверых детей и руководитель частного детского сада «Развивайка для бамбинят» в Чите. В двух филиалах воспитываются 140 детей, и главный фокус здесь – на развитии речи.

– Обороты, формальные критерии, наверное, это важно. Но меня, думаю, выбрали за ценности. У нас даже в документах прописано: «Детский сад начинается с улыбки и объятий», – говорит Анна. – Рост числа детей с нарушениями навыка общения становится всё более заметным: 20 лет назад на целый регион приходились единицы, а сегодня в каждой группе детского сада – по два-три человека с задержкой речи. Наш сад – один из тех, кто пытается эту ситуацию переломить.

Одной из ключевых проблем малого бизнеса Анна считает сохранение качества при масштабировании. Она признает: открытие новой точки – это всегда риск «просадки». Сотруднику нужен минимум год, чтобы проникнуться философией дела. Именно поэтому она приняла решение открывать новые филиалы не чаще, чем раз в несколько лет.

«Сбер – это партнер»

Сергей Атласов из Якутска вместе с женой развивает сеть экспресс-парикмахерских «Шарм Нефертити». Лучший маркетинговый инструмент в этой сфере, по его словам, 2ГИС. Именно там его находят клиенты. При этом предприниматель уверен, что помещения для бизнеса нужно не арендовать, а приобретать.

С Газетой Дело Сергей поделился планами о масштабировании бизнеса и выходе на столичный рынок.

– Я хочу в Москву. Но я знаю, что меня там ждёт. Москва – это про сильных. Слабых она не любит, она их перемалывает. Поэтому собираемся с силами. Когда звёзды сойдутся и мы будем готовы – тогда и пойдём.

Что дальше?

Восемь победителей регионального этапа премии «Любимый малый бизнес», в том числе шесть компаний из Приангарья, вошли в список лучших бизнесменов России по версии премии и получили право представлять регион на федеральном финале в Москве. В желанный список от региона вошли ООО «Дикая Сибирь», ООО «СММА» (Сеть магазинов мороженого «Ангария»), ООО «Агропарк-Ольхон» (Отель Baikal View*), ИП Тарасов Н.С. (Франшиза детских бассейнов с морской водой «Киндерпул»), ИП Иванова Е.В. (Olafa*), ООО «Назар» (гастробар «Коробок»).

Победителей, прошедших на федеральный уровень топ-100 ждёт главный приз – 1 миллион рублей на развитие бизнеса и розыгрыш гран-при – отдыха на премиальном пятизвездочном курорте «Мрия» в Крыму.

Наталья Понамарева

Премия «Любимый малый бизнес» – ежегодный проект федерального масштаба от Сбера. В 2026 году региональные этапы проходят в 11 городах – от Владивостока и Иркутска до Санкт-Петербурга. Всего по стране на конкурс поступило 42 тысячи заявок, из которых 100 предпринимателей выйдут в федеральный финал и получат по миллиону рублей на развитие, а 10 обладателей гран-при отправятся на курорт «Мрия». Финал состоится в Москве в конце мая.

«Предприниматель смотрит дальше, чем существуют карты»

Рушан Сахбиев, управляющий Байкальским банком Сбербанка

Название премии «Любимый малый бизнес» выбрано не для красоты. За ним стоит искреннее отношение к тем, кто каждый день создает жизнь вокруг себя. В Байкальском банке Сбера обслуживается 111 тысяч клиентов малого бизнеса. Мы работаем на огромной территории страны: в Иркутской области, Забайкальском крае, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия). Плотность населения здесь не самая высокая, но именно это формирует особый характер и вызовы для предпринимателя.

Огромное количество людей в малых городах и поселках живут благодаря малому бизнесу. Предприниматели доставляют товары, обеспечивают услугами, поддерживают жизнь там, где крупные компании появляются редко. Наш регион исторически осваивался предприимчивыми, смелыми людьми, умеющими смотреть дальше, чем существовали карты. Этот дух передан современным предпринимателям, и наш девиз «Всё дело в людях» – прямое тому подтверждение.

«Лидер не должен выгорать в кризис»

Елена Иванова, основательница иркутского бренда украшений Olafa, вошла в число финалистов федерального этапа. Ее бизнес вырос из хобби в компанию с годовым оборотом более 60 млн рублей и шоу- румами по всей стране. С Газетой Дело Елена поделилась своей философией.

Клиент платит не за украшение, а за энергетику бренда

– В мире, где всё меняется каждый месяц, люди идут туда, где способны удивить, не нарушая обещаний.

Если клиент выбирает между разными брендами – скорее всего, он купит у того, кто не падает духом, у того, с кем по пути, с кем чувствуешь: он стойкий, энергичный, готов творить дальше.

Украшения – это пропуск в закрытый клуб

– Olafa практикует необычные форматы взаимодействия с клиентами. Встречи с ними – это не «мероприятия для удержания». Это встречи закрытого клуба. А украшения становятся пропуском в него.

Мы не открываем филиалы – мы устраиваем встречи, презентации, идём в театр. Летим в города, которые выбрали клиенты голосованием. С клиентами мы ездили и в зимние туры на Байкал, и в Альпы. Совместно с клиентами – через краудфандинг – мы издали книгу о пути бренда.

Разные модели продаж для разных регионов

– Украшения бренда представлены в разных регионах России. И в каждом из них продажи строятся по-разному.

В Бурятии важно, чтобы вас представил уважаемый человек. На шумную рекламу там не обратят внимания. В Иркутске принимают, если победила в Москве. В Москве ценят за связь с Байкалом и наукой, а в шоурум приходят за релаксом.

Постоянное движение к совершенству

– Оптимизм – это тренируемый навык. Елена не ждёт вдохновения – она собирает себя каждый день конкретными действиями. Ее философия – бесконечный путь самурая – постоянное движение к совершенству.

Лидер не должен выгорать в кризис, он должен оставаться в ресурсе, когда всех трясёт. Команда все видит и принимает решение, работать ли со мной дальше.

Ты не можешь масштабироваться, пока делаешь всё сам

– Бизнес, в котором любой вопрос решается через руководителя, обречен на стагнацию.

Моя задача за два года набрать себе людей. Несмотря на то, что я кандидат наук по химии, я уже некомпетентна в каких-то областях. Когда у меня появляется идея, я звоню специалисту, чтобы посоветоваться. И это правильно. Моя задача – строить бизнес, который не шатает.