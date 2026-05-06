От биржи до бензобака: как БРК гарантирует качество топлива

«Наша компания заправляет машины скорой помощи, агропромышленные и транспортные предприятия, от бесперебойной работы которых зависит стабильность повседневной жизни тысяч людей», - подчеркивает руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок. Она рассказала, как поддерживается высокое качество топлива, почему «разбодяженный» бензин сегодня немыслим и зачем водителям топливная дисциплина.

Вероника Шородок. Фото из архива компании

Что позволяет компании обеспечивать высокое качество топлива на своих АЗС?

Прежде всего – это проверенные поставщики. Мы закупаем топливо ежедневно на Санкт‑Петербургской товарно‑сырьевой бирже и поставляем по прямым контрактам с ведущими производителями — ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть».

Это замкнутая логистическая цепочка. В каждом регионе мы располагаем собственными топливными базами. У нас собственный парк бензовозов и газовозов — каждая машина закреплена за определённым видом топлива, что исключает риск смешивания нефтепродуктов.

Это контроль - октановое число, содержание примесей и соответствие экологическим стандартам. С каждой партии топлива берутся пробы, которые хранятся до полной её реализации. Паспорта качества на каждую партию мы размещаем в «уголке покупателя» на всех АЗС.

Я, моя семья, сотрудники БРК – все мы заправляем свои автомобили на станциях сети БРК. Это отличная внутренняя проверка.

Водители постарше вспоминают «разбодяженный» бензин 1990-х годов. Эта проблема еще актуальна?

Сегодня для крупных, ответственных компаний подобная практика экономически бессмысленна. Любые нарушения моментально выявляются при проверке. Штрафы исчисляются миллионами рублей и могут нанести серьёзный удар и по экономике компании, и по репутации. В условиях жёсткой конкуренции удержать клиента можно только одним — безупречным качеством.

Ведь качество — это наша ответственность перед обществом!

Фото из архива компании

Автолюбители порой жалуются: заправился, а машина стала «чихать». К вам поступают жалобы?

Да, но одна приходит на сотни тысяч транзакций. В каждом случае мы незамедлительно подключаемся: берём пробы на месте, отправляем их на дополнительный анализ. Но в нашей практике случаев отклонения от стандартов не выявлялось.

По опыту, причина «чихания» часто кроется в техническом состоянии автомобиля. Многое зависит от возраста авто, количества предыдущих владельцев, как они ухаживали за «ласточкой».

Важно учитывать, что негативное воздействие некачественного топлива может проявиться не сразу, а спустя несколько заправок. Это создаёт ложную связь: водитель винит последнюю АЗС, хотя источник неполадки – безымянная колонка где-то на трассе.

Поэтому мы рекомендуем придерживаться одного бренда и заправляться на крупных проверенных сетях. Слишком привлекательная цена должна настораживать. Компании, работающие официально, зависят от цены топлива, сформированной на бирже. Установить ценник существенно ниже рынка — означает торговать в убыток.

Могу заверить: у нас ни одно обращение не остаётся без реакции. Мы оперативно разбираем ситуацию, при необходимости вносим изменения в работу и обязательно даём обратную связь клиенту. Для нас важно, чтобы каждый визит на АЗС БРК оставлял только положительные впечатления.

Справка:

Сегодня БРК — одна из крупнейших региональных сетей АЗС, работающая в Иркутской области, Республике Бурятии и Забайкальском крае. Это более 105 станций, свыше 300 000 транзакций ежемесячно.

Реклама. ООО "ЛЕГИОН", ИНН 3849107292. erid:2VfnxwNHBNA